Почему не нужно радоваться тому, что Симоньян пугает россиян Гаагой

Симоньян пугает русских Гаагой / Скрин, УНИАН

Симоньян, Гаага и "враг у ворот", или почему не нужно радоваться тому, что пропагандисты пугают россиян международным трибуналом.

В наших широтах с большой эйфорией восприняли заявление Симоньян о том, что в случае поражения России всех ждет Гаага. На самом деле - это не испуг и не ощущение поражения. Это один из элементов перевода СВО в "народную войну". Это один из элементов русского ИПСО для русских.

Девять месяцев главной проблемой русской армии и глубинного народа было отсутствие понимания "а за что мы воюем". Примерно месяц назад появились первые заявления о народной войне. Потом начались окопы в Крыму, засечные линии в Белгороде, проверки бомбоубежищ в Москве и т.д. Все это элементы одного важного посыла: "враг у ворот". Смысл этой войны, который навязывает власть сейчас: это оборонительная война, чтобы "Запад не зашел на нашу территорию".

Заявление Симоньян - это элемент этой войны и он направлен на одну очень важную вещь: создать иллюзию ответственности всех за действия власти. Пока она начала с элит, но пропаганда должна зайти на территорию каждого и сказать ему: ты несешь ответственность точно такую же, как и Путин, потому что это народная война.

Пока глубинный народ боится именно этого аспекта. Нет, не из моральных соображений, а из-за того, что народная война означает, что ты имеешь (не можешь, а имеешь) начать думать о фронте и о том, что ты там будешь делать.

К сожалению, после девяти месяцев поисков, россияне, похоже, нащупали тот формат, в котором их население будет объяснять себе, а за что же они воюют. Это особо не повлияет на боевой дух армии, но точно сцементирует консолидацию вокруг Путина.

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