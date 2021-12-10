Почему участие США в нормандском формате может стать ловушкой для Украины

США может присоединиться к участию в нормандском формате-заявление МИД РФ / УНИАН

Недавние заявления МИД РФ о возможном участим Соединенных Штатов в переговорах по Донбассу прежде всего указывают на восстановление механизмов прямой коммуникации между США и Россией.

Перезапуск нормандского формата с участием США возможен, но это будет означать, что подготовка к таким саммитам в расширенном формате будет предусматривать уже готовое решение об урегулировании.

Потому что Россия, когда отрицала расширение нормандского формата, настаивала на пересмотре его наполнения и не видела смысла лишь в добавлении новых участников. На данный момент, Байден и Путин, вероятно, обсудили этот алгоритм, и складывается так, что ответственность за урегулирование возлагается не только на Россию как страну-агрессора, а на более проактивных игроков - таких, как США. Кстати, здесь стоит упомянуть статью Медведева об отказе иметь дело с нынешним политическим руководством Украины и готовность к диалогу с Вашингтоном как с тем, кто осуществляет внешнее управление над Киевом. Поэтому заявления МИД РФ выглядят вполне логично.

Но для Украины здесь возникают риски, поскольку нас могут поставить перед фактом выполнения обязательств, которые мы не готовы или не можем выполнить в силу ряда причин.

Нынешняя позиция Вашингтона по урегулированию конфликта более-менее оптимистичная и на пользу Киева, но апелляция к безальтернативности Минских соглашений, при том что сейчас существует тупик по минском и нормандском форматах, не внушает оптимизма.

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Соответственно, расширение нормандского формата с участием США можно приветствовать, но хотелось бы понимать логику процесса, о которой договорились Байден и Путин.

Читайте такжеУкраину обсуждают без Украины: это "измена"?То есть должен быть алгоритм, и он должен учитывать украинскую позицию. И когда США ссылаются на минский процесс, то возникает вопрос о том, что именно имеется в виду - поэтапный ли алгоритм (сначала - безопасность, а потом - экономический кейс), параллельное ли продвижение (но это не устраивает Киев).

Бесспорно, амнистия и все остальное должны состояться после демилитаризации и возвращения контроля за границей. Поэтому когда США якобы что-то требуют, то стоило бы дождаться официального заявления Вашингтона, разговора Байдена и Зеленского, консультаций с европейскими партнерами и лишь потом можно будет говорить о каких-то прорывах или возвращении к неким алгоритмам.

Потому что позиция США, которая должна была быть выработана в администрации Байдена, Киеву еще не была озвучена. А поскольку Россия читает Минские соглашения по-своему, то если Украине будут предлагать российское прочтение, Киев имеет право отказываться от такого посредничества и переговорного процесса.

Виталий Кулик, директор Центра исследования гражданского общества, специально для Главреда