Что будет с критической инфраструктурой Украины

Оккупанты будут долбить, пока наша энергосистема не остановится, считает Кочетков / ГСЧС

Удары по нашим важным коммунальным объектам — это от невозможности сломить сопротивление ВСУ и Украины в целом. Вот уродцы и пытаются в бессильной злобе опустить нас до своего нищенского варварского состояния.

О том, что агрессор обязательно начнет разрушать наши ТЭЦ, логистические узлы и прочее, я предупреждал еще в начале вторжения. Призывал украинцев заранее готовится в вариантам выживания в экстремальных условиях. Прогноз оправдался.

Соответственно, дам прогноз на перспективу.

Будут долбить, пока наша энергосистема не остановится. Со всеми вытекающими сложностями для мирного населения. Потом кремлевскому фюрерку радостно доложат, что Украина "по плану спецоперации успешно погружена в каменный век и уже скоро доблестные рашистко-зэковские войска опять начнут брать Киев за три дня".

А раз задача выполнена, то в Кремле раздадут ордена и медали убийцам украинцев, а бомбежки нашей инфраструктуры почти прекратятся.

Тем более, что у агрессора во весь рост встанет проблема сдерживания нашего наступления. Потому что на боеспособность ВСУ отсутствие света и тепла в больших городах почти не влияет — наши бойцы и так действуют в условиях, далеких от комфорта.

И тогда мы потихоньку инфраструктуру восстановим — не всю и не сразу, разумеется, но так, что свет и прочие черты цивилизации начнут возвращаться.

Зима будет крайне сложной, но весной начнет налаживаться.

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