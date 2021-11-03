УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Зеленский затеял переполох в Кабмине

Александр Кочетков

политический аналитик

3 ноября 2021, 18:20

В случае ухудшения ситуации в энергетике и с коронавирусом дело может дойти до увольнения премьера.

Верховная Рада, депутаты
Верховная Рада уволила пятерых минстров Кабмина / УНИАН

Депутаты Верховной Рады отправили в отставку сразу пятерых министров действующего Кабмина.

Причин для этого несколько, причем как внутри страны, и, что самое главное для Офиса президента, извне.

Во-первых, за рубежом обращают внимание на то, что в Украине есть много проблем в оборонном секторе. Были споры между Генеральным штабом и Министерством обороны, что совершенно недопустимо даже в условиях мирного времени. Как следствие, из-за этого нет оборонного заказа, потому что Минобороны и Генштаб не могут решить, как именно они хотят перевооружить армию и передать этот оборонный заказ в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое должно его профинансировать, а, соответственно, Укроборонпром - выполнять. В свою очередь, между Укроборонпромом и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности есть свой спор.

То есть все спорят между собой, из-за чего перевооружение армии идет слишком медленными темпами.

Стоит также заметить, что от порядка в оборонной сфере зависит и получение Украиной помощи от западных партнеров, ведь оружие нам будут предоставлять только тогда, когда будут уверены, что оно не будет использовано не по назначению, или (не дай бог) окажется по ту сторону линии разграничения.

Реклама

И это настолько заметно, что даже президент Зеленский это заметил. Эти споры раздражают и Офис президента, и непосредственно Зеленского, потому что он привык к тому, что все работают вместе и хорошо взаимодействуют между собой.

К тому же, Зеленский еще со времен шоубиза привык работать с людьми, с которыми ему комфортно. Например, министр Уруский - человек из совсем другой сферы и у него нет общих тем ни с президентом, ни с его Офисом.

Конечно, назрела замена и активизация работы в оборонном секторе, но в основном президент убирает людей, которые ему не нравятся и назначает тех, кто наладил сотрудничество с ОП и не раздражает лично Зеленского. Наиболее яркий пример - Алексей Резников. Он продемонстрировал, что он настойчивый и последовательный менеджер, но в то же время он прислушивается к любым пожеланиям Офиса президента. Соответственно, его надо продвигать дальше, на более ответственные должности.

То есть на профессиональный принцип формирования, особенно в такой области, как военная промышленность, абсолютно не обращают внимания и, к сожалению, превалирует комфортность общения.

Это недовольство извне и изнутри влияет на рейтинг. Если бы смены руководства произошли в социальных министерствах, то влияние на рейтинг было бы более быстрым. Ведь оборонное ведомство более понятно специалистам, тогда как социальные проблемы знакомы каждому, кто живет в Украине.

Именно поэтому после увольнения ряда министров положительное влияние на рейтинги будет, но не сразу, а где-то через 3-4 месяца. Главное, чтобы новоназначенные продемонстрировали профессиональную способность - привлекли экспертов, чтобы тот же оборонный заказ, который необходимо стране, был взвешенным и стратегическим, чтобы было понятно, что мы покупаем или делаем сами и вообще в каком направлении движемся.

Читайте такжеОтставка правительства: кого из министров точно не будут увольнять?Однако вполне вероятно, что его значительно скорее нивелируют те проблемы, что есть в энергетике и возникают в связи с карантинными ограничениями. А в случае, если все станет плохо, то планируется ли отставка непосредственно премьер-министра, а вместе с ним будут вынуждены уйти все министры. Однако новые назначенцы в оборонном и близком к нему секторе, скорее всего, останутся. То есть полной ротации не будет, но проблемы попытаются списать именно на премьера. Будет ли кем его заменить-будет зависеть от сложности ситуации, в которой мы окажемся, потому что может случиться так, что Зеленскому придется привлекать людей не из своего окружения, а тех, кто на самом деле разбирается в энергетике.

