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Почему Зеленский не позволит "утопить" Порошенко законом об олигархах

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

13 июня 2021, 06:30

Как Порошенко лелеял Медведчука и Бойко во время своей президентской каденции, так сейчас Зеленский сегодня лелеет Порошенко.

Порошенко, Зеленский
Порошенко может не беспокоиться за закон об олигархах / УНИАН

Чтобы понять, какие последствия будет иметь для Петра Порошенко появление в Украине закона об олигархах, следует учитывать один важный момент.

Петр Порошенко - наиболее удобный спарринг-партнер для Владимира Зеленского. Оптимальный вариант для Зеленского на следующих президентских выборах - попасть во второй тур вместе с ним кого-то из "крайних" персонажей: с Порошенко, который имеет наибольший рейтинг на украино-националистическом фланге, либо с Бойко или Медведчуком, которые имеют наибольший рейтинг на русско-националистическом фланге. Выход во второй тур с кем-то из них даст гарантированную победу Зеленскому. Обыграть его способен будет только центристский кандидат, а такого пока нет.

Поэтому, как Порошенко лелеял Медведчука и Бойко во время своей президентской каденции, надеясь, что Бойко выйдет во второй тур, так сейчас Зеленский сегодня лелеет Порошенко, несмотря на все противостояние с ним. Зеленский только формально борется с Порошенко.

При этом любые действия власти - информационные, политические или судебные - на электорат Петра Порошенко не влияют. Он ассоциируется с украинской националистической идеей, а, как писал Донцов, "национализм должен быть аморальным". Соответственно, люди, которые голосуют за Порошенко, могут знать о его аморальных поступках, тем более, что они владеют информацией о его состоянии и жажде денег, но для них это не является препятствием для голосования за него, потому что его преимуществом является мысленный национализм. И у Порошенко достаточно стабильное ядро ​​- 15%.

Порошенко является наиболее удобным спарринг-партнером для Зеленского потому, что его антирейтинг является просто заоблачным, колоссальным - такой просто не позволит Порошенко выиграть на президентских выборах.

Поэтому все действия власти по Порошенко являются просто держанием в тонусе, не более того. Власть способствовала информационной огласке "пленок Бигуса", но с точки зрения судебного преследования, Петру Порошенко ничего не угрожает, потому что он опирается на достаточно пассионарную и уникальную часть электората. Власть это понимает и боится этого - она ​​боится улицы. На этом, кстати, основывались определенные договоренности власти с Порошенко. Когда она была заинтересована прекратить поддержку Порошенко определенных уличных акций, очевидно, определенные договоренности между ними были заключены.

Впрочем, некоторые удары власти могут быть достаточно чувствительными для Порошенко. Например, он испугался, что решением СНБО могут быть введены санкции против окружения Януковича, ведь для него это создало бы проблемы. Потому что, в частности, эти санкции коснулись бы Владимира Макеенко, на которого сначала был записан телеканал "Прямой", но никто даже не сомневался, что на самом деле владельцем был Петр Порошенко. Решение СНБО, среди прочего, могло наложить санкции на телевизионные активы людей из окружения Януковича. И закрытие телеканала "Прямой" было бы чувствительным ударом по Порошенко. Чувствительным, но не сокрушительным. Поэтому Порошенко был вынужден переписать канал на себя, будто выкупить его у Владимира Макеенко.

Веду к тому, что определенные решения нынешней власти могут создавать для Порошенко определенные проблемы, но это не лишает его политического веса и электоральной поддержки.

То же касается и закона об олигархах. Петр Порошенко может попасть в реестр олигархов решением СНБО, но количество его сторонников из-за этого не уменьшится. Это для Порошенко может создать только определенные технологические осложнения, но их он с легкостью преодолеет, например, перепишет что-то на кого-то, кто не попадает под действие закона об олигархах.

В частности, в законе говорится, что человек, попавший в реестр олигархов, не имеет права финансировать политиков или партии, покупать объекты большой приватизации и тому подобное. Порошенко сумеет все эти ограничения обойти, в этом нет никаких сомнений.

С формальной точки зрения, этот человек с 1998 года не имел права заниматься вообще никаким делом, согласно украинскому законодательству, и что? Разве он не обходил эти нормы? В наших законах прописано, что депутат, министр или президент не имеют права заниматься бизнесом во время выполнения своих обязанностей. Но это не помешало Петру Порошенко, и за время его президентства расцветали магазины "Рошен".

Поэтому, у нас появился очередной закон, который по сути ничего не изменит, по крайней мере, для Порошенко с его умениями и возможностями. Например, если Порошенко формально не будет иметь права делать взносы в политическую партию, это будет делать Кононенко.

Итак, в политическом раскладе из-за закона об олигархах ничего не изменится ни для Петра Порошенко, ни для его сторонников.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

Петр Порошенко Владимир Зеленский Олесь Доний президентские выборы в Украине Александр Доний закон об олиграхах
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