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Почему язык – не главное мерило эффективности чиновника

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

25 июля 2021, 06:30

Если знание языка будет цениться больше, чем профессионализм, мы рискуем потерять хороших специалистов только из-за того, что они не будут знать, как перевести слово "кузнечик" на украинский.

Чиновники в Украине начали сдавать экзамены по украинскому языку
Знание украинского языка чиновником не должно цениться выше его профессиональных качеств / Главред

С 19 июля чиновники в Украине начали сдавать экзамен на знание украинского языка, и такой экзамен теперь будет обязательным для всех, кто претендует на государственные должности и даже народных депутатов. И в такой практике нет ничего необычного: если есть государственный язык, то государственные служащие должны им владеть. Разве что остается вопрос относительно нардепов, потому что не понятно, являются ли они государственными служащими по своему статусу.

Во многих странах такие экзамены существуют – при получении гражданства, при принятии на должность и во многих других случаях. Это – привычная практика. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы у нас из этого сделали или культ, или какую-то необычайную вещь, или оценивали чиновника по тому, насколько удачно он переводит на украинский язык то или иное русское слово, насколько чист у него язык, и лишена ли речь диалектизмов.

То есть такой экзамен должен существовать, но он должен быть ровно настолько формальным, чтобы на первом месте было не знание языка, а профессиональные качества. Иначе мы можем отсеять хороших специалистов в определенной отрасли, которые могли бы быть полезными на своей должности, только из-за того, что они недостаточно владеют украинским языком.

Напомню, что в начале 90-х годов была создана комиссия Верховной Рады, которая экзаменовала будущих офицеров украинской армии на пригодность к службе. И некоторых офицеров, которые были настоящими боевыми офицерами, прошли через Афганистан и тому подобное, отсеивали и не предоставляли им право служить в украинской армии только потому, что они не знали, как перевести на украинский слово "кузнечик".

Важно, чтобы мы больше не повторяли тех глупостей, которые происходили в 1992-1993 годах.

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Экзамен по украинскому языку для чиновников должен быть достаточно формальным-чтобы просто показать, что человек владеет языком. А не для того, чтобы на первый план выставлять знание языка, а не профессиональные качества. Наиболее эффективным премьер-министром за 30 лет независимости Украины был Николай Азаров, который на украинском языке владел сами знаете как. Если бы на первом плане было владение языком, то у нас не было бы этого наиболее эффективного премьера.

Читайте такжеУкраинизация по-большевистски: чем опасно принуждение к украинскому языкуПрактика экзаменов по языку для чиновников у нас приживется, но она будет со временем все больше и больше формализоваться. Есть целый ряд формальных моментов, которые нужно пройти, чтобы получить право занимать определенную должность или вести определенную деятельность. Вот и экзамен по языку будет еще одним формальным экзаменом.

Кроме того, это требование по знанию украинского должно быть обязательным для всех чиновников – и для русскоязычных, и для англоязычных. Поэтому у нас будут государственные служащие, которые говорят на украинском и с кавказским, и с английским, и с другими акцентами. Эта норма и этот экзамен должны быть обязательными для всех, в том числе для разного рода апатридов, которых было немалое количество в украинской власти. То есть это может быть реальное сито для разного рода руководителей и членов наблюдательных советов тех или иных структур, в частности, Укрзализныци, которые приезжают из-за границы.

Константин Бондаренко политолог, историк, руководитель фонда "Украинская политика", специально для Главреда

украинский язык языковой вопрос языковой закон закон о языках Константин Бондаренко
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