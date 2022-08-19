Мы до сих пор не проиграли войну, потому что мы едины / Фото УНИАН

Среди множества причин, почему мы до сих пор не проиграли и почему шансов на победу у нас больше, чем на поражение - я выделяю одну самую высокую. Это не командование нашими войсками - хотя без этого мы бы однозначно проиграли. Это не мощное волонтерское движение - хотя без этого наши войска не смогли давать эффективный отпор врагу. Это не помощь Запада - хотя без этого мы бы не могли остановить оккупанта. Самое важное, что я ставлю на первое место - это наше единство.

За всю нашу тысячелетнюю историю мне трудно вспомнить исторический момент такого вызова, перед которым мы все были едины. Ни в момент нападения монголо-татар, ни в казацкие времена, ни в эпоху революций, ни в конце концов в сутки обретения Независимости - мы никогда не имели такого уровня единения нашего народа. Это похоже на пафос и слова, но на самом деле нет, это имеет очень практическую ценность.

С первых дней мы все сосредоточили усилия на победе. Мы становились в ряды ВСУ, в ряды волонтеров, мы поддерживали беженцев, мы отдали сбережения на армию - мы как народ делали все возможное и не возможное. Не как власть, не как оппозиция, а как единый народ. Единство позволило максимально мобилизовать нас и наши ресурсы, что позволило нанести поражение оккупантам под Киевом, и начать останавливать их в других регионах.

Перевод войны в долгосрочную нужно еще больше единства от нас. Мы начнем переживать не только бедствие войны, но и ее последствия - серьезный экономический кризис. И только от нашей сплоченности и единства зависит, как мы сможем справиться с этими угрозами.

В конце концов, давайте честно признаем: могли бы мы организовать отпор врагу, если бы политики выясняли отношения и критиковали каждое решение? Получили бы мы при таких условиях ту помощь военную, которую оказали наши партнеры? Нет.

Да, к сожалению, все не очень гладко. Есть много проблем, есть много тех, кто думает не о победе, а о себе. Есть о чем рассказать, и мне, возможно, даже больше, чем многим. Да, есть те, кто злоупотребляет нашим единством, манипулирует им, искажает наши успехи и неудачи. Но каждый раз, когда мы кладем на чашу весов желание об этом рассказать или начать с этим бороться, а на другую единство - единство всегда будет перевешивать. Ибо не имеет значения, победим ли мы коррупцию, когда не будет страны. Не имеет значения, кто больше из политиков прав, когда не будет страны.

Поэтому сегодня и завтра, и вплоть до победы - единство должно преобладать все остальное. Тот, кто разрушит наше единство - разрушит нашу оборону. И здесь я хочу подчеркнуть: это касается власти, как и любого другого. А все остальное после победы. За все решения, принятые до или во время войны - придется ответить. Но снова - только после победы.