Почему кремлевский фюрер не будет применять ядерное оружие

Когда у России начнутся необратимые разрушительные процессы, и Путин прикажет насчет ЯО, то будет поздно.

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Кочетков объяснил, почему кремлевский фюрерок не будет применять ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Во-первых, риск использования ЯО (ядерного оружия) повысился еще с момента неспровоцированного вторжения ядерной недоимперии в Украину. Потенциальная переброска тактического ЯО в Беларусь, разумеется, еще повышает этот риск, но, по моей оценке, он все равно пока не является критическим.

Кстати, подтверждения, что тактическое ЯО уже в Беларуси, от источников, заслуживающих доверия, до сих пор не поступало.

Что собственно сказал президент США Байден? Совсем не то, что маньяк Путин обязательно применит ЯО или против Украины, или против ее союзников. А то, что Штаты считают это реальным.

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Соответственно, США готовятся к противодействию. И Кремль должен знать, что ответ будет.

Какой именно? Заранее никто этого не скажет — зачем давать врагу возможность подготовиться? Но прорабатываются два базовых сценария. Это удар неядерным высокоточным оружием США по позициям оккупантов как в Украине, так и на прилегающих территориях РФ. Второй сценарий - это превентивный удар высокоточным оружием по позициям РФ, из которых готовится использование ЯО.

Последствия от обоих сценариев будут катастрофическими для недоимперии и значительно большими, чем последствия использования Кремлем тактического ЯО против Украины. Кстати, постоянно повторяю: нельзя путать разрушения от стратегического ЯО, которое является апокалиптическим, с последствиями от тактического ЯО, которое можно сравнить с обычными вооружениями.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Кроме того, сбить боевую часть ракеты, которая несет стратегическое ЯО, крайне трудно, здесь и "Пэтриот" не поможет. А вот сбить ракету с тактическим ЯО вполне возможно, потому что по характеристикам полета она ничем не отличается от ракеты с обычной взрывчаткой.

И еще надо помнить вот что. Путин хочет не просто одержать победу над Украиной, он хочет покорить ее - привести в Киев пророссийское руководство. Он хочет заставить союзников Украины сесть с ним за стол переговоров по новому распределению мира.

Пока кремлевский фюрер считает, что такой шанс есть, он не будет применять ЯО. А когда в недоимперии начнутся необратимые разрушительные процессы, и Путин прикажет насчет ЯО, то будет поздно. Ибо не факт, что останутся те, кто готовы выполнить этот самоубийственный приказ.

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