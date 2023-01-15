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Чистый нацизм должен проиграть

Алексей Копытько

блогер, советник министра обороны Украины

15 января 2023, 19:31
Это уже не перегнувший палку партнёр – это чистое зло, у которого со свободным миром экзистенциальный конфликт.
Путин
Владимир Путин / Скриншот

Те вопросы, которые все чаще (пока в основном – непублично) задают различные представители наших партнёров (вовлечённые эксперты, (полу)официальные лица…) доказывают: происходит масштабный катаклизм на ментальном уровне.

Идея поражения России многих сильно пугает неопределённостью последствий. Поэтому идёт непрерывный поиск некой рациональной составляющей российской агрессии, на которую можно было бы опереться и искать почву для рациональных договорённостей, не входя в зону неопределённости. Ибо так проще и выгоднее.

Однако, чем дальше – тем больше, наступает осознание: если интеллектуально честно рационализировать действия РФ, то получается, что рациональная основа деяний Кремля – это чистый незамутнённый нацизм с примесью религиозного фундаментализма. Аятолла Гитлер с крупнейшим ядерным арсеналом на планете.

Это уже не перегнувший палку партнёр – это чистое зло, у которого со свободным миром экзистенциальный конфликт. Поражение этого зла – единственно возможная цель, которую надо ставить. Без пулотонов и полумер.

Возьмём, к примеру, измерение демографии. Слово "демография" лично Путин упоминает в программных выступлениях также часто и с воодушевлением, как слово "попа". Это явно какой-то пунктик и основа его доктрины.

Демографическое измерение показывает, что:

• Россия "освобождает" свои "исторические земли" путём стирания с лица земли городов/сел и депортации всего доступного населения. Представьте, что Вену и Цюрих решили "воссоединить" в рамках единого немецкого государства путём стирания их под корень. Или что Макрон решил "освободить" Брюссель и Женеву, утопив их в крови и разрушив до основания. В этом столько же логики, сколько в "освободительных" потугах Кремля. Мариуполь, Волноваха, Попасная, Северодонецк, теперь – Соледар и Бахмут свидетельствует, что Россия "освобождает" территорию путём превращения её в мёртвую зону. Ни один из указанных (и многих других) населённых пунктов Россия восстановить не сможет, даже если захочет. Т.е., земля "освобождается" не для жизни "русских".

• Россия пытается увеличить объем доступного населения с помощью создания нестерпимых условий на территориях, которые не удалось захватить/удержать. Террор Харькова, Днепра, Запорожья, Никополя, Херсона, Николаева, Одессы и т.д., ранее – ОРДЛО, создаёт предпосылки, чтобы всё минимально лояльное к РФ или просто измождённое тяготами войны население, которое не сможет зацепиться на западе, бежало в Россию.

• Если подсчитать в столбик, то в демографическом плане РФ в плюсе. Захват гражданского населения, особенно – украинских женщин и детей, компенсирует прямые и косвенные (неродившихся) потери. Часть уехавших – вернется. Часть не вернувшихся – сформирует группы агентов влияния РФ, которые через время будут включены в систему и начнут работать на Москву. Вспомните "белую эмиграцию" и её вклад в формирование русофильских настроений.

• Выталкивая за границу нелояльных, утилизируя на войне зэков, нанося урон национальным группам, росвласть создаёт монолитную биомассу и повышает её "качество". Эту биомассу проще окормлять разным бредом.

Ситуацию внутри росвласть контролирует. Таким образом, если война остановится прямо сейчас, то демографически Кремль в их извращённой логике будет в выигрыше.

Подготовка нового масштабного наступления – это попытка захватить ещё больше человеческого ресурса, прежде чем встать в оборону и начать договариваться о "восстановлении отношений". Запас прочности в экономике на время переговоров у них есть. В способности прогнуть запад они уверены.

Это – очень рационально. Но это – чистый нацизм и евгеника.

Ответом на эту жуть может быть только демонтаж режима, который производит вот такую модель. Попытка договориться и ослабить давление – это лишь дополнительные ресурсы аятолле Гитлеру и время на восстановление его армии.

Бороться с аятоллой Гитлером до победы, исключить его появление в будущем (на какое-то длительное время) – это страшно и трудно. Большой соблазн сделать вид, что его нет. Нужна огромная воля, настоящая харизма и лидерство, чтобы тащить свои общества, на которые не падают ракеты, в эту сторону.

Отсюда – все эти метания, боязнь "эскалации", бред о "сохранении лица Путину" …

Наши действия? Всё, что ослабляет контроль внутри России. Например, сами по себе потери ослабляют меньше, чем демонстративная ложь о них. Подрыв веры в непогрешимость вождя – подрыв управляемости, сокращение числа лиц, готовых выполнять явно преступные приказы.

Принять, что царь ошибался, врал, не является всесильным и в целом "ненастоящий" - для одних так же сложно, как решиться на борьбу с аятоллой Гитлером – для других. Привычный мир рушится…

Вот эти два вектора, по которым много работы.

Источник

Владимир Путин
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