Китай до войны в Украине считался большей угрозой, чем россия в США.

Андрусив объяснил, почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успехов / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Китай опубликовал мирный план. Не буду вам передавать эти 12 пунктов мутной воды, суть которых компиляция всего, что они говорили целый год. Вот кратко основное:

1. Начать переговоры немедленно. То есть Китай подыгрывает России в том, чтобы начать переговоры без вывода войск, и таким образом попытаться заморозить уже захваченные их территории. Это важный сигнал, что на самом деле Россия хотела бы остаться хотя бы с тем, что удалось захватить. То есть они сами не верят в возможность захватить больше.

2. Военные блоки не-не-не. Китай заявляет, что военные блоки - это плохо, а их расширение - угрожает безопасности. Фактически, вновь подыгрывает России в ее первоначальных требованиях не допустить расширения НАТО.

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3. Ядерная безопасность очень важна. Это возможно единственное ценное для нас в этом плане. Призывы Китая соблюдать ядерную безопасность на АЭС и не углублять конфликт к ядерному оружию - это сигнал России, что для него это красная линия.

4. Односторонние санкции - это плохо. Пункт, который касается только самого Китая, поскольку он опасается санкций в отношении себя.

Грубо говоря это все, что есть интересного в этом плане.

В первые дни Китай молча аплодировал России, и публично оправдывал агрессию и аргументы о провокациях Запада. А сегодня мы получили 12 пунктов мирного плана, которые скорее стремятся сохранить добытый статус-кво. То есть Китай прошел эволюцию от молчаливой поддержки до открытого пророссийского нейтралитета.

На самом деле, я думаю, что между китайцами и русскими существовал заговор. Скорее всего неформально россияне согласовывали свои планы захватить Украину с китайцами, которые в свою очередь должны были перейти к военному возвращению Тайваня. После этого две страны с целью легализации своих захватов должны были объявить новый мировой порядок и "обломать" Запад, что для них обоих является идеологической целью.

Когда мы начали громить русские колонны и "сво" попало в катастрофическую ситуацию - китайцы явно офигели. К такому сценарию они не были готовы, поэтому на какой-то момент они вообще выпали из публичного поля. Далее они увидели возможности поживиться на россии, и активно начали их прижимать по дешевой нефти. Но геополитически разгром "сво" остановил военные амбиции Китая. Летом им пришлось спасовать по визиту Пелоси на Тайвань, а потом вообще заявить, что будут готовы до 25 года.

Поэтому сейчас китайцы пришли к новой выгодной стратегии - статус-кво завоеваний. Заморозка конфликта и сохранение даже захваченных территорий - хороший прецедент для Китая. Он будет свидетельствовать, что Запад дал слабину, что с интересами агрессора будут считаться.

Хорошие новости заключаются в том, что на Западе это хорошо понимают. Китай до войны в Украине считался большей угрозой, чем россия в США. Об этом и сейчас продолжают говорить многие американские эксперты. Поэтому западные политики прекрасно понимают, что война в Украине - это не только о победе над Россией, но и сдерживание китайских амбиций.

Вся ситуация придет к точке, в которой китайцы будут вынуждены либо отступить, либо получить Холодную войну, санкции и блокировки. Я думаю, что они отступят и решат съесть Россию, которая уже сегодня ложится под них полностью. Все это произойдет в этом году.

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