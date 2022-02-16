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Почему Путин не будет торопиться признавать ОРДЛО

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

16 февраля 2022, 10:00

Если Путин признает "независимость" ОРДЛО, Украине легче будет маневрировать на международной арене и объяснять западным партнерам, что на самом деле произошло на Донбассе.

Госдума РФ
Госдума РФ поддержала обращение к Путину о признании "независимости" ОРДЛО / Reuters

Госдума России проголосовала за инициированный фракцией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР " и "ЛНР" на оккупированных российским государством районах Донбасса.

Документ предусматривает обращение к президенту Путину о признании Россией их в качестве "независимых государств" и проведение переговоров с руководством "ЛДНР" для создания правовых механизмов сотрудничества.

Этот вариант с односторонним признанием Россией своих фактически подконтрольных территорий был в глубоком резерве (и пока что там находится) в поиске вариантов выхода из стратегического тупика, в котором оказался Кремль.

Отрицательный ответ на ультиматум Соединенными Штатами и НАТО - это достаточно досадное политико-дипломатическое личное поражение Владимира Путина, и теперь он нуждается в реванше на другой части поля боя.

И, возможно, одним из вариантов сохранения лица перед российским народом будет дипломатическое решение приравнивание ОРДЛО к Абхазии или Южной Осетии в российском законодательстве.

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Пока это остается темой для торгов - последнее слово будет за Путиным. Он может это решение затягивать некоторое время, но при этом продолжать давление на позиции украинской стороны, склоняя ее к новым уступкам именно в исполнении Минских договоренностей.

Читайте такжеКак США и Россия принуждали Украину к"Минску-2"Но, по большому счету, это ничего не меняет. Если Путин решится на такой шаг, то им он создаст больше проблем для себя, чем для нас, так как фактический контроль над оккупированными территориями Россия ведет уже давно. Эти территории и их граждане включены в российские системі - там есть и российские паспорта, и российский рубль, и экономическая интеграция, происходят российские государственные закупки на предприятиях, есть даже партийная интеграция, ведь назначенные руководители оккупированных "администраций" являются членами правящей партии РФ "Единая Россия".

Поэтому если Путин поддержит обращение депутатов Госдумы, то Россия будет продолжать в дальнейшем контролировать эти территории. Возвращать их недипломатическим путем Украина даже не планировала, по крайней мере, пока. Поэтому нам останется лишь констатировать окончательный выход России из Минских договоренностей, призвать Запад к ужесточению санкций и считать этот факт очередным актом агрессии против украинского суверенитета и территориальной целостности, а также продолжать организовывать международное давление на РФ в надежде, что она рано или поздно исчерпает свои ресурсы и в момент коллапса российской государственности оккупированные Россией Крым и Донбасс вернутся в состав украинского государства.

Стоит также отметить, что Минские договоренности, которые оформлены протоколом и комплексом мероприятий на выполнение этого протокола, не являются международно-правовым соглашением. Они не были ратифицированы Верховной Радой и никаким другим парламентом и поэтому не могут быть денонсированы, ведь, в конце концов, денонсация - это юридическая процедура. Минские договоренности - это политические договоренности, которые никогда не имели юридического обязательства к их выполнению.

Поэтому Украина может окончательно объявить, что Россия этим шагом в одностороннем порядке вышла из этих договоренностей и Украина теперь так же перестает считать себя связанными этими договоренностями. Хотя Украина имела основания так сделать уже много раз и если мы в этот раз этим не воспользуемся, то это будет нашей ошибкой, тем более, что Украину саму из них выталкивают.

В определенной степени это напоминает договор о базировании Черноморского флота в Крыму, из которого тоже вышла Россия, за который даже проголосовали в парламенте. Но разница в том, что это действительно было международное соглашение между государствами.

Честно говоря, если это произойдет, Украине даже легче будет маневрировать на международной арене и объяснять западным партнерам, что на самом деле произошло. Ведь Россия таким решением в глазах международного сообщества признает себя стороной конфликта (хотя де-юре это не так), а "ЛДНР" - ее прокси-группировками.

С точки зрения внутреннего российского законодательства, это может быть нужно России, потому что после того, как она признает, то есть наделит "ЛДНР" государственными категориями, она сможет заключить с ними оборонно-безопасностные договоры, идентичные тем, что есть с Абхазией и Южной Осетией и разместить там свои военные базы уже официально. То есть так же, как это в свое время было сделано в Крыму, когда сначала было признание, а затем и присоединение к России.

Но пока об этом говорить рано, потому что решения Путина еще нет. Скорее всего, это - дополнительное давление на украинские власти с целью склонить их к выполнению Минских договоренностей на российских условиях. И это "признание" может тянуться определенное время, пока будут продолжаться переговоры. По крайней мере, этого не произойдет к моменту встречи лидеров нормандской четверки, которую уже анонсировал Зеленский и о которой, вероятно, говорили Шольц и Путин в Москве.

Владимир Горбач политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

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Минские договоренности Владимир Путин Госдума РФ ОРДЛО новости Украины и мира
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