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Почему переименование Украины в Русь-Украину является провальной идеей

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

2 сентября 2021, 06:20

После создания государства Украина потребность в привязке к Руси не способствует отдельной самоидентификации от России.

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Алексей Арестович предложил переименовать Украину / УНИАН

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил Украине изменить название государства на Русь-Украину.

Напомню, что подсознательно Зеленского в свое время выбирали как центристский проект против двух мнимых национализмов – русского и украинского. В теории силы, пришедшие к власти, должны были бы способствовать созданию конструирования Центристской идеи. Но они до этого не удосужились, чему способствовала нехватка интеллектуальной среды, которая была вокруг них. А если у тебя нет собственных идей, то ты вынужден постепенно считаться с идеями оппонента.

В этом плане заметно, что все больше власть начала брать идеи окружения Порошенко. На определенном этапе стало заметно, что это не приближает к цели увеличения электоральных симпатий, а, наоборот, все больше отходят частями различные электоральные группы. Поэтому теоретически, теперь идут попытки "нащупать" что-то другое, в их воображении центристское. Но, опять-таки, из-за недостатка интеллектуальной среды, они могут брать к себе таких смешных персонажей, как Арестович.

В целом идея переименования Украины на Русь-Украину неработоспособна. Потому что возвращение в прошлое, а не шаг в будущее не требует даже какой-то дискуссии. Более того, эта идея не объединительная, а раскольническая, потому что благодаря ей кто–то будет представлять себя украинцем, а кто-то-украино-русином.

Необходимость борьбы за слово "Русь" была в 19 веке. Чрезвычайное влияние на казачество в 18-19 веке оказало произведение "История Украины-Руси", фактически безымянное, для которого больше всего написал Михаил Грушевский, который имел цель углубить историю Украины, чтобы отделить украинцев от русских. Потому что тогда еще не все это осознавали и была необходимость показать, что украинцы углублены в историю и имеют право на отдельное от России существование. Именно поэтому историю тогдашней Украины привязали к прошлому и в той же концепции Грушевский настаивал на том, чтобы, например, Центральная Рада денежной единицей выбрала гривну – древнюю денежную единицу на Руси.

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То есть тогда это была абсолютно концептуальная и необходимая на тот момент вещь, но после создания государства Украина потребность в привязке к Руси не просто начала отпадать, но и не способствует отдельной самоидентификации. Ведь к Руси относились разные территории – не только украинские, но и белорусские и русские земли. Князья, о которых можно говорить как о части украинской истории, также принадлежат и к русской истории. Скажем, Владимир, который потом стал Василием, а теперь зовется Владимиром Великим, перед тем, как стать князем Киевским, был князем Новгородским, а Новгород, как известно, сейчас находится в РФ.

Читайте такжеЛариса Ницой: когда крестили Русь, Московии еще и близко не было, Земля даже беременной ею не былаОднако для россиян это является свидетельством общности истории, но такие люди как Арестович об этом просто не задумываются, потому что им надо сказать что-то экстравагантное. Окружение Зеленского просто этим глубоко не занимается – они хватают вещи лишь поверхностно.

Поэтому при необходимости мировоззренческой реформации погруженность и привязка только к прошлому не является объединительным фактором, потому что прошлое неоднозначно, поддается разночтениям и попытка изменить самоидентификацию этого прошлого для Украины как для государства опасно. Потому что Русь - это совместное образование с Россией, а Украина – нет. Можно рассуждать о том, кто был более важным из князей, но это дискуссионный вопрос. До Украины и Киева существовал Новгород и если уже говорить, что Москва была основана позже, в Суздаль митрополит приехал позже, то Новгород существовал как промежуточный этап экспансии скандинавов-русов, которые потом пришли и завоевали Киев и утвердили здесь государственность – сначала они пришли в Новгород и недаром киевские князья при расколах постоянно бежали именно туда. И это уже – общая история. А общая история с государством-агрессором опасна.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

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