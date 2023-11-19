Чистая чернота зла, против которого мы пошли сражаться

В том мире, что остался у на позади - там тоже свои весны. И мы не можем вернуться назад, потому что мирный мир давно изменился, стал другим.

https://opinions.glavred.info/chistaya-chernota-zla-protiv-kotorogo-my-poshli-srazhatsya-10517938.html Ссылка скопирована

Есть единственное, в чем мы можем быть уверены - это наши враги / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

Мир этот очень, очень старый. Намного старше, чем кажется.

Наши битвы, наши войны - он смеется над всем этим. То, чем по венец наполнена наша жизнь – лишь несколько малых листочков из его книг.

Поля наших боев, где сходились тысячи с тысячами, имена этих полей повторяла во сне вся планета – это все не более, чем рисунки на полях его многотомника.

видео дня

Кто-то под Оршей закрыл глаза на секунду – и раскрыл через пять веков, и почти ничего не поменялось: Варшава, Русь и Литва вместе, надо держать фланги, батареи замаскированы в кустах, жерла пушек зловеще чернеют - а воины думают, как будут наполнять карманы в мирной жизни, им не терпится.

***

Что легко не заметить - так это то, что мирный мир, мирная жизнь тоже меняется.

На фронте - проходят эпохи, арены сражений меняются, стремительное оружие, быстрее или медленнее темп и ритм.

Но в том мире, что остался в позади - там тоже свои весны. И мы не можем вернуться назад, потому что мирный мир давно изменился, стал другим.

Фронтовая дружба, ветеранское братство, воинские добродетели – не знаю, сохранится ли это все, когда мы вернемся в мир. Я был уже на одной войне, я прошел уже раз этот путь назад, и видел, как тает все хорошее, что мы пытались оставить в себе, вместо военной добычи.

Но есть единственное, в чем мы можем быть уверены – это наши враги. Они не предадут, они никогда не обернутся к нам добром, смутив.

Пусть нас заключат в учебники истории, но мы отобьемся от ревизий и пробьемся сквозь новый язык. Ибо нам поможет абсолютная, чистая чернота того зла, против которого мы пошли сражаться.

Кто такой Игорь Луценко? Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции Достоинства 21 января 2014 года. Народный депутат 8-го созыва, избран по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.