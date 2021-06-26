Чем США могут помочь Украине в Донбассе

У Зеленского сообщили о возможности добавления США к переговорам по Донбассу / Фото Reuters

В Офисе президента недавно сообщили о возможном подключении США к переговорам по Донбассу.

В общем формат сотрудничества с США выглядит иллюзорным и таким, что вряд ли реализуют в ближайшее время. Потому что, честно говоря, не до конца понятна модель присоединения США к переговорному процессу. Понятно, что это не будет расширением Нормандского формата или участием американских представителей в ТКГ - это явно будет что-то другое. Мы уже имели опыт, когда был уполномоченный от Госдепа США, Курт Волкер, курировал вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, а также Виктория Нуланд, которая осуществляла "челночную" дипломатию в вопросе вывода единой позиции и участия США в этом процессе. Поэтому сейчас следовало бы дождаться объявления формата переговоров, который до сих пор формируется в Вашингтоне, Москве, Киеве.

Наиболее приемлемым был бы формат, который бы расширено рассматривал повестку дня - то есть не только кейсы Донбасса и Крыма, но и региональную безопасность в целом. В таком формате это бы создало возможности и сформировало бы давление со стороны мирового сообщества на РФ по выполнению санационного режима, и тому подобное. Но, опять же, готовности со стороны Вашингтона к полноценному участию пока не наблюдается.

Соединенные Штаты Америки, конечно, проявляют интерес к процессу - они обладают необходимой информацией, имеют эффективных переговорщиков, которые могли бы стать участниками переговорного процесса. Это дало бы определенный импульс для перезапуска отношений европейским коллегам, которые сейчас пытаются перезапустить отношения с Российской Федерацией (имею в виду инициативу Меркель и Макрона по проведению саммита с Путиным, которая была отклонена европейскими лидерами). Такие инициативы для Киева контрпродуктивны - соответственно, при всем уважении к США, если они будут занимать достаточно жесткую позицию по России, то им удастся преодолеть это "миротворчество" Старой Европы. Кроме того, Россия не слишком заинтересована в усилении США (хотя она и апеллирует к Штатам в этом процессе постоянно за якобы зависимость Украины от США).

Читайте такжеПрощальная встреча с Меркель: почему Украину вряд ли порадует визит Зеленского в ГерманиюВ этом контексте следует также упомянуть и слова Зеленского о "стене" с Донбассом, что фактически можно считать заявкой на прекращение всех коммуникаций с оккупированными территориями - то есть эмбарго, разрыв отношений и т.д. в случае неудачи на переговорах. Более того, я допускаю, что в дальнейшем инициирование референдума может стать средством давления на переговорах.

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Дойдет ли Зеленский до вынесения этого вопроса на референдум - неизвестно, потому что это будет зависеть от динамики "Нормандии", обострений и затишья на Донбассе, и в частности от позиции США. Потому что есть одно "но" - в случае проведения референдума, неизвестно, каким будет результат, поскольку есть часть людей, которые готовы поддержать создание "стены". Тогда это фактически будет означать заморозку ситуации и откроет перспективы для полупризнания этих территорий Россией, как это уже сделали с Абхазией и Южной Осетией.

Для Киева это - нежелательный сценарий, на который Зеленский может пойти разве что только в случае электоральной поддержки. Поэтому такими заявлениями президент пока только пугает, чем фактически возвращается к той риторике, которой пользовался в 2019 году.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда