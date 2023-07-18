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Почему осенние мирные переговоры пока являются иллюзией

Вадим Денисенко
18 июля 2023, 19:20
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Из речи Путина, которую он "произнес" через 15 часов после взрыва на Крымском мосту, ясно одно: в Кремле делают вид, будто ничего серьезного не произошло.
Почему осенние мирные переговоры пока являются иллюзией
Денисенко рассказал, почему осенние мирные переговоры пока являются иллюзией/ Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Реакция на подрыв Крымского моста показала: горизонт планирования Кремля март-2023. Но в этом планировании осенние переговоры, о которых так много говорят в последнее время, имеют небольшие шансы на воплощение.

Хочу сразу сказать: я не рассматриваю здесь модальность или, тем более, возможные детали переговоров. Пока хочется проанализировать саму их возможность, ведь в последнее время очень многие из экспертов начинают говорить, что осенью нас заставят сесть за стол переговоров.

1. Из речи Путина, которую он "произнес" через 15 часов после взрыва на Крымском мосту, ясно одно: в Кремле приняли решение делать вид, будто ничего серьезного не произошло. Очевидно, будут обстрелы украинской инфраструктуры и россияне скажут, что что-то уничтожили. Возможно, будет массированная атака на Киев и правительственный квартал в частности. Но ничего нового здесь нет и не может быть. Все варианты для поднятия ставок, а их у Путина аж три (зерновая сделка, ЗАЭС и прямой ядерный удар) так или иначе уже задействованы. Нового ничего нет, а ядерного удара не будет.

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2. Главные надежды Кремля сейчас - это Купянск. Ситуация на том направлении сложная уже, как минимум, месяц. Россияне там сосредотачивают свой ударный кулак не только, чтобы попытаться прорвать оборону на Харьковщине, но и для того, чтобы заставить нас перебросить части с Бахмута и юга. В то же время, мы должны понимать - это последние резервы Путина, которые он смог сконцентрировать без мобилизации. И, судя по всему, все его надежды, что тут у него что-то удастся и тогда не надо объявлять мобилизацию. Если не удастся - тоже не проблема. Его план Б состоит в том, чтобы до выборов не потерять Мелитополь и Бахмут (последний имеет прежде всего символическое значение). Все остальные решения будут приниматься после выборов.

3. Вся государственная машина России сейчас концентрируется на президентских выборах марта 2024 года. Главная цель - не допустить политизации процессов и достичь нужных реальных 60% голосов. Я неоднократно говорил: те, кто считает, что Путину плевать на проценты, глубоко ошибаются. Он рухнет без народной легитимности (элиты поймут, что король голый, когда его реальные рейтинги упадут ниже 40%).

4. Главные аспекты предстоящей кампании: объединение россиян вокруг Путина. Эта заготовка была довольно неудачно апробирована после марша Пригожина, но замену ей пока не предлагают и, возможно, не ищут. А не ищут, потому что она очень нравится Путину, который все больше погружается в виртуальный мир, где комфортно прежде всего ему. Второй аспект выборов: комфортная страна (об этом на днях писали российские Ведомости). Комфортная страна - это куда из всех ящиков будет говориться о том, как развивается экономика, как всем хорошо жить и т.д. И, наконец, третий аспект: мигранты. Причем этот аспект будет выводиться в отдельную микрокампанию в Москве и области. На этом фоне война - нечто второстепенное.

5. Собственно, во всю эту картину мирные переговоры могут вписаться исключительно при одном условии: полная капитуляция Украины. Путин, с большой долей вероятности, не может себе позволить перед выборами делать полушаги говорить об уступках. Поэтому, исходя из логики избирательного процесса и отсутствия возможности поднимать ставки, вероятность переговоров осенью относительно не велика.

6. При каких условиях могут теоретически начаться такие переговоры? Есть два базовых варианта: а) политическая или физическая смерть Путина; б) общая жесткая позиция США и Китая (не в одиночку, а именно общая позиция). Что касается смерти Путина, оставим разговоры об этом, как о приятном для нас Черном лебеде, ведь анализировать здесь нечего. Что касается позиций Китая и США, то обеим странам некуда спешить. Китаю нужно время, чтобы Россия максимально, а в некоторых отраслях и безвозвратно стала зависимой от Поднебесной (это произойдет не раньше середины следующего года). США не могут войти в выборы, где президента будут обвинять в том, что он повторил Мюнхен и разделение Чехословакии. Поэтому пока вероятность начала переговоров можно оценивать как относительно не высокую. Хотя, конечно, жизнь будет вносить свои коррективы и базовые установки, которые есть сегодня, могут меняться. Но пока точно не стоит идти за теми, кто безапелляционно заявляет: "на осень нас посадят за стол переговоров".

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Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

война в Украине Вадим Денисенко Крымский мост мирные переговоры с Россией
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