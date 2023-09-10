Членом Совбеза ООН является несуществующее государство СССР, а не РФ

РФ после распада СССР должна была пройти процедуру перевступления в ООН.

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РФ по уставу не является членом ООН / фото: УНИАН

В статье 23 ныне действующего Устава ООН указано, что членом Совбеза ООН является СССР.

Внимание, не Российская Федерация, а именно несуществующее государство - СССР.

Страна нелегально занимает место постоянного члена СБ ООН и при этом постоянно злоупотребляет правом вето в украинском вопросе, безнаказанно использует практику геноцида украинского народа на глазах мира, похищает детей и удерживает украинцев в застенках.

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РФ после распада СССР должна была пройти процедуру перевступа в ООН. Так же, как это сделала Чехия, Словакия после распада Чехословакии или страны бывшей Югославии. РФ просто себя объявила правопреемницей СССР. И что?

Базовых вариантов три. Первый - попытаться изменить Устав ООН, исключив СССР (а фактически РФ) из списка постоянных членов Совбеза, ведь нарушение Устава ООН из-за преступления агрессии формально не является основанием для исключения из постоянных членов Совета Безопасности ООН России. Для этого проголосовать изменения в устав на Генассамблее, но потом нужно провести это решение через Совбез, где Россия, как вы догадалась, применит право вето.

Вариант второй - сформировать представление от Генассамблеи в Международный суд ООН. Юристы говорят о высоких шансах решения не в пользу РФ. Но Россия будет ссылаться на то, что не признает юрисдикцию Международного суда ООН и в таком случае реализацию решения возложат снова на Совбез, где РФ задействует право вето. Снова штанга.

Третий вариант - приостановление участия делегаций РФ в работе организации. На этот сценарий намекал в прошлом году Шарль Мишель в своем выступлении на ГА ООН в сентябре, когда предложил приостановить членство России. Это возможно реализовать через резолюцию Генассамблеи. Например, так было с ЮАР в 1962 году из-за политики апартеида. Вариант возможен, но надо консенсус минимиум 2/3 стран-членов ООН.

Можно, конечно, порассуждать об отмене права вето в Совбезе или даже переоснованием ООН, или образованием новой международно-правовой институции, но это процесс даже не одного года.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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