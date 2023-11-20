Что будет в итоге с помощью от США для Украины

Помощь Украине, уверен, проголосуют в итоге. Как сообщают американские СМИ, обсуждение может начаться уже в начале декабря.

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В США продолжаются дискуссии о помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

По поводу принятия бюджета США без включения финансовой помощи Украины:

- Во-первых, приняли и без помощи Израилю, а в этом вопросе разногласий гораздо меньше, чем по поводу Украины. И это хорошо для нас.

- Помощь Украине, уверен, проголосуют в итоге. Как сообщают американские СМИ, обсуждение может начаться уже в начале декабря. Как обычно накануне выборов, любой важный для администрации президента США вопрос становится предметом торгов со стороны оппозиции.

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- Но главное, что пусть и меньшее количество республиканцев-конгрессменов, но всё-таки достаточное количество для принятия законопроекты выступают за поддержку Украине.

Потому что это в интересах США.

Из минусов - объем помощи может быть в итоге меньше, чем предполагалось. Часть из предполагаемых 60+ млрд долларов наверняка пойдёт на финансирование усиления границы с Мексикой, что будет представлено сторонниками Трампа в качестве "перемоги".

Надеюсь, в ОП и правительстве начинают понимать, что "лафа" заканчивается и необходимо принимать усилия по укреплению ВПК и производству снарядов и вооружений самостоятельно. Ведь ЕС также "провалил" поставки снарядов в Украину по объективным причинам.

Кто такой Максим Яли? Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

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