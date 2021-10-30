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Чем Украине грозит запрет поставок антрацита из России

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

30 октября 2021, 06:28

Если Россия подтвердит запрет импорта угля, то в случае дефицита могут начаться ограничения электроэнергии - как для промышленности, так и для населения.

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В Верховной Раде заявили об остановке поставки антрацита из РФ в Украину / Reuters

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября 2021 года Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля (антрацита) в Украину.

Но для начала надо дождаться хоть какой-то реакции от России, чтобы понимать, что именно произошло. Если это прекращение поставок действительно произошло, то надо понимать, что из РФ поступал уголь с шахт в Ростовской области, которые когда-то принадлежали ДТЭК и которые ДТЭК продал российским компаниям. То есть если раньше ДТЭК фактически сам поставлял антрацит на свои ТЭС, то теперь это делают независимые компании.

Соответственно, непонятно, что именно имеет в виду Герус, потому что наверняка есть контракт, который предусматривает рамки поставок - сколько угля покупали и по какой цене. Ведь, например, цена Украины низкая и она не может платить больше (а цена некоторых поставок достигает 200 долларов за тонну, что очень дорого для нас), потому что Россия - это также мировой рынок и она не согласна продавать уголь дешевле.

Из-за этого вполне возможно, что причина остановки поставок может быть банальной, а совпадение с проведением аукциона на бронирование белорусских мощностей для обеспечения ТЭС действительно может быть совпадением.

Кроме того, Россия могла вновь ввести квоты на поставки, как она это делала раньше. Их вводили в случае дефицита угля на внутреннем рынке или же тогда, когда уголь экспортировали в страны, где больше "маржа".

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Политический момент, конечно, также не стоит исключать, но есть вероятность, что здесь он не главный. Конечно, можно сказать, что Путин запретил поставки, однако тогда непонятна истерика Геруса как государственного деятеля, потому что он тут наоборот должен был бы радоваться тому, что Украина наконец избавилась от ига в виде угля.

Кстати, Украина с 2016 года ввела программу сокращенного потребления антрацита из-за отсутствия доступа к нему на оккупированных территориях, в связи с чем ДТЭК и Центрэнерго переводили свои блоки на газовую группу угля (его тоже пришлось импортировать, в том числе - и из России).

Но если на Украину действительно хотели бы давить политически, то тогда бы Россия могла бы прекратить поставки всего угля, хотя коксующийся уголь продолжает поступать.

Поэтому логики именно в политической подоплеке мало, тем более, что в Украине в целом есть дефицит угля на ТЭС и российский уголь устранить его не поможет. Потому что даже если бы между Украиной и РФ были дружеские отношения, покрыть дефицит в пять раз все равно бы не удалось.

Так или иначе, ситуация сложная, потому что если Россия подтвердит запрет, то дефицит вырастет еще больше. И это может грозить тем, что в случае, если энергоблоки не будут иметь достаточно ресурса, то начнутся ограничения электроэнергии - сначала для промышленности, а потом - и для населения.

В каких это может быть масштабах - сказать сложно. В целом Украина за зиму потребляет 60 миллиардов киловатт электроэнергии и даже 5 миллиардов из России или Беларуси смогут сделать погоду. При этом вряд ли тариф на электроэнергию из-за дефицита станет существенно выше, потому что цена для промышленности и так уже повысилась.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий, специально для Главреда

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Энергоатом запрет импорта Юрий Корольчук Андрей Герус новости Украины
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