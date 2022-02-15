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Что дает Москве признание "ЛДНР"

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

15 февраля 2022, 19:45

Цель признания т.н. ЛДНР для Москвы - это выход в перспективе на Минск-3, который будет хуже Минска-2.

ЛДНР, Донбасс, Донецк
Что дает Москве признание "ЛДНР" / Reuters

Госдума сегодня приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину относительно признания т.н. ЛДНР.

А теперь вспомните мой вчерашний пост, где я предупреждал о подобном риске развития ситуации.

Сегодня, постфактум, в Украине звучат крайне странные оценки данного факта.

От шапкозакидательских - "нам это выгодно", "будет как формат ФРГ и ГДР" до когнитивно-диссонансных "зачем это нужно РФ".

А теперь попробую объяснить, почему эти оценки неверны.

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Если оценивать поверхностно, линейно, как самоцель для РФ признать т.н. ЛДНР, то действительно, зачем это Москве?

Этим шагом Россия фактически денонсирует минские соглашения и развяжет руки Украине по их невыполнению.

А теперь посмотрим глубже, нелинейно.

Украина и так не выполняет политическую часть минских соглашений и надежд на изменение ситуации нет никаких.

Даже более того.

Представим себе, что раздел по безопасности минских соглашений полностью выполнен со стороны РФ.

Нет на Донбассе никаких чужих войск и на границу даже допущены наши пограничники и таможенники.

Читайте такжеЗапад, не будьте трусами и предателями!Украина готова провести амнистию, принять закон о спецстатусе, признать местную народную милицию, выборность прокуроров и судей, право ОРДЛО на экономические отношения с приграничными областями РФ?

Давайте честно.

Невыполнение с той стороны требований безопасности всегда использовалось нашей властью как оправдание невыполнения политической части соглашения (которые в Киеве не собирались и не собираются выполнять при любых раскладах).

В связи с этим, ценность минских соглашений для РФ за последние годы полностью обесценилась.

Определенные надежды были на новую власть, но и они улетучились (читаем статьи Путина и Медведева).

Это для нас минские соглашения важны для капитализации мирного процесса, санкционного давления на РФ и главное - фиксации линии разграничения.

Что дает РФ признание т.н. ЛДНР?

Да, это денонсация минских соглашений.

Украина умывает руки. Но передышка длится недолго, как после Минска-1.

Вы заметили, что каждый "Минск" для нас хуже предыдущего.

В Минске-1 не было народной милиции, выборности судей и прокуроров, сотрудничества с регионами РФ.

В Минске-2 - это все уже появилось.

Цель признания т.н. ЛДНР для Москвы - это выход в перспективе на Минск-3, который будет хуже Минска-2.

Каким образом это произойдет?

Читайте такжеПочему Украина не может отказаться от вступления в НАТОПосле признания, т.н. ЛДНР выдвинут требования отвести украинские войска от линии соприкосновения или даже за границы Луганской и Донецкой областей.

Как известно, т.н. ЛДНР давно обозначили свои претензии на "наследство" в виде двух соответствующих областей Украины.

Выполнить эти требования для нашей власти - потерять лицо.

Значит, обострение. Войска будут "отодвигать".

Самостоятельно это сделать 1 и 2 армейские корпуса т.н. ЛДНР не смогут.

Значит, вмешается Россия, как в 2008-м году в Грузии.

Где закончится инерционное вторжение сказать сложно, прогнозировать не берусь, но примерно догадываюсь.

Если Минск-2 был форматом скрытой федерализации, то Минск-3 - будет сформирован в виде открытой конфедерации "двух Украин".

Это тактика откусывания нашего суверенитета по частям и ослабление в стиле "как съесть слона за тысячу подходов к туше".

То есть информационная волна запада касательно полномасштабного вторжения была изначально не верна.

Вариант с признанием т.н. ЛДНР вообще никто всерьез не рассматривал. Ну, кроме меня)))).

Читайте такжеГлавный плюс в истерии вокруг нападения ПутинаЯ, кстати, в своих постах постоянно говорил о низкой вероятности "Большой войны" и относительно высоких рисках - точечного обострения на Донбассе.

В связи с этим, возможности разведки США уходят по тому же адресу как и независимость западных СМИ.

Как ответит президент РФ Путин на обращение Госдумы?

Скорее всего, до 20-го февраля будут идти геополитические торги.

РФ начала отвод войск от наших границ.

"Ответ на ответ" главой МИД-а Лавровым подготовлен.

Ближайшая неделя - время активной политики, в том числе и с нашей стороны.

viber
ЛДНР Минские соглашения Алексей Кущ
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