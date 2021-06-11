Почему взбесилась Россия из-за надписи "Героям слава!" на форме украинской сборной

Началом и источником скандала по поводу надписи "Героям слава!" на форме украинцев является исключительно агрессивная российская политика / facebook.com/andriy.pavelko

После жалобы России в УЕФА по поводу надписи на форме украинской сборной "Героям слава!" разразился громкий скандал, и Украину попытались заставить убрать с футболок спортсменов этот лозунг, назвав его политическим.

Почему Россию просто "разрывает" от эмоций и возмущения по поводу этих слов? Приветствие "Слава Украине! Героям слава!" имеет глубокую историю, которая непосредственно связана с Украинским освободительным движением. История этого лозунга берет свое начало еще с начала ХХ века от Украинской Народной Республики. Актуальным оно является и по сей день: в 2016 году этот лозунг стал официальным приветствием Вооруженных сил Украины.

Украинское освободительное движение, как известно, напрямую связано с борьбой с российской агрессией и Российской империей. Поэтому, очевидно, этот лозунг означает непокорность украинцев перед Москвой и их постоянную и неустанную борьбу против России.

Поэтому, с исторической точки зрения, вполне понятно, почему этот лозунг так раздражает Россию.

Впрочем, с формальной точки зрения, нет никаких оснований для скандала по поводу появления этой надписи на форме украинской сборной по футболу. В этом лозунге нет ничего, что давало бы основания УЕФА в последний момент вдруг объявлять о необходимости изменения формы нашей национальной сборной, которая перед тем была утверждена.

К сожалению, в этом решении УЕФА прослеживается лишь желание этой организации удовлетворить Россию и угодить ей. И это объяснить легко: Россия имеет мощный инструмент давления на УЕФА – "Газпром", который является одним из спонсоров этого союза. Очевидно, именно это и сыграло решающую роль.

Скандал вокруг лозунга "Героям слава!" вышел далеко за пределы футбола. Попытка запретить этот лозунг на форме сборной Украины является далеко не футбольной и не спортивной.

Важна реакция украинского общества на это событие, а она была очень правильной. Украинцы возмутились и стали выражать свое недовольство в письмах, комментариях, заметках, пытаясь достучаться до УЕФА.

При этом попытку заставить убрать с футболок украинских спортсменов лозунг "Героям слава!" УЕФА пытался представить как компромисс и шаг навстречу Украине – мол, и так останутся слова "Слава Украине!" и очертания территории нашего государства, включая Крым. Но непонятно, почему мы вообще здесь должны говорить о каких-то компромиссах, почему вообще этот вопрос стал предметом дискуссии. Этот момент не требует никаких дискуссий и компромиссов.

Началом и источником всего этого скандала является исключительно агрессивная российская политика. И идти на поводу у российской агрессивной политики то ли Украине, то ли УЕФА абсолютно неуместно, ведь Россия никогда не остановится и будет постоянно углублять и расширять свои требования. Самым разумным решением является игнорирование требований Москвы, потому что они – неуместны и не обоснованы.

К тому же, даже если бы на форме не было надписи "Героям слава!" Россия устроила бы скандал по другому поводу, например, из-за того, что карта Украины изображена вместе с Крымом, который РФ считает своим.

Все прекрасно понимают, что причина всей этой истерики заключается не в этой фразе... Ведь очень уместно заметили авторы подборки фотографий, которая на днях прокатилась по интернету и которая показывает, что на российских "советских" памятниках спокойно остаются надписи "Героям слава!" или "Слава героям!". Поэтому является абсурдом со стороны Москвы придираться к таким фразам.

Владимир Вятрович, историк, бывший директор Украинского института национальной памяти Украины, народный депутат Украины, специально для Главреда