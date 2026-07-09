Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Что даст Украине лицензия на выпуск ракет Patriot: Невзлин назвал нюанс

Леонид Невзлин
9 июля 2026, 19:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт объясняет, почему обещанная лицензия на производство ракет Patriot не решит проблему нехватки перехватчиков в ближайшие годы.
Зеленский, Трамп, ракета
Зеленский, Трамп и ракеты / Коллаж: Главред, фото: ОпУ, скриншот с YouTube

На фоне затяжных войн в Украине и на Ближнем Востоке эффективность противовоздушной обороны падает: по данным Forbes Ukraine, коэффициент перехвата баллистических ракет в Украине снизился с почти 40% в начале года до практически нулевых значений к середине лета. Эксперт Леонид Невзлин анализирует итоги встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на которой обсуждалась передача Киеву лицензии на производство ракет PAC-3 для системы Patriot. В колонке он объясняет, почему этого решения недостаточно и какие меры нужны Украине дополнительно. Публикуем текст автора.

Войны в Украине и на Ближнем Востоке, которым пока не видно конца, обострили проблему противовоздушной обороны до предела. По подсчетам Forbes Ukraine, коэффициент перехвата баллистических ракет в Украине снизился почти с 40% в начале года до 20% весной и почти до нуля к середине лета. Единственное средство, имеющееся в распоряжении Украины, с доказанной эффективностью при перехвате баллистических ракет, - это ракеты PAC-3 для системы Patriot.

Именно о них вчера шла речь на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, во время которой президент США пообещал предоставить Киеву лицензию на их производство. Однако сейчас таких ракет - чрезвычайно дорогих и технологически сложных - выпускается всего около 620 в год. По информации Bloomberg, одна такая ракета стоит около 5 миллионов долларов и в настоящее время производится только в двух странах - США и Японии.

видео дня

Некоторые компоненты ракеты изготовить относительно несложно. Гораздо более серьезная проблема - производство двигателей и систем наведения. Организация такого производства может занять очень много времени, которого у Украины нет. При этом расход средств ПВО растет с каждым днем. Каждый обстрел Ираном стран Персидского залива или американских баз в регионе означает расход очередной партии противоракет, запасы которых необходимо срочно восполнять. Очередь на их получение увеличивается, а компания Lockheed Martin обещает утроить объемы производства лишь к 2030 году.

Лицензия на производство ракет Patriot в Украине - безусловно, верный шаг, который может стать одним из элементов долгосрочных гарантий безопасности. Стратегическую близорукость тех, кто не захотел ни до 2022 года, ни после него резко нарастить производство вооружений, уже не исправить.

Но если противоракет объективно не хватает, Украине необходимо предоставить больше наступательных вооружений, которые позволят эффективнее уничтожать пусковые установки на территории России и наносить удары по элементам ее ракетной программы. Так же как должна быть окончательно ликвидирована и иранская ракетная программа.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Дональд Трамп Леонид Невзлин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

19:55Война
Град, грозы и сильный ветер: часть Украины вскоре охватит непогода

Град, грозы и сильный ветер: часть Украины вскоре охватит непогода

18:53Синоптик
Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

18:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Почему соленые огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки

Почему соленые огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины с ноутбуком за 75 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины с ноутбуком за 75 с

Последние новости

19:57

Производство ракет к Patriot в Украине: почему сделка выгодна прежде всего США

19:55

Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

19:33

"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

19:12

Кто взорвал Успенский собор в Киеве: ответ нашли в секретных архивахВидео

19:10

Что даст Украине лицензия на выпуск ракет Patriot: Невзлин назвал нюансмнение

Фесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войныФесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войны
18:53

Град, грозы и сильный ветер: часть Украины вскоре охватит непогода

18:47

Три даты рождения считают самыми пугающими: почему их боятся

18:45

Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

18:37

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

Реклама
18:16

Личинки не успеют расплодиться: простой лайфхак спасает от мух летом

17:58

Теперь там никто не живет: РФ убила дроном последнюю жительницу села на Харьковщине

17:50

Популярного комика-барда Семена Слепакова объявили в розыск в РФ

17:50

Одна ошибка "убивает" урожай огурцов: огородник объяснил, что нужно делать обязательноВидео

17:47

"С совка пришло": Тина Кароль откровенно рассказала о своем комплексе

17:38

Мало кто знает истинную причину: зачем в СССР делали окно между кухней и ванной

17:26

Мужчина нашел в книге чеки на $40 млн, но радость длилась недолго

17:24

Майборода, Ярмус и Костюк: как благотворительный фонд "Украинская сила" поддерживает украинских защитников

17:18

Цены вырастут уже к концу лета: какой базовый продукт рекордно подорожает

17:14

"Одна реплика стала показательной": какой сигнал Трамп передал Украине на саммите НАТО

17:13

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - работать, Скорпионам - поддержать себя

Реклама
17:00

"Я влюблялся": Рыбчинский признался в чувствах к Софии Ротару

16:54

"Выбор в пользу себя": Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем

16:28

Когда в Украине могут начать производить Patriot – в Минобороны Польши ответили

16:28

В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

16:23

У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

16:17

Кравец показала двойняшек, которых увезла из Киева: "Это место нас спасло"

15:56

"Очень тяжелый путь": известный рэпер-воин высказался о завершении войны

15:55

Доллар внезапно подскочил, евро стремительно летит вверх: курс валют на 10 июля

15:37

Шабунин "сливал" документы с грифом "ДСК", – ветеран

15:31

Трендовые купальники 2026: 3 фасона, которые сделают конфету из любой фигурыВидео

15:29

Как заточить ножи для мясорубки: новый способ с наждачкой удивил многихВидео

15:26

США помогают Украине наносить удары по России: эксперт раскрыл план Вашингтона

15:19

В ГБР отреагировали на информацию ЦПК и опровергли свою причастность к блокированию расследования в отношении якобы 143 объектов недвижимости брата Сухачева

15:02

Фарш получится нежным и сочным: какой ингредиент добавить перед жаркой

14:58

Самый "мемный" футболист Эрлинг Холанн любит девушку со школы: история пары

14:44

Почему 10 июля нельзя стирать и стричься: какой церковный праздник

14:38

Нападение на представителей ТЦК во Львове: все подробности громкого инцидента

14:23

Увиденное не дает покоя: женщина вернулась к жизни и удивила врачей

14:08

"Назвали Зина": предательница Асти сообщила о пополнении

13:57

Что нельзя запрещать детям: три популярные ошибки родителей

Реклама
13:38

Символ бабочки на стиральной машине: почему его нельзя игнорировать

13:21

Магнит для змей: какие уголки на участке больше всего привлекают пресмыкающихся

13:07

"Хочу убрать": Яна Глущенко решила изменить свою внешность

12:51

Горят нефтебазы, поражены 14 судов: Силы обороны мощно ударили по объектам РФ

12:49

Звезда "Сватов" ошарашил старым и уставшим видом

12:33

Сильные ливни и грозы накроют Украину: синоптик назвала дату потепления

12:22

Умерла Бонни Тайлер: что известноВидео

12:15

Круче котлет и отбивных: рецепт мясных бризолей из фарша за 15 минут

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 10 июля: Быкам - бунтарство, Петухам - консерватизм

12:03

Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять