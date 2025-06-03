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Чем завершится битва меморандумов Украины и России

Владимир Фесенко
3 июня 2025, 19:00
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Когда в Кремле осознают, что выиграть войну невозможно, а Украине при поддержке партнеров удастся стабилизировать фронт, тогда появится шанс на реальные переговоры.
переговоры в Стамбуле
Россия не готова к прекращению огня, потому что до сих пор думает, что способна выиграть - Фесенко / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Россия, очевидно, не хочет выполнять ключевое требование Украины - прекращение огня. Это главное. Все остальное - лишь тактика. Этот проект меморандума, переданный России, демонстрирует, что Украина готова к конструктивным компромиссам в некоторых сложных и спорных вопросах. Но - сначала должно быть прекращение огня.

Здесь важна именно логика. А логика поэтапного мирного процесса заключается в том, что начинать нужно с прекращения огня. Далее процесс может продолжаться: проблемные вопросы, по которым есть разногласия в позициях сторон, должны решаться постепенно. Сначала - те, в которых легче найти компромисс, затем - более сложные, и только после этого - самые сложные. В этом смысле подход является конструктивным, но на данный момент Россия к этому не готова. Без прекращения огня все остальное пока не имеет смысла. Потому что готовность России к другим компромиссам будет важна только тогда, когда она согласится сделать первый шаг - прекратить огонь.

При каких условиях Россия может согласиться на этот шаг? Первое - стабилизация военной ситуации. Сегодня Россия не готова к переговорам о прекращении огня, не говоря уже о завершении войны, потому что считает, что имеет преимущество и может выиграть войну.

видео дня

Когда в Кремле осознают, что выиграть войну невозможно, когда Украине при поддержке партнеров удастся остановить наступление врага и стабилизировать фронт, - тогда появится шанс на реальные переговоры о прекращении войны.

Второй фактор - внутренняя ситуация в России. Речь идет прежде всего об уменьшении доходов от продажи нефти, за счет которых финансируется война. Это возможно, если удастся снизить цену на нефть на мировом рынке или сделать санкции против российской нефти более действенными. Также важны другие аспекты внутренней ситуации: экономическая нестабильность, проблемы с трудовыми ресурсами, финансовым сектором, банками и тому подобное. Если Путин почувствует, что продолжение войны угрожает ему хотя бы потенциальным риском дестабилизации внутри страны, тогда он тоже может согласиться на прекращение войны.

Третий фактор - позиция США в лице Трампа. А именно более действенное давление со стороны США, которого сейчас, к сожалению, нет. Внимание Украины сосредоточено на санкциях, но просто усиление санкций эффекта не даст. Поэтому именно те санкции, которые могут ударить по экспорту российской нефти могут дать эффект (хоть и не сразу). Более действенным, на мой взгляд, сейчас является возобновление поставок оружия для Украины.

Впрочем, у Европы есть проблемы с внутренним потенциалом и нехваткой оружия в арсеналах, отсутствием достаточных финансовых ресурсов. Но сейчас они создают механизмы, которые позволяют помогать Украине, усиливая собственную обороноспособность в долг. Это правильный шаг, а дальше нужно просто действовать, чтобы эффективно использовать этот инструмент.

Европа сейчас боится России. И они гораздо лучше, чем раньше, понимают, что Украине надо помогать. Иначе - они будут следующими. И они нам будут помогать настолько, насколько смогут. Здесь уже вопрос их эффективности, экономической способности, а иногда и политической воли. Но понимание необходимости помощи Украине у них есть. А дальше - все зависит от конкретной страны.

В Штатах - сложнее. Потому что Трамп имеет внутренний когнитивный диссонанс: он хочет прекращения войны в Украине, но в то же время стремится договариваться с Путиным и не готов к введению жестких мер давления на Россию.

И пункт о поэтапном снятии санкций, как и некоторые другие - это адаптация к американской позиции. Украина понимает: если мы будем настаивать только на своих условиях, можем остаться без поддержки. Поэтому сейчас главное - действовать вместе с США. Если сейчас начнем "вставать в позу", как это было с требованием гарантий безопасности после инцидента в Овальном кабинете - чем это закончилось? Мы все хорошо помним.

Поэтому мы сделали вывод: ключевое для нас - прекращение огня. А о гарантиях безопасности... будем договариваться с европейцами, исходя из того, что есть. Абсолютных гарантий безопасности вообще не существует. Да, мы поняли ситуацию, в которой нужно действовать прагматично. Так же и сейчас с санкциями против России.

Нужно понимать: американцы готовы согласиться на постепенное, поэтапное снятие санкций против России. Мы это знаем, и нам это дали понять. Мы подстраиваемся и посылаем сигнал американцам: мы готовы на это согласиться. Мы не вводили эти санкции, но наш сигнал - мы готовы к прекращению войны. Первым пунктом должно быть прекращение огня. И вот к этому мы готовы. Санкции - это не наша "красная линия". Наша красная линия - это непризнание российского статуса оккупированных территорий, несогласие на одностороннее сокращение армии и тому подобное. И они четко указаны в проекте меморандума.

Понимаю, что некоторые сейчас могут сказать: "Это неправильно, не патриотично, ни шагу назад". Но надо понимать: мы можем говорить "ни шагу назад", а американцы этот шаг назад сделают. И могут сделать его за наш счет. Поэтому это - сигнал конструктивности в сторону США. Это не означает, что именно мы решаем этот вопрос. Он в любом случае не зависит от нас. А с европейцами мы можем относиться к этому вопросу немного иначе.

Принципиальность и гибкость - именно это сочетается в этом меморандуме. А если сейчас выходить с позиции "никаких уступок", тогда мы будем проигрывать. Как проиграли тогда, когда настаивали исключительно на приоритетности гарантий безопасности. Мы не получили ни гарантий, ни других положительных решений, а взамен получили проблемы.

Так и сейчас: если будем настаивать на тех вещах, на которые не можем повлиять, - проиграем. То же касается и НАТО. Мы не влияем на решение о вступлении в НАТО - оно не зависит от нас. Но это не означает, что мы должны сами брать на себя обязательства отказаться от вступления в НАТО или что-то подобное. Этого мы делать не должны. И правильно, что именно на этом сделан акцент.

Поэтому не надо "вставать в позу" там, где мы не можем заблокировать решение. Иначе это будет выглядеть так, будто мы против любого мирного соглашения. И, в конце концов, это сработает против нас.

Пока что, так или иначе, битва меморандумов ни к чему не приведет. Это противостояние имеет значение только в пропагандистском поле, не более. А переговоры будут двигаться вперед только тогда, когда обе стороны согласуют общую структуру меморандума и логику мирного процесса. Думать, что какая-то одна сторона возьмет за основу свой меморандум, а другая просто подстроится, - возможно только в случае однозначной победы в войне.

Но пока этого нет - нынешняя ситуация с этими проектами меморандумов лишь фиксирует начальный этап переговоров. Далее нужно вырабатывать общую структуру меморандума, общий статус и общую логику. Речь не идет о согласовании каждого пункта - речь идет о формировании общей рамки. Но надо понимать: в этом вопросе компромисс невозможен вообще - даже теоретически. Поэтому борьба вокруг содержания и формы меморандума носит сугубо тактический характер.

Продвижение вперед будет возможно лишь в том случае, если стороны достигнут хотя бы условного согласия относительно того, каким этот меморандум должен быть. Если этого не произойдет и каждая из сторон останется при своем варианте меморандума, - значит, никакого мирного соглашения не будет вообще. Что, кстати, тоже вполне вероятно.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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