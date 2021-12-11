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Кремль не хочет завоевывать Украину

Александр Кочетков

политический аналитик

11 декабря 2021, 19:14

Концентрация войск у наших границ — это не подготовка к нападению. Подготовку проводят скрытно, быстро и сразу переходят к наступательным действиям.

Байден, переговоры с Путиным
Байден обсудил с Путиным Украину / Фото Reuters

Общение двух президентов шло по закрытой связи, круг участников ограничен. Официальные сообщения о договоренностях скудны.

Тем не менее, по ряду деталей можно восстановить содержание беседы. Это нечто вроде метода Герасимова, который позволяет по черепу восстановить внешний вид человека. Причем, восстановить достаточно точно, чтобы человека опознать.

Так вот, не стоит обольщаться, из всех перечисленных официально тем беседы — Украина, Иран, хакеры, диалог о стратегической стабильности — наиболее важна для участников именно последняя.

Потому что под эту самую стратегическую стабильность замаскирована тема взаимоотношений между США и Китаем, где Россия пытается урвать свой интерес в сужающемся пространстве между ними. Эта тема — не о ком-то другом, вроде Украины, это о себе, о своих больших хотелках и переделе сфер влияния в мире, чем постоянно бредит Владимир Путин. И на три первых темы хватило бы и часа, а беседа длилась два.

Поскольку по главной теме ничего не сообщают, значит, пока зримых подвижек нет. Оно и объяснимо — вопрос архисложный и многофакторный.

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По Ирану — понятно: Штаты хотят, чтобы РФ не оказывала Ирану поддержку, прежде всего, в иранской ядерной программе. Полагаю, Россия готова это пообещать.

С противодействием хакерским атакам — тоже расшифровывается легко. Джозеф Байден требует от РФ более решительных мер по отношению к хакерским группировка, которые атакуют жизненно важные объекты инфраструктуры США, вот не так давно целый трубопровод остановили. И США небезосновательно подозревают, что эти группировки сотрудничают с российской властью и силовиками.

Думаю, что здесь Путин пошел по-накатанному — "нас там нет". Мол, эти группировки самостоятельные, творят что хотят, если кого поймаете, делайте с ними, что хотите. А мы — ни при делах.

И об Украине. Убежден, что концентрация войск у наших границ — это не подготовка к нападению. Подготовку проводят скрытно, быстро и сразу переходят к наступательным действиям, а не ждут, пока группировку обнаружат и развернут силы противодействия. Нет, это такое чисто российское приглашение к разговору.

Потому что Кремль хотел бы получить Украину по возможности спокойной и неразрушенной. В виде полуфабриката для союзного государства наподобие нынешней Беларуси. Потому что Кремлю нужна Украина, по всем важным вопросам руководствующаяся решениями Кремля, но в то же время находящаяся на самообеспечении. Именно поэтому Кремль не хочет завоевывать Украину, так как тогда ее придется кормить. А денег у РФ не хватает, чтобы прокормить даже Донбасс.

Именно как бы добровольно сливающаяся в объятиях с РФ Украина и может стать духовной сакральной скрепой для нынешнего утопического имперско-православного российского проекта. А без Украины (и Беларуси, с которой Кремль уже порешал) мусульманское большинство среди граждан РФ, скорее, станет строить тюркский, а не русский мир.

Поэтому Путин не оставляет надежд военным и экономическим давлением принудить Украину к сближению. И не только вступление Украины в НАТО, а даже появление баз НАТО на нашей территории поставит крест на этих гегемонистских планах.

Как сообщается, переговоры по поводу гарантий США о невступлении Украины в НАТО, которых требует РФ, будут продолжены. И это выглядит куда менее радужным, чем втюхивают нам от Владимира Зеленского. Хотя, конечно, Байден наверняка сказал все положенное про право каждой страны вступать куда угодно.

Но если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг…

viber
война на Донбассе военная агрессия РФ Александр Кочетков Встреча Путина и Байдена
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