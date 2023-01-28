Чонгарский капкан: левобережье Днепра может превратиться в 'котел' для оккупантов

Зажатые между берегом Днепра и узкими Крымскими перешейками, оккупанты оказались практически в логистической ловушке.

ВСУ держат под огневым контролем все левобережье Херсонщины, говорит Снегирев / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

ВСУ держат под огневым контролем все левобережье Херсонщины: оккупанты понимают, что их южная группировка зажата в угол, и пытаются изо всех сил помешать украинскому контрнаступлению.

Зажатые между берегом Днепра и узкими Крымскими перешейками, оккупанты оказались практически в логистической ловушке и изо всех сил пытаются избежать южного "котла", атакуя на Запорожье и под Угледаром.

Российские источники сообщают о многочисленных попытках ВСУ форсировать Днепр и высадить десант. Напомню, в Генштабе ВСУ сообщили об успешном разведывательном рейде в районе Новой Каховки в ночь с 23 на 24 января. Другой вопрос - насколько масштабной была эта операция. Но она свидетельствует прежде всего о том, что ВСУ рассматривают вопрос освобождения Левобережья Херсонщины как один из приоритетов. И речь идет, очевидно, не только о варианте деоккупации юга, начиная с Запорожской области – по суше, но и о более сложном варианте – с форсированием естественной водной преграды.

Следует заметить, что российские паблики утром 26 января сообщили об еще одной "атаке ВСУ через Днепр" – уже в районе Херсона. Однако пока эта информация не подтверждена официальными источниками.

В то же время прокремлевские милитари-блогеры открыто заявляют о том, что ожидают новых десантных операций ВСУ в районе Кинбурнской косы и Новой Каховки. Соответственно, враг пытается укрепиться на юге Херсонщины путем возведения фортификаций, переброски резервов и хаотичных обстрелов правобережья Днепра.

Россияне могут увеличивать здесь контингент. Но сейчас вся оккупированная территория Херсонской области - под огневым контролем ВСУ. Помните случай с нанесением ракетного удара по русской колонне на Чонгарском перешейке? Это фактически ворота в Крым. Если мы держали под огнем вход в Крым, имея средства поражения с дальностью до 85 км, то после "Рамштайна" и получения ракет дальностью поражения 150 км левобережная Херсонщина превратится в тир по отстрелу оккупантов. Учитывая осведомленность Сил обороны, удары будут наноситься прежде всего по местам скопления противника. Поэтому увеличение численности не поможет россиянам – их группировка фактически находится в огневой ловушке.

Именно с этим связана активизация боевых действий на Запорожском направлении и под Угледаром: оккупанты изо всех сил пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.

Замечу, по оперативным данным Генштаба ВСУ на 26 января, на Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня рф пострадали районы 25 населенных пунктов. На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села. Пострадали 20 населенных пунктов, в частности, Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Републиканец и Херсон.

В свою очередь, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили один пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и четыре склада боеприпасов российских оккупантов.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда