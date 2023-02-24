УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успехов

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

24 февраля 2023, 19:02
Китай до войны в Украине считался большей угрозой, чем россия в США.
Почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успехов
Андрусив объяснил, почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успехов / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Китай опубликовал мирный план. Не буду вам передавать эти 12 пунктов мутной воды, суть которых компиляция всего, что они говорили целый год. Вот кратко основное:

1. Начать переговоры немедленно. То есть Китай подыгрывает России в том, чтобы начать переговоры без вывода войск, и таким образом попытаться заморозить уже захваченные их территории. Это важный сигнал, что на самом деле Россия хотела бы остаться хотя бы с тем, что удалось захватить. То есть они сами не верят в возможность захватить больше.

2. Военные блоки не-не-не. Китай заявляет, что военные блоки - это плохо, а их расширение - угрожает безопасности. Фактически, вновь подыгрывает России в ее первоначальных требованиях не допустить расширения НАТО.

видео дня

3. Ядерная безопасность очень важна. Это возможно единственное ценное для нас в этом плане. Призывы Китая соблюдать ядерную безопасность на АЭС и не углублять конфликт к ядерному оружию - это сигнал России, что для него это красная линия.

4. Односторонние санкции - это плохо. Пункт, который касается только самого Китая, поскольку он опасается санкций в отношении себя.

Грубо говоря это все, что есть интересного в этом плане.

В первые дни Китай молча аплодировал России, и публично оправдывал агрессию и аргументы о провокациях Запада. А сегодня мы получили 12 пунктов мирного плана, которые скорее стремятся сохранить добытый статус-кво. То есть Китай прошел эволюцию от молчаливой поддержки до открытого пророссийского нейтралитета.

На самом деле, я думаю, что между китайцами и русскими существовал заговор. Скорее всего неформально россияне согласовывали свои планы захватить Украину с китайцами, которые в свою очередь должны были перейти к военному возвращению Тайваня. После этого две страны с целью легализации своих захватов должны были объявить новый мировой порядок и "обломать" Запад, что для них обоих является идеологической целью.

Когда мы начали громить русские колонны и "сво" попало в катастрофическую ситуацию - китайцы явно офигели. К такому сценарию они не были готовы, поэтому на какой-то момент они вообще выпали из публичного поля. Далее они увидели возможности поживиться на россии, и активно начали их прижимать по дешевой нефти. Но геополитически разгром "сво" остановил военные амбиции Китая. Летом им пришлось спасовать по визиту Пелоси на Тайвань, а потом вообще заявить, что будут готовы до 25 года.

Поэтому сейчас китайцы пришли к новой выгодной стратегии - статус-кво завоеваний. Заморозка конфликта и сохранение даже захваченных территорий - хороший прецедент для Китая. Он будет свидетельствовать, что Запад дал слабину, что с интересами агрессора будут считаться.

Хорошие новости заключаются в том, что на Западе это хорошо понимают. Китай до войны в Украине считался большей угрозой, чем россия в США. Об этом и сейчас продолжают говорить многие американские эксперты. Поэтому западные политики прекрасно понимают, что война в Украине - это не только о победе над Россией, но и сдерживание китайских амбиций.

Вся ситуация придет к точке, в которой китайцы будут вынуждены либо отступить, либо получить Холодную войну, санкции и блокировки. Я думаю, что они отступят и решат съесть Россию, которая уже сегодня ложится под них полностью. Все это произойдет в этом году.

Источник

война в Украине Си Цзиньпин Виктор Андрусив
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:16

Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне

19:02

Почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успеховмнение

19:00

"Весенне-летний период будет очень сложным": в ГУР дали неутешительный прогноз по войне в УкраинеВидео

18:49

"Это уже что-то": Украина может поработать над "мирным планом" Китая - ЗеленскийВидео

18:30

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:11

Война в Украине может закончиться победой уже в этом году - ЗеленскийВидео

17:59

Польша передаст Украине 60 модернизированных танков Т-72 в ближайшие дни - МоравецкийВидео

