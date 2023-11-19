Чистая чернота зла, против которого мы пошли сражаться

Мир этот очень, очень старый. Намного старше, чем кажется.
Наши битвы, наши войны - он смеется над всем этим. То, чем по венец наполнена наша жизнь – лишь несколько малых листочков из его книг.
Поля наших боев, где сходились тысячи с тысячами, имена этих полей повторяла во сне вся планета – это все не более, чем рисунки на полях его многотомника.
Кто-то под Оршей закрыл глаза на секунду – и раскрыл через пять веков, и почти ничего не поменялось: Варшава, Русь и Литва вместе, надо держать фланги, батареи замаскированы в кустах, жерла пушек зловеще чернеют - а воины думают, как будут наполнять карманы в мирной жизни, им не терпится.
***
Что легко не заметить - так это то, что мирный мир, мирная жизнь тоже меняется.
На фронте - проходят эпохи, арены сражений меняются, стремительное оружие, быстрее или медленнее темп и ритм.
Но в том мире, что остался в позади - там тоже свои весны. И мы не можем вернуться назад, потому что мирный мир давно изменился, стал другим.
Фронтовая дружба, ветеранское братство, воинские добродетели – не знаю, сохранится ли это все, когда мы вернемся в мир. Я был уже на одной войне, я прошел уже раз этот путь назад, и видел, как тает все хорошее, что мы пытались оставить в себе, вместо военной добычи.
Но есть единственное, в чем мы можем быть уверены – это наши враги. Они не предадут, они никогда не обернутся к нам добром, смутив.
Пусть нас заключат в учебники истории, но мы отобьемся от ревизий и пробьемся сквозь новый язык. Ибо нам поможет абсолютная, чистая чернота того зла, против которого мы пошли сражаться.
Кто такой Игорь Луценко?
Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции Достоинства 21 января 2014 года. Народный депутат 8-го созыва, избран по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.