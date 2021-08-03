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Почему дело Чауса не станет Уотергейтом для Зеленского

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

3 августа 2021, 06:30

История с Чаусом - лишь один из элементов политического кризиса, который грозит Украине международным скандалом.

Николай Чаус
Бывший судья Николай Чаус / УНИАН

Легитимация Чауса стала лишь вопросом времени - он много знает о сделках предыдущего режима Порошенко, потому что он был ручным судьей. Соответственно, решения, которые им принимались, были политическими. Именно поэтому его похитили из Молдовы и искали варианты легитимации в Украине как того, кто может дать показания.

Но во время спецоперации переправки Чауса через границу пошли "косяки" и оказалось, что у наших спецслужб военной разведки руки растут из одного места на выполнение подобного рода задач. Понятно, что это уже стало предметом кризиса украино-молдавских отношений (последний саммит в Батуми тому подтверждение, как и слухи о демарше президента Санду относительно Зеленского).

Кроме того, сам процесс легитимации Чауса в Украине также напоминает оперетту, а не спецоперацию. Начиная с возникновения Чауса в Винницкой области в одних трусах в сельсовете и заканчивая гонкой между СБУ и НАБУ – не иначе, чем детскими играми, это назвать невозможно. Однако очевидно, что в этой истории есть два ключевых игрока: с одной стороны - НАБУ, которое считает, что Чаус - это их клиент, так как по нему было открыто производство по части коррупции, и СБУ, потому что пребывание Чауса в их руках означает, что они будут его "танцевать", то есть от него в ручном режиме можно будет получать необходимые для Банковой показания.

Читайте такжеБитва за Чауса: НАБУ показало видео погони за судьей, а СБУ заявила, что служителя Фемиды у них нетПонятно, что сейчас это уже не только украинский скандал, а международный, в который вовлечены различные политические игроки. Украине теперь придется объяснять всю эту интригу и позор перед западными партнерами. Ко всему об этой истории у Зеленского непременно спросят и в Вашингтоне - если неофициально в Госдепе, то, по крайней мере, можно ожидать вопрос у журналистов. Ведь за НАБУ стоят США, которые видят в этой институции инструмент влияния на украинскую политическую элиту. Поэтому Киеву теперь нужно придумать какое-то приличное объяснение всему тому, что происходит.

Сомневаюсь, что дело Чауса передадут из СБУ в НАБУ, поэтому можно ожидать второй серии после того, как улягутся все инсинуации после его легитимации. То, как его похищали, легитимировали, не делает его ценным свидетелем - его показания уже сейчас подвергаться сомнению как политический заказ. Поэтому с безупречного свидетеля против Порошенко, каким его хотели сделать на Банковой, Чаус превратился в смешного персонажа в трусах на дорогах Винницкой области.

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Кейс с Чаусом уже используют против Зеленского - у Порошенко это уже называют спецоперацией против него. Более того, Порошенко об этом говорит не только в Украине, но и за рубежом через свои контакты в США и ЕС, а их фан-клуб поддержки Сытника уже начинает петь о незаконности. Это, конечно, правда, но это подается как большая проблема действующего режима, нарушения прав человека. Поэтому после этого непременно возникнут проблемы в сотрудничестве между Вашингтоном и Украиной в первую очередь, в части того, что Украина блокирует или создает проблемы для функционирования антикоррупционных институтов.

Однако Чаус не будет Уотергейтом, который изменит режим Зеленского. Это - лишь один из элементов политического кризиса наряду с неуправляемостью силовых структур, когда те используют не для борьбы с внешним врагом, а для внутренней политической борьбы. Именно поэтому и происходят факапы, которые мы наблюдали с гонкой автомобилей и перепиской НАБУ и СБУ через Фейсбук. Банковая не хочет мыть руки, то есть освобождать Татарова и других ответственных за силовые структуры персонажей. Сейчас вопрос только за обоснованием позиций и отражением атак НАБУ. Но ввиду того, что Банковая игнорирует любые правовые нормы, вряд ли они будут заниматься судами или какими-то процедурными моментами. Заставить НАБУ молчать или заткнуть рот оппозиции не удастся, поэтому эта ситуация будет иметь негативные последствия для внешнеполитического имиджа Украины.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда

СБУ Владимир Зеленский Николай Чаус НАБУ Виталий Кулик новости Украины
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