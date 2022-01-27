Что будет с Европой в случае вторжения РФ в Украину

Вторжение РФ в Украину изменит геополитический расклад в мире / vedomosti.ru

Попытка реального вторжения путинской России в Украину резко изменит евроатлантическую безопасность Европы. Любое поражение Украины станет огромным геополитическим поражением США в Европе и во всем мире. Мировой негативный эффект от поражения США в Украине от Кремля будет гораздо сильнее, чем реакция мира на стремительное бегство США из Афганистана.

Читайте такжеРоссия не способна на полномасштабное вторжение в Украину: Кулеба объяснил причинуСтанет ясно, что если США не сумели защитить Украину от нападения, то как они смогут защитить от реальной угрозы вторжения России в остальную Европу (ЕС) или Тайвань от Китая. НАТО окончательно "сгниет" как оборонный альянс и превратится в формальную организацию европейских генералов, не способных к самозащите Европы.

Если Америка потерпит от путинской России военно-политическое поражение в Украине, то Китай мгновенно окажет помощь Москве и возьмет курс на быстрое создание китайско-российского и антиамериканского Альянса.

В тоже время, в Европе самоуверенная и равнодушная Германия будет успокаивать все страны ЕС, предлагая им смириться со своей новой судьбой и согласится на требование путинской России о разделе Европы, как это было до 1991 года. Проиграют все страны Европы, кроме объединенной и могущественной Германии - нового партнера России. Особенно сильно проиграют страны Восточной Европы, которые, вне своего желания, неизбежно окажутся в зоне влияния путинской России.

Читайте такжеВойска НАТО в Украине и усиление в Восточной Европе: в Альянсе призвали Россию к уступкамНо Германия терпеливо будет их уговаривать не бунтовать. Точно так она восемь лет, с начала вторжения и оккупации путинской России части Украины , убеждала упрямую и гордую Украину смириться с минскими соглашениями и отдать Донбасс сепаратистам, а Крым России.