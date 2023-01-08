Сейчас оккупанты сосредоточили логистику в Геническом районе ближе к Крыму, однако "бавовна" догоняет их и там.

Снегирев объяснил, почему Россия не сможет удержать юг и Крым / Фото pixabay, google.com/maps

Оккупационная армия не имеет шансов удержать левобережную Херсонщину и Крым: "жест доброй воли" на юге неизбежен.

Современная война - это война логистики: "советская школа" планирования военных операций морально устарела и уступает стандартам НАТО, в соответствии с которыми выстраивает свою стратегию украинский Генштаб. Особенно ярко это проявляется на юге: рф уже потеряла Херсон, а уход оккупационных войск с левобережья Днепра, Запорожской области и даже Крыма – лишь вопрос времени.

Украине в значительной степени удалось фактически заблокировать логистику оккупационных войск Российской Федерации путем нанесения огневого удара по базам накопления и складам врага. Учитывая это, на Запорожском направлении образовалась угроза "нависания" ВСУ над Мелитополем, что дает возможность для очередного "жеста доброй воли" со стороны оккупантов.

Так же, по моему мнению, из-за логистических проблем удерживать левый берег Днепра в Херсонской области для врага уже нет никакого смысла – пути снабжения как со стороны оккупированного Донбасса, так и с Крымского полуострова находятся под украинским огневым контролем.

Сейчас оккупанты сосредоточили логистику в Геническом районе ближе к Крыму, однако "бавовна" догоняет их и там.

Итак, у оккупантов вскоре встанет вопрос о выводе своих сил на территорию Крыма. Однако и это их не спасет от окончательного поражения.

Шансы удержать полуостров у противника весьма проблематичны. К тому же это не удавалось еще никому, начиная от древних времен и заканчивая годами Второй мировой войны, как для подразделений Советской армии, так и для немцев. Крым - это фактически ловушка. Учитывая, что у нас есть средства поражения для единственного на момент деоккупации Крыма логистического пути – Крымского моста, российская группировка оказывается отрезанной от баз материально-технического обеспечения.

Напомню, несмотря на оптимистичные заявления российских чиновников об успешном запуске движения по отремонтированному полотну Крымского моста, на самом деле до восстановления полноценного трафика еще далеко: свежие спутниковые снимки показывают, что разрушения еще не устранены окончательно.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что руководство рф бросит все силы на то, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и отложить свое поражение.

Зато, по словам Зеленского, мы должны сорвать этот российский сценарий. "Террористы должны проиграть. Любая попытка их нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста", - отметил он.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда