Что даст Украине лицензия на выпуск ракет Patriot: Невзлин назвал нюанс

Эксперт объясняет, почему обещанная лицензия на производство ракет Patriot не решит проблему нехватки перехватчиков в ближайшие годы.

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Зеленский, Трамп и ракеты / Коллаж: Главред, фото: ОпУ, скриншот с YouTube

На фоне затяжных войн в Украине и на Ближнем Востоке эффективность противовоздушной обороны падает: по данным Forbes Ukraine, коэффициент перехвата баллистических ракет в Украине снизился с почти 40% в начале года до практически нулевых значений к середине лета. Эксперт Леонид Невзлин анализирует итоги встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на которой обсуждалась передача Киеву лицензии на производство ракет PAC-3 для системы Patriot. В колонке он объясняет, почему этого решения недостаточно и какие меры нужны Украине дополнительно. Публикуем текст автора.

Войны в Украине и на Ближнем Востоке, которым пока не видно конца, обострили проблему противовоздушной обороны до предела. По подсчетам Forbes Ukraine, коэффициент перехвата баллистических ракет в Украине снизился почти с 40% в начале года до 20% весной и почти до нуля к середине лета. Единственное средство, имеющееся в распоряжении Украины, с доказанной эффективностью при перехвате баллистических ракет, - это ракеты PAC-3 для системы Patriot.

Именно о них вчера шла речь на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, во время которой президент США пообещал предоставить Киеву лицензию на их производство. Однако сейчас таких ракет - чрезвычайно дорогих и технологически сложных - выпускается всего около 620 в год. По информации Bloomberg, одна такая ракета стоит около 5 миллионов долларов и в настоящее время производится только в двух странах - США и Японии.

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Некоторые компоненты ракеты изготовить относительно несложно. Гораздо более серьезная проблема - производство двигателей и систем наведения. Организация такого производства может занять очень много времени, которого у Украины нет. При этом расход средств ПВО растет с каждым днем. Каждый обстрел Ираном стран Персидского залива или американских баз в регионе означает расход очередной партии противоракет, запасы которых необходимо срочно восполнять. Очередь на их получение увеличивается, а компания Lockheed Martin обещает утроить объемы производства лишь к 2030 году.

Лицензия на производство ракет Patriot в Украине - безусловно, верный шаг, который может стать одним из элементов долгосрочных гарантий безопасности. Стратегическую близорукость тех, кто не захотел ни до 2022 года, ни после него резко нарастить производство вооружений, уже не исправить.

Но если противоракет объективно не хватает, Украине необходимо предоставить больше наступательных вооружений, которые позволят эффективнее уничтожать пусковые установки на территории России и наносить удары по элементам ее ракетной программы. Так же как должна быть окончательно ликвидирована и иранская ракетная программа.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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