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Почему Путин не торопится встречаться с Зеленским

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

3 июля 2021, 06:30

Заявлениями о несамостоятельности Путин дает понять, что встреча с Зеленским будет зависеть от того, как будут развиваться отношения Кремля с реальными хозяевами ситуации в Украине.

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Встреча Зеленского и Путина может состояться не раньше сентября-октября / УНИАН

Во время недавней прямой линии, комментируя возможную встречу с Владимиром Зеленским, президент РФ Владимир Путин назвал Украину "несамостоятельным" государством.

Во–первых, положительный момент уже в том, что Путин не отказался от встречи с украинским президентом, хоть и заявил, что не понимает, что именно могут обсуждать два руководителя.

Тем более, что ранее Путин уже заявлял, что не собирается обсуждать с Зеленским вопрос Донбасса – мол, для этого есть другие площадки, в частности заложена в основу Минских договоренностей.

Во-вторых, Украина действительно с 2014 года является несамостоятельнымМинский формат, где определена дорожная карта решения конфликта, которая государством. Но в то же время Россия не отказывается от встречи с другими полусамостоятельными государствами. В текущей ситуации речь скорее идет о том, что Путин таким образом дает Киеву понять, что предстоящая встреча с Зеленским будет зависеть от того, как будут развиваться отношения Кремля с реальными хозяевами ситуации в Украине – будут ли выдержаны все договоренности, которые были достигнуты в Женеве и которые еще могут быть достигнуты в течение ближайших месяцев.

Однако Зеленский так настаивает на этой встрече, потому что для него это, прежде всего, показатель того, что он совершил определенный дипломатический прорыв. Для своего электората этим он пошлет сигнал, что Путин с ним не просто встречается, а еще и ведет разговоры, а значит решение проблемных вопросов – это лишь вопрос времени.

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Путин, кстати, это тоже прекрасно понимает и именно поэтому и говорит об обсуждении круга вопросов, которые могут быть на повестке дня. Донбасс, о котором он не настроен говорить, потому что с точки зрения России – это исключительно вопрос выполнения Минских договоренностей. Поэтому как максимум, обсудить президенты могут разве что экономические вопросы или дипломатические - в частности, восстановление отношений между странами на уровне послов и, возможно, транспортного сообщения и тому подобное. К этим вопросам Россия настроена, а вот захочет ли это обсуждать Украина – большой вопрос.

Читайте такжеСрыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления КремляТак или иначе, встреча Путина и Зеленского, если она в конце концов будет согласована, состоится не раньше сентября-октября. Ведь сейчас у России есть свои внутренние насущные вопросы, в частности, выборы в Госдуму. Не говоря уже о том, что в ближайшее время графики Путина расписаны очень тщательно и в них нет пока места для встречи с украинским президентом.

Константин Бондаренко политолог, директор фонда "Украинская политика", специально для Главреда

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