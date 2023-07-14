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Почему НАТО боится даже приглашать Украину в Альянс

Сергей Бережной
14 июля 2023, 19:20
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Приглашение Украины в НАТО даже после войны останется приглашением в НАТО той войны, которую Россия проиграла.
Почему НАТО боится даже приглашать Украину в Альянс
Бережной объяснил, почему НАТО боится даже приглашать Украину в Альянс / коллаж: Главред, фото: офис президента, УНИАН

Сформулировал, сидя на новостях из Вильнюса, но публиковать не стал, потому что формулировка неаккуратная и неполная. Как и любая метафора. Но.

НАТО не хочет даже приглашать Украину в Альянс, потому что это было бы приглашение в Альянс нашей войны с Россией.

Загвоздка в том, что даже после того, как мы вернем себе контроль над всеми своими границами, выбросим Россию со всей своей территории и война с Россией закончится, эта причина никуда не денется.

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Приглашение Украины в НАТО по-прежнему останется приглашением в НАТО той войны, которую Россия проиграла. Прошлой войны, которая будет оставаться фактором мировой политики еще десятилетия, если Россия сохранится в ее нынешнем виде.

Эта проблема не решается в рамках военных доктрин. Только через трансформацию путинского фашизма в нечто принципиально новое.

Но природа такой трансформации сейчас категорически не просматривается (ни один проект русских эмигрантов или политзаключенных не опирается на практику и доступный интеллектуальный, социальный, человеческий и другой ресурс, все это просто безосновательные добрые пожелания).

Поэтому НАТО и боится даже приглашать Украину. И эта музыка будет очень долгой. Потому что проблемы Украины есть возможность решить, но проблему России – нет.

Так или иначе, нам свое делать. А Кремлю пожелаем побольше черных лебедей с красными клювами. Эти птицы очень помогают решимости наших союзников.

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Кто такой Сергей Бережной

Сергей Бережной родился в 1966 году в Севастополе, три курса учился в Севастопольском приборостроительном институте. С 1990 года — сотрудник еженедельной Севастопольской газеты. В 1994 году перебрался с семьёй в Санкт-Петербург, где в течение 20 лет работал в книжных издательствах и IT-компаниях. Автор сотен критических публикаций о массовой литературе и кинематографе, а также нескольких рассказов и повестей. Постоянный участник ныне закрытого Санкт-Петербургского писательского семинара Бориса Стругацкого. Летом 2015 года переехал в Киев. С октября 2016 года — журналист, автор колонок и редактор Информационного агентства ЛІГАБизнесИнформ. Работал также редактором в проекте Крым.Реалии Радио Свобода.

вступление в НАТО Сергей Бережной
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