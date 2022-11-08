Почему не стоит переживать по поводу победы республиканцев

Не стоит переживать по поводу победы республиканцев, считает Андрусив / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Республиканцы у власти.

Завтра состоятся выборы в Конгресс США и уже на 90% республиканцы их выиграют. Вопреки безответственной демонизации Трампа и республиканцев в украинских СМИ, я убежден, что эта победа не будет иметь никаких негативных последствий для Украины.

Итак, республиканцы, как и демократы, состоят из разных крыльев, и у них есть внутренняя оппозиция или какие-то маргиналы. Заявления о том, что Байден слишком поддерживает Украину, которые взволновали нас, на самом деле являются ни чем иным, как политической борьбой. Байден действительно много публично уделяет внимания Украине, и республиканцы, которые ведут кампанию на внутренних проблемах, атакуют не Украину, а Байдена. В то время, как именно республиканцы славятся большим количеством ястребов в международной политике, среди которых был и покойный Джон Маккейн.

Несмотря на то, что у нас набирают распространение критические республиканские заявления, есть и другие. Вот вам заявление сенатора Джеймса Риша для Вашингтон Пост, который возглавит комитет международных отношений, если республиканцы вернут власть: "Украинцы должны самостоятельно решать будущее Украины. Я поддерживаю их борьбу за свободу, в которой они побеждают на поле боя. Любые попытки умиротворить Путина опасны, безответственны и только усилят российскую агрессию".

Еще одно свежее заявление видного республиканца, бывшего вице-президента Майкла Пенса: "Консерваторы должны дать понять, что Путин должен остановиться и Путин заплатит".

Особенно переживать по поводу победы республиканцев не стоит и по другим причинам. Дело в том, что такая политика является прерогативой президента США и ответственных органов, как Национальный совет безопасности, Министерство обороны и ЦРУ. Сенат влияет исключительно на бюджет, но поскольку институты имеют наибольшее доверие в США - сенат не будет идти против их предложений. А там мы имеем полную поддержку.

Наконец мой третий аргумент - оружейники. Зачастую крупные корпорации по производству оружия имеют свои лобби в Республиканской партии. А сегодня для них просто золотые времена на фоне войны в Украине. Поэтому, я убежден, что ни при каких обстоятельствах они не допустят сокращения помощи.

Поэтому еще раз, никаких изменений в поддержке Украины не произойдет, но есть угроза другого характера. США вступают в рецессию. Сегодня Мета (Фейсбук) анонсировали массовые увольнения. Это же начал и Маск в Твиттер. Поэтому есть риск того, что сама экономическая ситуация может быть не очень благоприятна для финансовой поддержки Украины. Хотя я убежден, что и этого не произойдет, поскольку, во-первых, то, что просит Украина - это откровенный мизер для США. А во-вторых, большинство этого идет на заказ для американских производителей.

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