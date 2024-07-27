Почему у Украины до сих пор нет своих дальнобойных ракет

Перспективные разработки ракет в Украине есть. Но проблема в том, что нам не хватает системности, приоритетности и, возможно, правильных управленческих решений.

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Украина приближается к применению собственных ракет / Коллаж Главред, фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приближается к возможности применять собственные ракеты и со временем должна выйти на максимальную оборонную самостоятельность.

Ни для кого не секрет, что ракетные программы в Украине начали разрабатывать еще до полномасштабного вторжения. В частности, было несколько публичных проектов. Один из наиболее известных - ОТРК "Гром-2", украинский аналог "Искандер", наземная пусковая установка, которая стреляет баллистическими ракетами. Были и проекты разработок крылатых ракет (например, "Коршун"), а после начала полномасштабного вторжения была усовершенствована противокорабельная ракета "Нептун" для ударов по наземным целям.

То есть перспективные разработки в Украине есть. Да и не будем забывать, что в нашей стране есть достаточно мощная ракетная школа, которая досталась нам в наследство от Советского Союза, что позволяет нам создавать собственные ракеты.

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Поэтому проблема не в том, что мы не можем делать ракет. Проблема в том, что мы делаем это очень медленно и в недостаточном количестве. А все потому, что нам не хватает системности, приоритетности и эффективных и качественных управленческих решений для ускорения разработок и дальнейшего производства. Не исключаю и саботажа на производствах оружия, ведь россияне могут вербовать сотрудников сектора ВПК так же, как и корректировщиков для ракетных ударов.

И весь этот комплекс вопросов, а именно отсутствие понимания и желания вмешиваться в производственные процессы порождает ситуацию, когда "верхи не знают, а низы не хотят". И, вероятно, именно поэтому отечественная ракетная программа до сих пор буксует.

Вообще, все проблемы, которые мешают разработке и производству собственных ракет, существовали еще до начала полномасштабного вторжения в течение всех лет независимости. Украинская промышленность деградировала в течение 30 лет, и многое было потеряно, забыто. А некоторые процессы, начиная от логистических связей и заканчивая внутренними производственными процессами, были нарушены. Все это нужно отстраивать, и этим сейчас практически никто не занимается.

Представьте, что у вас есть автомобиль, который побывал в нескольких ДТП и начинает барахлить. По аналогии с таким автомобилем, механизмы украинского ВПК неадекватно работают и вместо того, чтобы их ремонтировать, все считают, что поедет самостоятельно, достаточно лишь залить бензин. Но это так не работает.

В то же время люди, которые дали указание разрабатывать ракетную программу, считают, что для решения проблемы надо только выделить средства. Дать госзаказ. А на этом вся их работа заканчивается. Однако даже если на ракетную программу найдут деньги, так же, как когда-то для завода "Антонов", когда Зеленский пообещал закупить его самолеты, это не гарантирует быстрого появления этих ракет. Тем более, что многие проблемы, которые сейчас стоят перед предприятиями оборонного сектора, они самостоятельно решить не в состоянии.

Для примера возьмем процесс разработки. Любая промышленная продукция это своеобразный конструктор, который собирается из различных деталей и компонентов. Определенные компоненты этого условного конструктора мы можем импортировать, но есть также компоненты этого конструктора, которые импортировать очень трудно, потому что страны-владельцы этих технологий могут устанавливать ограничения на экспорт этих технологий. В США экспорт ракетных технологий регулируется специальным режимом - Missile Technology Control Regime (MTCR). И этот режим ограничивает доступ технологий всем желающим и позволяет поставлять эти технологии только ключевым странам-партнерам.

Однако, даже с учетом того, что сейчас Украина является партнером США, это не означает, что разрешение на получение этих технологий мы получили автоматически. Его надо получать отдельно. А это, в свою очередь, политический вопрос. То есть даже в этом направлении нужна системная работа аналогичная той, которая ведется для получения уже готового оружия от Запада. Частично она ведется, но не является системной и чаще всего это инициатива идет снизу, от компаний. А дальше к ней присоединяются политики, чтобы попиариться, подписать какой-то меморандум, и на этом их работа заканчивается. И политическая работа для ускорения получения этой технологии не ведется вообще.

Дополнительно у производителей могут возникать проблемы с кадрами. Очень часто эту проблему трудно решить, потому что из-за деградации сектора, в отрасли осталось мало специалистов. Поэтому здесь тоже нужны и политические, и управленческие решения, для поиска и подготовки необходимых кадров. Причем дополнительно надо заново популяризировать профессию, искать специалистов из других отраслей или даже привлечение иностранных специалистов, которые бы закрывали наши слабые места в направлениях. Эта работа также не ведется.

Отдельно нужно отметить, что проблемы существуют не только на этапе разработки, но и в производстве. То есть когда уже есть какое-то готовое разработанное оружие, даже его мы не можем выпускать в больших количествах. И все это объясняется деградацией производства, потерей кадров, навыков организации производства.

О чем говорить, если эти люди сейчас не могут создать даже массового производства снарядов, то есть более простого продукта, чем технологичные ракеты. И если мы не можем решить проблему со снарядами, то и не думаю, что стоит ожидать продвижения в ракетной программе, ведь для этого не созданы соответствующие предпосылки.

Поэтому у меня есть сомнения, что эти проблемы будут решены. Если бы было видно, что со стороны управленцев есть желание решать эти проблемы, то, возможно, у меня был бы лучший прогноз. Сейчас я этого не вижу.

Павел Вернивский, экономист, специалист по вопросам военно-промышленного комплекса, специально для Главреда

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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