17:59

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

17:48

У больной раком Заворотнюк отбирают имущество в России

Реклама
17:34

В годовщину вторжения РФ Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисыВидео

17:12

"РФ никогда не победит Украину": Байден в годовщину вторжения сказал, почему Путин проиграет войнуВидео

17:05

16 копеек за пол литра: почему в СССР молоко продавалось в причудливых треугольных пакетахВидео

17:00

Украденная гуманитарка гниет на складах в Киеве актуально

16:45

Боррель пожалел россиян и назвал их "великим народом": Данилов резко отреагировал на эти заявленияВидео

16:37

"Стряпайте котлет": в РФ жестко указали, где место путинского "повара" ПригожинаВидео

16:12

"Остановка войны – смерть для Путина": Жданов объяснил, какая опасность скоро ждет диктатора РФВидео

16:08

Дуа Липа в прозрачном наряде сверкнула бельем на модном показе

16:05

Почему нельзя мочить Манту: зачем нас в детстве пугали врачиВидео

16:04

Испытывает адские боли: тяжело больной российский актер отказался лечиться в "поганой Америке"

15:57

Есть разрушения и пропал свет: в Курской области прогремели мощные взрывыВидео

Реклама
15:55

Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

15:53

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

15:40

Ликвидация Путина: экс-замминистра ВОТ раскрыл вероятный сценарийВидео

15:36

"Изуродовала своим вытьем": предательница Анна Асти спела "Чорнобривці" в день, когда РФ напала на УкрануВидео

15:24

Приказ Путина захватить Донбасс до 31 марта обречен на провал - ЖдановВидео

15:23

"Мама, не плачь, я вернусь": Барских до слез растрогал фанатов песней-посланием в годовщину войныВидео

14:51

Уже в Украине: Польша подтвердила передачу первых танков Leopard 2Видео

14:34

Гороскоп на завтра 25 февраля 2023: Рыбам – вдохновение, Скорпионам - легкостьВидео

14:33

Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына

14:16

"Продолжение оккупации": в ОП объяснили, в чем подвох "мирного плана" КНР по Украине

14:11

Газманов нелепо оправдался за свой позор перед стадионом в ЛужникахВидео

14:06

Олег Жданов. Главный провал РФ за год войныВидеоблоги

14:06

73-летняя Пугачева выгуляла Галкина и 10-сантиметровые каблуки в ИзраилеВидео

14:04

"Достали из шкафа лекала Первой мировой": Жданов рассказал о тактике РФ на войне в УкраинеВидео

13:45

Жданов о новом наступлении РФ: это все, на что сегодня способна российская армияВидео

13:40

Как отучить кошку воровать еду со стола: 4 рабочих способаВидео

13:27

Запад поставил Путина вне закона: эксперт назвал главный провал РФ за год войныВидео

13:20

"Украину не победить": Лобода показалась в национальном брутальном образе и спела на украинском языкеВидео

13:09

"Жертв будет много": Тука не исключил ядерного удара РФ по Украине, назвав города-целиВидео

13:03

Путин потерпел поражение, он должен прекратить войну - Шольц

Реклама
12:55

Украинцы за границей: как не потерять заработанных денег новости компании

12:39

Россия тайком хочет купить у Китая партию дронов-камикадзе - Der Spiegel

12:31

Гороскоп Таро на март 2023: Овнам - ожидание, Тельцам - решение проблем, Близнецам - вдохновениеВидео

12:18

Медведеву мерещатся угрозы для РФ: размечтался отодвинуть границы "до Польши"

12:12

Украина вернется к границам 1991 года летом, в РФ это осознают: Жданов – об итогах года войныЭксклюзив

12:02

Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в июлеВидео

11:53

"Влажная" мечта Путина: экстрасенс Каин спрогнозировал, будет ли новая мировая война

11:40

Гороскоп на март 2023 для Весов: везение и большие перемены в личной жизниВидео

11:17

Эксперт объяснил, что может помешать масштабному контрнаступлению ВСУВидео

11:09

Элтон Джон перевел в помощь Украине большую сумму и вспомнил свой легендарный концерт в Киеве

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять