Почему бункерному деду лучше никуда не выходить

Бункерной деду лучше никуда не выходить, считает Олещук / kremlin.ru

Россияне официально подтвердили, что бункерный дед не будет покидать свое уютный тайник ради G20 на Бали. И даже по видео он обращаться к участникам не будет.

По многочисленным московитским "сливным бачкам" пошла версия, что это все обусловлено "соображениями безопасности". Мол, кто-то хотел на бункерного совершить там "покушение" и все тому подобное.

Однако в реальности даже без каких-либо покушений ситуация с этой поездкой была понятна давно.

Бункерный поехал бы туда только тогда, если бы это выглядело как "победа", если бы это можно было бы хотя бы минимально изобразить как "дипломатический прорыв", но здесь никаких шансов нет.

Ехать же, чтобы ни с кем не встретиться, чтобы все тебя игнорировали - это то еще удовольствие, если ты еще вчера видел себя "одним из нескольких мировых лидеров". И самое обидное в этой ситуации должно быть от того, что никто, кроме самого политического пенсионера, в этом не виноват.

Начав агрессию против Украины, он сам пошел по пути десакрализации российского имперского мифа о жестокой, но мощной мировой силе. Усилия исчезли, а с ними - страх. А за страхом последовали и остатки желания изображать уважение к тому, кто этого уважения никогда и не заслуживал.

Объявил "демилитаризацию" Украины, а реально провел "чмонификацию" России. Видел себя наследником князей и царей, и стал наследником... Николая 2го.

Не комфортно, когда тебе об этом все напоминает, а любой серьезный международный саммит как раз является тем местом, где тебе всё напоминает о "свершениях".

Гораздо уютнее в собственном бункере, где можно обустроить уютный для себя мир будущих выдающихся побед, наступлений, завоевание мира... И люди вокруг все тебя понимают, заглядывают в глаза, рассказывают о твоем величии.

Поэтому лучше никуда не выходить, тем более - не выходить в яркий мир геополитической реальности. Этот мир оказывается смертельным для старых кремлевских упырей.

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