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Почему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

12 июня 2021, 09:44

У России есть куча вариантов, чем заинтересовать США, чтобы те заставили Украину выполнять Минские соглашения.

Визит Зеленского в Вашингтон может обернуться страшным сном для Украины
Встреча Зеленского с Байденом может закончиться принуждением Украины к исполнению акта о капитуляции / GettyImages

Уже в июле президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Вашингтон и встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Впрочем, что будет представлять собой встреча Зеленского и Байдена, и какой результат она может иметь, станет понятно после того, как 16 июня в Женеве американский президент встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также после саммита НАТО. Результаты этих двух событий обозначат темы, которые будут затронуты во время разговора президентов Украины и США.

Сейчас Вашингтон послал сигнал о том, что Байден готов встретиться с Зеленским и не игнорирует его, но при этом он четко дал понять, что главные темы и позиции будут определяться на других саммитах и встречах, а потом, учитывая мировую конъюнктуру, будут решаться непосредственно с Украиной.

Читайте такжеВстреча Зеленского и Байдена: в США назвали главные требования к УкраинеБольше всего в Украине тревожатся из-за того, чем может завершиться разговор Путина и Байдена. Однако понятно: они вряд ли договорятся о чем-то относительно Украины, что бы выходило за рамки Минских договоренностей. В данной ситуации вопрос только один – дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения.

Впрочем, у Украины всегда остается возможность маневра. Станислав Ежи Лец как-то сказал, что безвыходная ситуация – это ситуация, ни один выход из которой нам не нравится. Так что в данном случае нам может не нравиться тот или иной маневр, но они существуют.

Например, если будут принуждать Украину к выполнению "Минска" в его нынешнем виде, она может установить более тесные контакты с Великобританией и игнорировать позицию США, то есть осуществлять шаги в угоду Лондону, а не Вашингтону. Также Украина может создать региональные блоки, например, при участии Турции.

Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми.

Читайте такжеЗеленский объявил Байдену о новой инициативе Киева по вступлению Украины в НАТОБудет ли Байден настаивать на выполнении Украиной "Минска", будет зависеть от того, насколько ему удастся разрядить ситуацию с Путиным. Если они договорятся снизить температуру в нескольких "горячих" точках, среди них может оказаться и Донбасс.

Байден и Путин могут договориться по следующим вопросам:

  • подписание соглашения об ограничении использования ракет малой и средней дальности,
  • подписание соглашения об Арктике,
  • достижения деэскалации на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии,
  • деэскалация ситуации на Донбассе.

Если Путин скажет, что для деэскалации ситуации на Донбассе Украина должна выполнить Минские договоренности, Штаты могут начать давить на Киев, вынуждая к выполнению этих соглашений. С момента подписания "Минска" Штаты говорили Украине делать вид, что она их выполняет, то есть имитировать процесс. То есть именно Соединенные Штаты как куратор Украины настаивали на том, что Украина не должна выполнять тот акт о капитуляции, на который согласился Порошенко в Минске в 2015 году.

Сейчас же Зеленскому Штаты могут сказать, что есть документ – Минские соглашения, Украина на него согласилась, он лежит в основе Резолюции Совета безопасности ООН и в основе договоренностей, которые подписал Зеленский в декабре 2019-го в Париже, поэтому их придется выполнять. И – установят для нас срок их выполнения. Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности.

За это Россия пообещает Штатам определенные ответные шаги. Так, в частности, Москва может пообещать за это Вашингтону:

  • совместные действия в Тихом океане, ведь США и РФ имеют общие интересы и считают Китай в Тихом океане угрозой для себя;
  • ограничение Россией активности, связанной с поставкой ресурсов в те государства, которые США считают для себя определенной угрозой: Иран, Пакистан, Китай;
  • отказ от определенных финансовых маневров, которые предлагает Россия другим странам, например, Москва предлагает Китаю, Ирану и еще нескольким государствам отказаться от доллара в качестве резервной валюты;
  • отказ от позиций по Венесуэле.

Таким образом, есть целый ряд вопросов, которые чувствительны для США. Не только Украина является камнем преткновения, и размен может быть разным.

Константин Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда

Минские договоренности Владимир Зеленский Вашингтон Владимир Путин Минские соглашения Джозеф Байден Встреча Путина и Байдена
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