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Что будет с курсом гривны в 2025-м и зачем ее привязывают к евро

Андрей Новак
25 января 2025, 08:00
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Приход Трампа к власти в США вряд ли лишит Украину американской военной и финансовой поддержки и точно не спровоцирует обвала курса гривны.
НБУ решил привязать курс гривны к евро вместо доллара
Смену курсообразующей валюты в Украине с доллара на евро трудно объяснить чем-то, кроме евроинтеграции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Национальный банк Украины инициировал отвязку курса гривны от доллара и привязку к евро. Несмотря на широкое обсуждение этой идеи, решение является чисто формальным и, в принципе, ни на что не влияет. Влияет – само курсообразование, то есть непосредственно реальный курс гривны по отношению к доллару, гривны к евро и курс между долларом и евро.

Обе денежные единицы – и доллар, и евро – являются "твердыми" валютами, которые характеризуются стабильностью курса. Поэтому гривну мы можем привязать либо к одной валюте, либо к другой, и это никоим образом не повлияет на ее курс.

Курс гривны, как и любой другой денежной единицы, формируется в зависимости от валютного баланса. А валютный баланс образуется из двух направлений: первый – экспортно-импортный баланс торговли товарами, внешне-экономическая торговля товарами; второй – прямой финансовый баланс, приток и отток валюты в страну и из страны.

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Поэтому привязка то ли к доллару, то ли к евро – чисто формальная. Следовательно, курс гривны никак не изменится именно по этой причине.

Зачем привязка к евро происходит сейчас? Я вижу единственное объяснение: возможно, это делается в контексте евроинтеграции. То есть Украина таким образом демонстрирует, что она является европейской страной и ориентируется на европейскую объединенную денежную единицу – евро. Иначе объяснить смену курсообразующей валюты сейчас сложно.

Поскольку эта привязка национальной денежной единицы курса к определенной валюте является формальной, вряд ли будут хоть какие-то политические последствия. Условно говоря, США не обидятся из-за того, что мы привяжем гривну к евро.

У украинцев также нет оснований переживать из-за этого. Никто и не заметит, что евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты. Для нас имеет значение курс, который мы видим в обменниках, а он, как указано выше, не изменится из-за этой новации.

Что касается того, каким будет курс гривны в ближайшее время, отмечу: оснований для существенных колебаний нет. У нас сейчас постепенно восстанавливается украинский экспорт, и правительство даже говорит, что мы достигли в экспорте показателей, которые были до масштабного вторжения России. Кроме того, Украина получает большую внешнюю финансовую помощь из разных источников: от международных финансовых институтов и правительств десятков стран, которые поддерживают Украину. Это даже дает возможность НБУ иметь рекордные золотовалютные резервы – они больше, чем лучшие показатели в прошлые годы. Это все позволяет поддерживать относительно стабильный курс гривны.

Да, определенная ползучая девальвация гривны есть, но как для страны, которая страдает от многолетней масштабной войны, курс гривны достаточно стабилен.

Говоря о конкретных показателях, сегодня в прогнозах курса гривны мы можем ориентироваться только на прогнозный курс, который заложен на 2025 год в Государственном бюджете Украины – 45 гривен за доллар. Хотя опыт предыдущих лет свидетельствует о том, что заложенный в бюджете курс, как правило, по результатам года является более крепким, чем ожидалось.

Также я не прогнозирую у нас курсовых скачков из-за прихода к власти в США Дональда Трампа, поскольку уверен, что финансовая помощь со стороны Штатов, как и военная, не прекратится. К тому же, кроме Соединенных Штатов Америки, нас поддерживают и международные финансовые институты: МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а главное – правительства десятков стран. Сейчас коалиция поддержки Украины насчитывает более 80 стран, и большинство из них предоставляют нам военную, гуманитарную и финансовую помощь. Многие из них уже заложили в свои бюджеты не просто продолжение финансовой поддержки Украины, а даже увеличение ее. Более того, многие из этих стран заложили в бюджеты поддержку Украины как минимум до 2027 года, а некоторые даже и до 2030-го.

Поэтому даже если вдруг уменьшится помощь от США, это, конечно, не будет хорошо, но мы сможем рассчитывать на поддержку десятков других стран.

Итак, я не прогнозирую никаких потрясений, которые могли бы существенно обвалить курс гривны. В ближайшее время я не вижу оснований для значительной девальвации гривны.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда

Кто такой Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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