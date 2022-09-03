Почему сейчас поднялся крик о Булгакове и его музее

Бронзовая мини-скульптура Михаила Булгакова / УНИАН

В отличие от большинства тех, кто пишет о Булгакове, я прочел его всего (когда-то я вообще любил читать полные собрания сочинений и потратил впустую кучу времени).

Так вот, он написал два действительно сильных произведения: "Собачье сердце" и "Мастер и Маргарита". И эти произведения до сих пор интересны. Почему интересные? Потому что они объясняют россиянина. Если ты хочешь понять русского, то, как по мне, в русской художественной литературе было два писателя, которые залезли в душу этого народа: Гоголь и Булгаков. Не в частички этой души, а именно в нутро: прежде всего я имею в виду "Мертвые души" и "Собачье сердце". Это если коротко о Булгакове-писателе.

А теперь Булгаков, как символ. Этот символ культивировался в киевских околоинтеллигентских кругах, начиная с хрущевской эпохи. Популярность держалась на двух вещах: первая - реальная или мнимая "антисоветчина"; вторая - желание быть причастным к чему-то великому (провинция, которая гордится тем, что будто бы с ее Лысой горы летают ведьмы в Петербург). Правда, вся эта история куталась в такую интеллигентную пророссийскую обертку (тут надо понимать эту киевскую пророссийскую интеллигентную публику: она за последние десятилетия эволюционировала по отношению к украинцам, как к милым надоедливым детям, до определенного равноправия и даже страха).

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Почему сейчас поднялся этот крик? Это, на самом деле, не столько о культуре и даже не столько о России, как о желании остановить время. Я специально неделю смотрел за аргументами сторон. И их, на самом деле, нет. Одни (и я на их стороне) говорят: давайте закроем этот музей и за три дня все об этом забудут. Другие несут тонны макулатуры о великом писателе, о культуре, которая выше политики и даже приводят аргумент: как можно закрывать музей человека, который был фанатом Скоропадского. На самом деле, зачем в Киеве этот музей - вопрос бессмысленный. Он не нужен. Особенно в нынешней культурной парадигме. Но нужно ли читать Булгакова? Да, те два произведения, о которых я говорил.

В таких случаях нужен блицкриг и просто, музей надо закрыть и ничего не произойдет. Сопли только продлят агонию.

Просто нужна политическая воля. К сожалению, это памятник Ленину - просто так его не сбросишь.