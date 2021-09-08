Почему Украине рано создавать зону свободной торговли с США

Украина предложила США создать зону свободной торговли / УНИАН

Идея зоны свободной торговли с Соединенными Штатами Америки, которую предложила украинская сторона во время недавнего визита в Вашингтон, сама по себе экономически верна.

Потому что с экономической точки зрения это было бы достаточно привлекательно для Украины - это смогло бы значительно увеличить украинский экспорт в США, который на сегодня является достаточно небольшим по сравнению с тем же Китаем. Правда, это была бы, в основном, продукция сырьевого характера, потому что пока ничего другого Украина на высококонкурентный и требовательный рынок поставить не может.

Также мы можем предложить Штатам сотрудничество в космической отрасли, IT-сфере, но все остальное, в частности, украинское машиностроение, американский рынок не интересует. А вот аграрная, металлургическая, химическая продукция сырьевого характера могла бы дать украинским производителям значительно больший рынок сбыта на рынке США. Поскольку рынок Америки объемный и платежеспособный, Украина могла бы реализовывать больше своего экспорта.

Другой вопрос - как ее можно реализовать политически. Скорее всего, для реализации данной идеи предварительно Украине нужно добиться какого-то особого политического статуса с США вроде статуса стратегического партнера для США, и уже в рамках этого партнерства может быть реализована, в том числе, идея зоны свободной торговли.

США, со своей стороны, также могут согласиться на такое сотрудничество только в рамках более тесного политического сотрудничества. Экономически для США интересно, во-первых, реализовывать больше своей продукции на украинском рынке. Но, конечно, это не сырьевая, а преимущественно высокотехнологичная продукция.

Читайте такжеКитай скоро выкупит Украину у АмерикиКроме того, американский бизнес в некоторых сферах, в частности, в энергетике, IT-сфере, космическом сотрудничестве, авиации потенциально заинтересован инвестировать в Украину, и способствовать этому может как раз ЗСТ, поскольку это упростит и удешевит поставки оборудования, техники и всего, что необходимо для производственного процесса.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда