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Чем объясняется многолетняя популярность Путина в России

Петр Олещук
25 июня 2023, 08:20
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Сейчас путинский режим в России стремится выстроить собственную легитимность через апелляцию к "прошлому величию".
Чем объясняется многолетняя популярность Путина в России
Олещук рассказал, чем объясняется многолетняя популярность Путина в России / фото: скриншот из видео

Что касается т. н. "экономического форума" в Питере, то бросается в глаза, что там было все, кроме экономики. Были "еврейские студии" от бункерного деда, было о войне и "гендерных угрозах", были разрывы грелок, а экономики не было.

Потому что какая экономика? Не до нее сейчас. Сейчас "великая и прекрасная Россия" должна одержать победу над Западом и полом, утвердившись в собственном величии.

Фактически, все, что там произошло, стало констатацией цивилизационного застоя, в котором оказалась современная Россия. Есть путь развития, есть путь стагнации. Развитие - это наука, это мышление, это технический прогресс.

видео дня

Сейчас путинский режим в России стремится выстроить собственную легитимность через апелляцию к "прошлому величию". Величию, которого, конечно, никогда не было. Была лишь ползучая экспансия, которая завершалась эксплуатацией захваченного в результате экспансии. Очень примитивной, неэффективной и расточительной.

Построенная таким образом империя была воплощением того, как губить потенциал: людей, народов, эпох.

И вот теперь все дошло до логического завершения. "Параллельный импорт" как единый способ удовлетворить потребности экономики "великой державы". Параллельный импорт политической элиты из параллельной реальности, что сама элита доказывает своими "экономическими форумами", больше напоминающими бенефисы старых и несмешных комиков, которые выучили только одну шутку, повторяя ее постоянно.

Бункерный дед говорил что-то о "позоре еврейского народа"? Ну сам он, очевидно, гордость русского. Воплощает в себе все соответствующие добродетели: ограниченность мышления и нежелание эту ограниченность преодолевать, гордость от несуществующих побед, зависть и ненависть ко всем вокруг.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Собственно, этим и объясняется многолетняя популярность Путина, которую не способен преодолеть даже кризис, в который он завел собственное государство. Правители до него часто пытались хотя бы в чем-то "поднять" своих подданных над собой. А Путин им позволил быть собой, и гордиться этим. Позволил не учиться, не думать, не стремиться к лучшему. Он один из них. Верит в конспирологию, живет ксенофобией, грезит собственным величием. Чем не идеальный правитель?

Источник

Владимир Путин Петр Олещук
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