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Почему досрочных выборов в 2022 году в Украине не будет

Виктор Таран

Политолог, кандидат наук по государственному управлению.

10 января 2022, 18:48

Самая большая дилемма Зеленского в следующем году будет в том, чтобы не попасть в точку невозврата, если рейтинги продолжат падать.

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В 2022 году досрочные выборы в Украине вряд ли состоятся / УНИАН

2022 год – это период, когда президент Зеленский должен ответить себе на ключевой вопрос о том, какой будет его стратегия переизбрания на новый президентский срок.

Судя по инсайдам, Банковая планирует вопреки Конституции провести сначала президентские выборы, а дальше - парламентские. Сценарий досрочных выборов пока не рассматривается. Досрочных выборов Зеленский не хочет, потому что кто же хочет добровольно отказываться от года-полутора своей каденции?

Для того, чтобы этот сценарий состоялся, необходимо соответствующее решение Конституционного суда, которое должно растолковать время следующих выборов в парламент. Большинство экспертов соглашается в том, что это должно произойти в 2023 году. Однако президент и его команда против.

Именно поэтому следующий год станет ключевым в борьбе за контроль над Конституционным судом. Собственно, она уже началась в этом году. В частности, двое судей КСУ, которых назначил Зеленский и которые не приняли присягу в этом году, в следующем ее все же примут, из-за чего влияние президента на КСУ может усилиться.

Конечно, ситуация еще может измениться и на Банковой ее могут обыграть. Но при таких рейтингах и в случае, если они и дальше продолжат падать, на досрочные президентские выборы никто не пойдет. Без всяких рисков на это можно идти в течение нескольких ближайших месяцев, ведь сейчас, несмотря на падение рейтингов, Зеленский все равно во втором туре выигрывает у всех кандидатов, хоть и с небольшим отрывом в 5-10%. Однако если падение продолжится, особенно после того, как люди получат коммунальные платежки, тогда он может попасть в точку невозврата, когда начнет проигрывать тем кандидатам, у которых пока что выигрывает. Именно в этом и будет заключаться самая большая дилемма Зеленского в следующем году.

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В целом в 2022 году Украину ничего нового не ждет. Война как была, так и будет продолжаться. И хоть некоторое время мы уже живем в состоянии войны, надо понять, что рано или поздно история повторится, потому что Путин не остановится. И два последующих года для него - это окно возможностей, ведь в 2024 году у него президентские выборы. Поэтому 2022-2023 год будут самыми тяжелыми для Украины, в том числе, и в плане российской агрессии.

Энергетические вызовы также никуда не делись - это не первая газовая война, в которую мы входим, потому что такие войны были при Ющенко, Януковиче и при предыдущей власти.

Читайте такжеЕсли зима для Украины будет тяжелой, Зеленскому придется провести выборы в РадуСудя по последним переговорам между Путиным и Байденом, Россия будет пытаться давить на Украину, чтобы последняя имплементировала Минские соглашения. С большой вероятностью союзниками России в этих переговорах может выступать как президент Франции Макрон так и, возможно, новоизбранный канцлер Германии Шольц. И здесь Украине важно занять позицию, которая предполагала бы то, что политическая часть минского процесса себя исчерпала и невозможна к реализации. Поэтому мы готовы выполнять исключительно безопасностную Дорожную карту: прекращение огня, отвод войск, обмен территориями, разблокирование работы КППВ. Однако, кажется, Офис президента почему-то не готов к ведению переговоров в таком формате.

Единственное, к чему украинцам стоит быть готовыми, то это к новым глобальным вызовам. Мы уже видим, что ситуация с коронавирусом не улучшается, а, наоборот, ухудшается. К тому же, нерешен и вопрос изменения климата, поэтому надо думать, что с этим делать. Пока у Украины на государственном уровне нет никакого стратегического мышления относительно миграции, уменьшения численности населения и тому подобное. Именно об этом нужно говорить и к решению этих проблем готовиться.

Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению, специально для Главреда

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