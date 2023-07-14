Приглашение Украины в НАТО даже после войны останется приглашением в НАТО той войны, которую Россия проиграла.

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Бережной объяснил, почему НАТО боится даже приглашать Украину в Альянс / коллаж: Главред, фото: офис президента, УНИАН

Сформулировал, сидя на новостях из Вильнюса, но публиковать не стал, потому что формулировка неаккуратная и неполная. Как и любая метафора. Но.

НАТО не хочет даже приглашать Украину в Альянс, потому что это было бы приглашение в Альянс нашей войны с Россией.

Загвоздка в том, что даже после того, как мы вернем себе контроль над всеми своими границами, выбросим Россию со всей своей территории и война с Россией закончится, эта причина никуда не денется.

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Приглашение Украины в НАТО по-прежнему останется приглашением в НАТО той войны, которую Россия проиграла. Прошлой войны, которая будет оставаться фактором мировой политики еще десятилетия, если Россия сохранится в ее нынешнем виде.

Эта проблема не решается в рамках военных доктрин. Только через трансформацию путинского фашизма в нечто принципиально новое.

Но природа такой трансформации сейчас категорически не просматривается (ни один проект русских эмигрантов или политзаключенных не опирается на практику и доступный интеллектуальный, социальный, человеческий и другой ресурс, все это просто безосновательные добрые пожелания).

Поэтому НАТО и боится даже приглашать Украину. И эта музыка будет очень долгой. Потому что проблемы Украины есть возможность решить, но проблему России – нет.

Так или иначе, нам свое делать. А Кремлю пожелаем побольше черных лебедей с красными клювами. Эти птицы очень помогают решимости наших союзников.

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