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Почему американцы и европейцы не дают нам "все и сразу"

Юрий Богданов

Журналист, блогер

22 декабря 2022, 19:22
Мы на каждом этапе получаем оружие, которое нивелирует преимущество РФ системно, а поле возможностей РФ сужается.
ЗРК NASAMS
Богданов рассказал, почему американцы и европейцы не дают нам "все и сразу"/ Википедия

Эта тема приобретает новую силу либо после очередного преступления РФ, либо после объявления о передаче оружия, которого "еще мало". Нет, распространенные концепции "США заинтересованы в бесконечной войне" или "это все виноваты Зеленский/Порошенко, если бы не они, нам бы уже дали Томагавки" не работают. Все немножко иначе.

США и "партнеры по НАТО" с 2014 по 2022 год не поставляли и не продавали нам тяжелого вооружения. И это при том, что Порошенко и Зеленский об этом много раз просили в т. ч. продать. Почему? До 24.02 работало 4 фактора. И каждый перешел на период после 24.02 и только постепенно нивелируется. Еще один добавился после 24.

Первый - русское лобби. И оно работало хорошо с 2014 и до освобождения Бучи и Ирпеня. Именно тогда общественное мнение увидело в Украине геноцид. И лобби РФ стало токсичным.

Второй - страх, что технологии попадут в РФ, КНР, Иран. Через коррупцию в армии или путем захвата. И хотя истории о "продаже оружия" давно опровергнуты, страх, что оружие можно банально захватить, остался. Хотя это уж очень второстепенно.

Третий - "Украина быстро проиграет". Американские аналитики, которые прогнозировали вторжение, а) переоценивали армию РФ; б) недооценивали ВСУ и Украину. Поэтому нам отводили те самые 96 часов. Этот фактор нивелировали победа под Киевом и - особенно - то, что мы в целом выдержали давление на востоке. Этот этап ВСУ прошел советским, украинским и легким западным оружием.

Факторы 1-3 ослабли. А вот четвертый и пятый - в процессе.

Четвертый - он добавился - в Европе и США нет бесконечного парка техники и боеприпасов. Это то, о чем говорил Залужный в интервью - никто не готовился к Первой Мировой в 2022. Эту проблему уже решают, разворачивая или восстанавливая производство. Нужное время - от месяцев до года. То же самое с учебой. Сейчас учебные центры Германии и Британии работают на полную.

Пятый - страх эскалации + мнение / вера, что с РФ можно договориться. До 24.02 работали а) формула "Крым - это особая история, больше РФ ничего не надо", которую сама РФ популяризировала и б) побочка от "Минских". Да, мы выиграли ими время. Но Россия не оставляла попыток запихнуть нам "ЛДНР" на своих условиях. Иногда - при молчаливом согласии партнеров. И в этом контексте поставки оружия - эскалация, которая закрывает окно для переговоров.

И этот фактор эволюционировал. Поэтому Украине сейчас предоставляется оружие, которое а) должно противодействовать определенному этапу эскалации; б) обеспечивает наступательный потенциал для усиления "переговорной" позиции.

Да, может показаться, что мы и партнеры все время "догоняем", потому что сначала Россия наносит удар по инфраструктуре, а потом мы получаем ПВО. Но есть один нюанс. Мы на каждом этапе получаем оружие, которое нивелирует преимущество РФ системно, а поле возможностей РФ сужается.

"Замораживание" и рубежи 23.02 - в прошлом. Базой переговоров все больше артикулируют полную деоккупацию. И нет, "с Россией все понятно" не является сильным дипломатическим аргументом. Как и наше желание, чтобы все происходило "поскорее". "Скорее" тоже хотят страны Балтии - они знают, что нападение на них реалистичный шаг "отчаяния". Живы и другие страхи - ядерный, страх хаоса на месте России (об этом - в другой раз). И задача США и ЕС - постепенное "принуждение РФ к миру" путем "болевого приема".

Нам это "постепенно" может казаться невыносимым, потому что стоит страданий и тысяч жизней. У нас есть привилегия - мы можем думать исключительно о себе. А партнеры вынуждены думать обо всем мире и своих обществах. Которые тоже приносят жертвы, помогая Украине. Да, они в том числе помогают себе. Но чтобы эта мысль укоренилась, нужно было время.

Да, уровень "терпимости" у каждой страны свой - поэтому Германия не дает наступательное оружие, но дала лучшее из защитного и больше всех энергооборудования. А кто-то готов и наступательное. Потому что нет никакого "единого мероприятия с согласованной позицией".

Есть разные страны, которые объединены (по большому счету самим Путиным) пониманием: а) РФ - конченая; б) РФ должна проиграть; в) Украина должна одержать победу. И - главное - так думает наш главный партнер, к которому и полетел Зеленский. Поэтому все у нас будет. И мы победим.

Источник

война в Украине поставки оружия Юрий Богданов
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