Почему Зеленский решил раздать смартфоны бабушкам

Зеленский пообещал смартфоны украинцам старше 60 лет / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы старше 60 лет, которые сделали прививку против коронавирусной инфекции COVID-19, смогут получить от государства бесплатный современный смартфон с льготным тарифом на мобильные услуги.

Вряд ли это можно считать своеобразной заменой "гречки", потому что это никоим образом существенно не скажется на переломе в росте или падении рейтингов Зеленского.

Так же маловероятно, что раздача смартфонов в будущем может привести к фальсификации выборов. Для этого есть множество других технологий и если говорить о фальсификации выборов в электронном виде, то их можно доказать - более того, этого будет недостаточно, чтобы переломить ход выборов, тем более президентских.

Самое первое, для чего прозвучала такая инициатива - попытка перетянуть инициативу на себя. Потому что перетягивание на себя повестки дня пока одна из важнейших задач власти, а такие резонансные заявления этому способствуют как нельзя лучше. Потому что если люди не будут говорить об инициативах власти, они будут говорить в пользу оппозиции.

Еще одна заявка на перспективу - это проведение электронных выборов, ведь если молодежь ленива и не доходит до избирательных участков из-за аполитичности, то с помощью электронного голосования она может проголосовать за Зеленского. Поэтому для Зеленского плюс не в том, чтобы привлечь к избирательному процессу бабушек и дедушек, а в привлечении молодежи.

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Что же касается именно старшего поколения, то существенная часть людей уже давно имеет смартфоны и пользуется ими. И даже если подарить смартфоны тем, у кого их нет, то в 90% случаев они у них и не будут разбираться, не говоря уже о том, что они могут их передарить своим внукам.

Читайте такжеЕсть-бабушки против патриотического КличкоВедь общество положительно реагирует только тогда, когда речь идет о росте социальных выплат - росте пенсий, зарплат. Но и это происходит не из-за душевной доброты украинцев, а из-за отсутствия понимания, что все социальные выплаты растут с их кошелька, а государственный бюджет - это не бюджет Зеленского, Порошенко или Верховной Рады, а бюджет каждого из нас. В этом плане несистемное разбазаривание средств еще вряд ли вызовет какие-то общественные протесты.

Но дойдет ли этот проект власти до конечной реализации - большой вопрос, ведь уже были заявления о переносе Офиса президента, высадке миллиона деревьев, которые ничем не завершились.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда