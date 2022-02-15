Что дает Москве признание "ЛДНР"

Цель признания т.н. ЛДНР для Москвы - это выход в перспективе на Минск-3, который будет хуже Минска-2.
Госдума сегодня приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину относительно признания т.н. ЛДНР.
А теперь вспомните мой вчерашний пост, где я предупреждал о подобном риске развития ситуации.
Сегодня, постфактум, в Украине звучат крайне странные оценки данного факта.
От шапкозакидательских - "нам это выгодно", "будет как формат ФРГ и ГДР" до когнитивно-диссонансных "зачем это нужно РФ".
А теперь попробую объяснить, почему эти оценки неверны.
Если оценивать поверхностно, линейно, как самоцель для РФ признать т.н. ЛДНР, то действительно, зачем это Москве?
Этим шагом Россия фактически денонсирует минские соглашения и развяжет руки Украине по их невыполнению.
А теперь посмотрим глубже, нелинейно.
Украина и так не выполняет политическую часть минских соглашений и надежд на изменение ситуации нет никаких.
Даже более того.
Представим себе, что раздел по безопасности минских соглашений полностью выполнен со стороны РФ.
Нет на Донбассе никаких чужих войск и на границу даже допущены наши пограничники и таможенники.
Читайте такжеЗапад, не будьте трусами и предателями!Украина готова провести амнистию, принять закон о спецстатусе, признать местную народную милицию, выборность прокуроров и судей, право ОРДЛО на экономические отношения с приграничными областями РФ?
Давайте честно.
Невыполнение с той стороны требований безопасности всегда использовалось нашей властью как оправдание невыполнения политической части соглашения (которые в Киеве не собирались и не собираются выполнять при любых раскладах).
В связи с этим, ценность минских соглашений для РФ за последние годы полностью обесценилась.
Определенные надежды были на новую власть, но и они улетучились (читаем статьи Путина и Медведева).
Это для нас минские соглашения важны для капитализации мирного процесса, санкционного давления на РФ и главное - фиксации линии разграничения.
Что дает РФ признание т.н. ЛДНР?
Да, это денонсация минских соглашений.
Украина умывает руки. Но передышка длится недолго, как после Минска-1.
Вы заметили, что каждый "Минск" для нас хуже предыдущего.
В Минске-1 не было народной милиции, выборности судей и прокуроров, сотрудничества с регионами РФ.
В Минске-2 - это все уже появилось.
Цель признания т.н. ЛДНР для Москвы - это выход в перспективе на Минск-3, который будет хуже Минска-2.
Каким образом это произойдет?
Читайте такжеПочему Украина не может отказаться от вступления в НАТОПосле признания, т.н. ЛДНР выдвинут требования отвести украинские войска от линии соприкосновения или даже за границы Луганской и Донецкой областей.
Как известно, т.н. ЛДНР давно обозначили свои претензии на "наследство" в виде двух соответствующих областей Украины.
Выполнить эти требования для нашей власти - потерять лицо.
Значит, обострение. Войска будут "отодвигать".
Самостоятельно это сделать 1 и 2 армейские корпуса т.н. ЛДНР не смогут.
Значит, вмешается Россия, как в 2008-м году в Грузии.
Где закончится инерционное вторжение сказать сложно, прогнозировать не берусь, но примерно догадываюсь.
Если Минск-2 был форматом скрытой федерализации, то Минск-3 - будет сформирован в виде открытой конфедерации "двух Украин".
Это тактика откусывания нашего суверенитета по частям и ослабление в стиле "как съесть слона за тысячу подходов к туше".
То есть информационная волна запада касательно полномасштабного вторжения была изначально не верна.
Вариант с признанием т.н. ЛДНР вообще никто всерьез не рассматривал. Ну, кроме меня)))).
Читайте такжеГлавный плюс в истерии вокруг нападения ПутинаЯ, кстати, в своих постах постоянно говорил о низкой вероятности "Большой войны" и относительно высоких рисках - точечного обострения на Донбассе.
В связи с этим, возможности разведки США уходят по тому же адресу как и независимость западных СМИ.
Как ответит президент РФ Путин на обращение Госдумы?
Скорее всего, до 20-го февраля будут идти геополитические торги.
РФ начала отвод войск от наших границ.
"Ответ на ответ" главой МИД-а Лавровым подготовлен.
Ближайшая неделя - время активной политики, в том числе и с нашей стороны.