Но предвидеть действия украинской власти-неблагодарное дело, потому что она действует не стратегически, а рефлексионно, реагируя на события, происходящие вместо того, чтобы вырабатывать подходы заблаговременно.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

viber
Владимир Зеленский отставка Кабмина Александр Кочетков новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябреСильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябре Зима ударит внезапно: Украину атакуют арктические морозы – синоптикЗима ударит внезапно: Украину атакуют арктические морозы – синоптик Гороскоп на 2 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: хороший заработок, долги и упадок силГороскоп на 2 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: хороший заработок, долги и упадок сил На дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значитНа дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значит "Трусы слетают": худощавая Jerry Heil озадачила поклонников откровенными фото в бикини"Трусы слетают": худощавая Jerry Heil озадачила поклонников откровенными фото в бикини
19:19

Приметы на 4 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

19:13

В болезни и здравии: ТОП-7 знаменитостей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями

19:10

Сертификат или работа: в Украине уволили троих врачей за подделку документов о вакцинации Видео

19:08

В Харькове подросток создал фейковую "Дію" и продавал фальшивые документы

19:00

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

Реклама
18:48

Кабмин назначил и.о. министра защиты окружающей среды

18:45

Аркадий Бабченко. Умереть от ковида в пандемию - право каждого

18:35

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

18:22

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре Видео

18:21

"Доктор Ю": Тимошенко явилась в Раду в наряде, похожем на халат врача

18:21

"Осенне-зимний период будет сложным": Шмыгаль напугал украинцев дефицитом энергоресурсов Видео

18:20

Почему Зеленский затеял переполох в Кабмине мнение

17:36

Минкульт пополнил "черный" список 32 российскими артистами: кто несет опасность стране

17:33

В Казахстане под эгидой борьбы с курением уничтожено выращивание табака

16:57

На Украину надвигается резкое похолодание со снегопадами Видео

16:57

Танцы со звездами 10 эфир: неожиданный звездный гость, возвращение Ефросининой и семейные ценности

16:37

"Врачи просто ждали, пока плод внутри женщины умрет сам": в Польше скончалась беременная Видео

16:33

Казанская осенняя 2021: дата, традиции и магия дня, пора свадеб, молитва

16:31

"Одни алкаши и нищеброды": мисс Ровенщины оскандалилась высказыванием о жителях родного города Видео

16:23

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

Реклама
16:00

Эпидемиолог назвала сроки пика коронавируса в Украине Видео

15:52

Real O возвращаются: Светлана Тарабарова анонсировала воссоединение группы

15:48

В России разбился белорусский самолет: погибли украинцы Видео

15:33

В Украине снова подскочила цена на бензин: сколько теперь придется платить

15:21

"Отче наш" и скандал: антивакцинаторы в Одессе провели молитву за "спасение рода" Видео

15:18

Первая оплата криптой в Украине! новости компании

15:03

Себе в грудь, ребенку в голову: лучанка, изрезавшая 2-летнюю дочь, оставила предсмертную записку

14:52

Масштабный "министропад": Рада уволила сразу пятерых чиновников Видео

14:38

В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

14:26

Минобороны осталось без главы: Рада приняла отставку Андрея Тарана Видео

14:23

11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

14:20

"Это не просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов

14:17

"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон Видео

13:37

Школьник два года издевался над девочкой в Тернополе: его мать оштрафовали

13:37

"Ой, ну пантера!": Надежда Мейхер в черном сетчатом боди загипнотизировала фанатов пышными формами

13:34

Теперь официально: Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского Видео

13:32

Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко Видео

13:27

Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от COVID-19 Видео

13:25

Гейминг против майнинга новости компании

13:19

Стало известно о состоянии здоровья Кравчука Видео

Реклама
13:18

Протест антивакцинаторов в Киеве: пророссийские провокаторы благодарят РФ и кричат об "одном народе" Видео

13:17

Винница по программе "Большая стройка" получила новые больницы

13:13

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

12:42

Социологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса Видео

12:39

150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает Видео

12:03

В Украине начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков": что известно Видео

12:02

"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве Видео

12:00

"Что будет дальше - не знает ни одна живая душа": Комаровский рассказал об эффективности вакцин Видео

11:53

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:50

Смерть 7-летнего Андрюши из Черкасс: деда и бабушку ребенка направили на психиатрическую экспертизу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять