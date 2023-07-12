С кого нам надо брать пример? Из Турции, которая с 90-х ждет вступления в ЕС и которая не обиделась, а использовала это время, чтобы стать мощным игроком.

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Денисенко объяснил, почему мы не имеем право обижаться на НАТО / фото: скриншот из видео

1. Имели ли мы шанс получить дату вступления в НАТО? Нет, не имели. Поэтому все слова о том, как Украина проиграла свой шанс - это спекуляции. И главная причина - ни США, ни Германия, ни Франция не знают, а что же для них есть победа.

2. Выжали ли мы все из этого саммита? В целом да. Главное - мы получили долгосрочные гарантии поддержки. Конечно, мы знаем цену этим гарантиям, но на 2024 год мы эти гарантии имеем. А в нынешнее время срок один год - это очень много.

3. Случилось ли что-нибудь критическое для нас? Точно нет. Впереди очень сложный период, ведь в конце осени мы должны получить (или не получить) план по вступлению в ЕС. Поэтому сейчас это должно стать одним из главных фокусов нашей дипломатии. И параллельно нужно думать, как ускорить процесс предоставления четкой даты вступления в НАТО. Но если мы не получим четкий план по ЕС, НАТО станет на порядок дальше от нас.

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4. О чем русские начали писать уже вчера и что подхватывают наши идиоты? НАТО показало ослу (то есть нам) морковку и ослик идет. Так вот, непочтительные диванные идиоты: самое глупое, что мы можем сделать, так это обидеться. Обидеться - это подыграть россиянам и потерять и НАТО и ЕС.

С кого нам надо брать пример? Из Турции, которая с 90-х ждет вступления в ЕС и которая не обиделась, а использовала это время, чтобы стать мощным игроком. Это тот путь, который должна выбрать Украина.

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