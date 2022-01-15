Почему Украина рискует стать второй Албанией

Россия ищет повод для вторжения в Украину / УНИАН

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Саливан заявил о полученных разведкой США данных о подготовке Россией повода для широкомасштабного вторжения в Украину. Аналогичное заявление сделал и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, обвинив Россию в использовании дипломатии для подготовки "коварного замысла" против Украины.

Все эти заявления - это создание информационного шума и разного рода информационных атак для того, чтобы прикрыть основную работу. Потому что в реальности США и Россия потихоньку договариваются о стратегической стабильности, которая включает в себя также деэскалацию напряженности в ряде точек - Сирии, Украине и тому подобных.

Но для того, чтобы администрацию Джо Байдена не обвинили в том, что они не слишком жестко обращаются с Путиным, как раз и создается агрессивное поле вокруг возможного нападения России. Тем более, что потом, когда Россия не нападет, можно будет с чистой совестью сказать о спасении мира от новой войны.

Это известный в дипломатии прием, так что именно этим, вероятно, и продиктован нынешний вал заявлений. Потому что внутренние процессы дестабилизации ситуации в Украине России более выгодны, чем откровенная агрессия.

Россия может начать военные действия против Украины в нескольких случаях:

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Если Украина начнет военную операцию по силовому возвращению Крыма; В случае нарушения Минских договоренностей и перехода украинских войск в наступление на Донбассе; Если Украина сама объявит войну России и начнет боевые действия.

Но ни один из всех этих вариантов сегодня не выглядит возможным.

В целом, принимая во внимание мировую ситуацию, Россия разыгрывает "золотую акцию" в противостоянии между двумя непримиримыми врагами - США и Китаем. США нужно, чтобы Россия не слишком шла на контакт с Китаем, однако Китаю РФ интересна как партнер и сырьевой ресурс. Понятно, что в случае, если такие торги ведутся, то откровенно говорить о них США не могут, потому что признание кулуарных переговоров с Путиным будет считаться сепаратным по отношению к европейским союзникам США - Великобритании и соратникам по НАТО. Именно поэтому и происходят эти игры, а Украина сейчас стала Албанией образца 1997 года, в которой спроектировали виртуальную войну, о которой в Албании никто не знал, но вся Америка о ней говорила.

Константин Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда