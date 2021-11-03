Почему Зеленский затеял переполох в Кабмине

Верховная Рада уволила пятерых минстров Кабмина / УНИАН

Депутаты Верховной Рады отправили в отставку сразу пятерых министров действующего Кабмина.

Причин для этого несколько, причем как внутри страны, и, что самое главное для Офиса президента, извне.

Во-первых, за рубежом обращают внимание на то, что в Украине есть много проблем в оборонном секторе. Были споры между Генеральным штабом и Министерством обороны, что совершенно недопустимо даже в условиях мирного времени. Как следствие, из-за этого нет оборонного заказа, потому что Минобороны и Генштаб не могут решить, как именно они хотят перевооружить армию и передать этот оборонный заказ в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое должно его профинансировать, а, соответственно, Укроборонпром - выполнять. В свою очередь, между Укроборонпромом и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности есть свой спор.

То есть все спорят между собой, из-за чего перевооружение армии идет слишком медленными темпами.

Стоит также заметить, что от порядка в оборонной сфере зависит и получение Украиной помощи от западных партнеров, ведь оружие нам будут предоставлять только тогда, когда будут уверены, что оно не будет использовано не по назначению, или (не дай бог) окажется по ту сторону линии разграничения.

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И это настолько заметно, что даже президент Зеленский это заметил. Эти споры раздражают и Офис президента, и непосредственно Зеленского, потому что он привык к тому, что все работают вместе и хорошо взаимодействуют между собой.

К тому же, Зеленский еще со времен шоубиза привык работать с людьми, с которыми ему комфортно. Например, министр Уруский - человек из совсем другой сферы и у него нет общих тем ни с президентом, ни с его Офисом.

Конечно, назрела замена и активизация работы в оборонном секторе, но в основном президент убирает людей, которые ему не нравятся и назначает тех, кто наладил сотрудничество с ОП и не раздражает лично Зеленского. Наиболее яркий пример - Алексей Резников. Он продемонстрировал, что он настойчивый и последовательный менеджер, но в то же время он прислушивается к любым пожеланиям Офиса президента. Соответственно, его надо продвигать дальше, на более ответственные должности.

То есть на профессиональный принцип формирования, особенно в такой области, как военная промышленность, абсолютно не обращают внимания и, к сожалению, превалирует комфортность общения.

Это недовольство извне и изнутри влияет на рейтинг. Если бы смены руководства произошли в социальных министерствах, то влияние на рейтинг было бы более быстрым. Ведь оборонное ведомство более понятно специалистам, тогда как социальные проблемы знакомы каждому, кто живет в Украине.

Именно поэтому после увольнения ряда министров положительное влияние на рейтинги будет, но не сразу, а где-то через 3-4 месяца. Главное, чтобы новоназначенные продемонстрировали профессиональную способность - привлекли экспертов, чтобы тот же оборонный заказ, который необходимо стране, был взвешенным и стратегическим, чтобы было понятно, что мы покупаем или делаем сами и вообще в каком направлении движемся.

Читайте такжеОтставка правительства: кого из министров точно не будут увольнять?Однако вполне вероятно, что его значительно скорее нивелируют те проблемы, что есть в энергетике и возникают в связи с карантинными ограничениями. А в случае, если все станет плохо, то планируется ли отставка непосредственно премьер-министра, а вместе с ним будут вынуждены уйти все министры. Однако новые назначенцы в оборонном и близком к нему секторе, скорее всего, останутся. То есть полной ротации не будет, но проблемы попытаются списать именно на премьера. Будет ли кем его заменить-будет зависеть от сложности ситуации, в которой мы окажемся, потому что может случиться так, что Зеленскому придется привлекать людей не из своего окружения, а тех, кто на самом деле разбирается в энергетике.

Но предвидеть действия украинской власти-неблагодарное дело, потому что она действует не стратегически, а рефлексионно, реагируя на события, происходящие вместо того, чтобы вырабатывать подходы заблаговременно.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда