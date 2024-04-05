Что будет неизменной проблемой Харькова

К Одессе дроны-камикадзе подлетают со стороны моря, на сверхнизких высотах, что затрудняет их обнаружение, сопровождение цели и уничтожение глубоко в море.

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Харьков и война / Коллаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, Википедия

Проблема Харькова - его близость к границе со страной-террористом…

Именно это, сверхмалое расстояние, в рамках применения разной номенклатуры средств поражения, делает его максимально уязвимым, а удары оккупантов по городу, более эффективными, нежели по тыловой Украине.

В принципе, проблематика Харькова очень схожа с проблематикой Одессы, если говорить о такой компоненте террора как налёты дронов-камикадзе и времени реагирования на угрозу в стадии предупреждения угрозы, а не нейтрализации по факту.

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К Одессе дроны-камикадзе подлетают со стороны моря, на сверхнизких высотах, что затрудняет их обнаружение, сопровождение цели и уничтожение глубоко в море. Есть сравнительно небольшой промежуток времени, когда их можно сбить над морем, а не над городом – это момент, когда Shahed-136 набирают высоту, с учётом того, что Одесса выше уровня моря и дронам необходимо преодолевать склоны.

На Харьков дроны-камикадзе идут не на сверхнизких высотах, но минимальное расстояние от границы с россией, не позволяет эффективно и быстро отработать все цели мобильным группам.

В этом случае, что для Одессы, что для Харькова, актуальны не только мобильные группы перехвата, но и мобильные ЗРК малого радиуса действия, например, такие как L3Harris VAMPIRE.

Так же, меня несколько смущает, почему с нашей стороны, а так же со стороны наших партнёров, не звучали предложения о поставках ЗРК Roland, которые имеются в достаточном количестве как пусковых, так и ракет к ним у Германии, не только…

Против Shahed-136, в условиях сложности перехвата мобильной группой, данные ЗРК были бы очень даже кстати.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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