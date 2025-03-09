Что будет с Украиной, когда будет сдыхать Путин?

О государственном мышлении украинской нации.

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Когда Путин будет умирать - Украина будет оставаться независимой / фото: kremlin.ru

Трагедия и боль войны не дают нам увидеть как сильно мы развились как нация за эти годы. А это произошло. Исторически, именно войны формируют нации, как бы тяжело это ни было. Через это проходили все великие нации: британцы (война роз), американцы (война за независимость и гражданская), французы (столетняя война, наполеоновские войны), немцы (объединение Германии, две мировые) и др. Проходим и мы.

В последний месяц, когда информационно нас разрывают, внушают страх, что сольют, мы объединились и стали еще более устойчивыми. Мы начали еще больше доверять Президенту, хотя на личном уровне у нас точно у каждого свое отношение. Мы не начали делиться на группы, скандалить и предлагать различные решения. Не выскочили какие-то "лидеры" и не начали делить нас, настраивать против власти, против друг друга. А раньше так было. Появлялись атаманы, которые знали лучше, и начинали водить колонны в бой сами против себя.

Мы не имели государственного мышления, потому что мы как нация всегда формировались против власти. Против польской, против российской, против советской, власть для нас всегда была злом. У нас были моменты государства в истории, но мы как нация не мыслили ею, поэтому ничего не удавалось. Государственные институты не были для нас ценными.

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Теперь все не так. Мы воюем как независимое организованное государство. У нас есть вооруженные силы, а не повстанческие отряды. У нас такое-то правительство, совет. Да, у нас много вопросов, но это наши институты, это наше государство, и когда на него плюют чужие - мы объединяемся, мы готовы защищать его хоть от кого. И это большое достижение. Сейчас неизвестно, какие успехи или неудачи принесет нам этот отрезок истории. Но нация не живет отрезком, она живет веками. И нация, которая развила государственное мышление всегда будет создавать свое государство при любых условиях.

Последние хаотические недели позволили увидеть это мне. Я по жизни не оптимист, но я хорошо учил историю, и все что я вижу сейчас вдохновляет меня. путин не победит. Наоборот именно он окончательно завершил формирование нашей нации и ее государственного мышления. Когда он будет умирать - Украина будет оставаться независимой, и с настоящими украинцами, которые пролили много крови, а потому знают цену своей независимости. Эпос наших героев будет вдохновлять следующие поколения на века, и они раз за разом будут заставлять россиян заплатить.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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