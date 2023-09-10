УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Членом Совбеза ООН является несуществующее государство СССР, а не РФ

Олег Постернак
10 сентября 2023, 06:46
37
РФ после распада СССР должна была пройти процедуру перевступления в ООН.
ООН
РФ по уставу не является членом ООН / фото: УНИАН

В статье 23 ныне действующего Устава ООН указано, что членом Совбеза ООН является СССР.

Внимание, не Российская Федерация, а именно несуществующее государство - СССР.

Страна нелегально занимает место постоянного члена СБ ООН и при этом постоянно злоупотребляет правом вето в украинском вопросе, безнаказанно использует практику геноцида украинского народа на глазах мира, похищает детей и удерживает украинцев в застенках.

видео дня

РФ после распада СССР должна была пройти процедуру перевступа в ООН. Так же, как это сделала Чехия, Словакия после распада Чехословакии или страны бывшей Югославии. РФ просто себя объявила правопреемницей СССР. И что?

Базовых вариантов три. Первый - попытаться изменить Устав ООН, исключив СССР (а фактически РФ) из списка постоянных членов Совбеза, ведь нарушение Устава ООН из-за преступления агрессии формально не является основанием для исключения из постоянных членов Совета Безопасности ООН России. Для этого проголосовать изменения в устав на Генассамблее, но потом нужно провести это решение через Совбез, где Россия, как вы догадалась, применит право вето.

Вариант второй - сформировать представление от Генассамблеи в Международный суд ООН. Юристы говорят о высоких шансах решения не в пользу РФ. Но Россия будет ссылаться на то, что не признает юрисдикцию Международного суда ООН и в таком случае реализацию решения возложат снова на Совбез, где РФ задействует право вето. Снова штанга.

Третий вариант - приостановление участия делегаций РФ в работе организации. На этот сценарий намекал в прошлом году Шарль Мишель в своем выступлении на ГА ООН в сентябре, когда предложил приостановить членство России. Это возможно реализовать через резолюцию Генассамблеи. Например, так было с ЮАР в 1962 году из-за политики апартеида. Вариант возможен, но надо консенсус минимиум 2/3 стран-членов ООН.

Можно, конечно, порассуждать об отмене права вето в Совбезе или даже переоснованием ООН, или образованием новой международно-правовой институции, но это процесс даже не одного года.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
СССР Совбез ООН
Реклама

Главное за день

"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

22:53 Украина
Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

21:04 Синоптик
Все в черном дыму и слышно стрельбу: в Симферополе загорелась воинская база РФ

Все в черном дыму и слышно стрельбу: в Симферополе загорелась воинская база РФ

18:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:46

Членом Совбеза ООН является несуществующее государство СССР, а не РФ

06:35

Чем "паливо" отличается от "пального": Авраменко назвал распространенную ошибку

02:54

Как этой осенью выглядеть стильно: пять модных образов от Андре ТанаФото

02:15

Пригожин может прятаться на острове в Венесуэле: западные СМИ раскрыли детали

01:40

Почему Запад так долго медлил с передачей Украине F-16: Сотник назвал реальную причинуВидео

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
09 сентября, суббота
23:50

ВСУ могут прорвать оборону РФ: в США прокомментировали освобождение юга Украины

23:06

Супер модель и актриса США вышла на показ украинского дизайнера Низе Эмиршах

22:53

"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

22:48

ВСУ загоняют врага в ловушку: эксперт назвал самые важные направления

Реклама
22:28

"Стратегический тупик" в Белом Доме, а не фронтах в Украинемнение

21:58

Предстоящие выборы в РФ: Сотник назвал главного соперника ПутинаВидео

21:43

В Киеве мужчина посреди улицы напал с ножом на детей: мальчик в больнице

21:04

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

20:58

Собиралась приехать в Москву, но погибла в Харькове: популярная в РФ певица сообщила о смерти близкой родственницы

20:31

Зеленский сделал жесткое предупреждение стране-агрессору России

20:24

Скандальный Илон Маск впервые показал своих младших детей

19:21

"Россию никто не будет спрашивать": в ГУР рассказали о неизбежном освобождении Крыма

19:15

Запад хочет, чтобы Россия отползла и сохраниласьмнение

18:46

Все в черном дыму и слышно стрельбу: в Симферополе загорелась воинская база РФВидео

18:21

ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром – Bild

Реклама
18:20

Нереальная оптическая иллюзия, которая сломает ваш мозг: надо найти лампу Аладдина

17:30

Моментально разбегутся: 3 действенных способа борьбы с пауками в доме

17:28

"Группе двадцати нечем гордиться": в МИД жестко разнесли беззубую декларацию G20

17:16

Кисти и глаза нет, но для войны годен: в Сумской области разгорелся жесткий скандал

17:07

"Сначала Крым": Богданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк и Луганск

16:59

Они есть в каждом доме: 4 средства, которые помогут навсегда избавиться от запаха в туалете

16:50

РФ готовит массированные удары: Зеленский назвал вероятные сроки и цели атак

16:17

Кристину Соловий захейтили за платье, которое показало "всё"

16:11

ВСУ ловко работают по озадаченным оккупантам: в ОК "Юг" раскрыли подробности

16:06

Психолог Наталья Холоденко рассказала, что такое судьба и есть ли она вообще

15:56

Эти 3 запрета спасут от неприятностей 11 сентября: старые приметы дня

15:51

"Вторая армия мира" сгорела: эксперт назвал последнюю надежду диктатора ПутинаВидео

15:50

"Было очень больно": Камалия в слезах отдала детей мужуВидео

15:18

Любовный гороскоп на неделю 11-17 сентября: Рыбам – ясность, Овну - эгоизм

14:57

СБУ "проголосовала" досрочно: на Запорожье дрон взорвал "избирательный штаб" РФВидео

14:50

В Марокко из-за землетрясения погибли более 600 человек: МИД ищет украинцев

14:45

Как на украинском назвать мужчину-балерину: Авраменко расставил все точки над "і"

14:43

Волкер назвал два условия для старта переговоров Украины и РФ

14:10

"Критика неоправдана": Волкер похвалил контрнаступление ВСУ

14:00

Гороскоп Таро на неделю 11-17 сентября: Овну – достижения, Раку - наслаждение

Реклама
13:51

Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

13:37

Сложнейшая задачка даже для самых зорких: найди крысу среди котов за 30 секунд

13:32

Непригодные к военной службе украинцы будут проходить ВЛК каждый год: юрист раскрыл детали

13:06

Россия готовит штурм на Купянском направлении: задействуют новых солдат

13:02

Церковный праздник 10 сентября: что нельзя делать на преподобного Моисея Мурина

12:57

Тину Кароль подловили за нежностями с мужчиной на улице

12:37

Ты должен знать их: съедобные грибы, которые найдутся в любом лесу (фото)

12:26

Гороскоп на завтра 10 сентября 2023: Рыбам – ссора, Овнам - творчество

12:21

"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

12:08

Зерновая сделка: Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования РФ — Bloomberg

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять