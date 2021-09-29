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Чем больше Украина будет ссориться с Венгрией, тем хуже ей будет

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

29 сентября 2021, 06:20

Поскольку в ЕС все решения принимаются консенсусом, Венгрия может стать той страной, через которую мы можем поставить крест на любых европейских перспективах.

Кулеба, Сийярто, Венгрия, МИД
Украина и Венгрия поссорились из-за российского газа / УНИАН

Украина, обращаясь к Еврокомиссии из-за контракта Венгрии с Газпромом забывает, что Венгрия является членом НАТО и ЕС. Во время рассмотрения вопросов о дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Евросоюз, голос Венгрии будет чрезвычайно важным. А поскольку в Европе все решения принимаются консенсусом и если хотя бы один член ЕС будет против членства Украины, то, очевидно, что мы можем ставить крест на любых европейских перспективах.

Более того, Украина в этой ситуации ведет себя нагло, потому что международные договоры - это суверенное право любого государства. Поэтому Венгрия имеет полное право действовать так, как она считает нужным, исходя из собственных национальных и экономических интересов. Думать об Украине она абсолютно не должна, также как и Украина не должна думать о Венгрии. В данной ситуации Венгрия выходит из своих суверенных прав и интересов, поэтому Украина не может указывать ей на то, какие контракты она может подписывать, а какие - нет.

Украине нужно понять, что у нее нет ни друзей, ни союзников и в этом мире она должна сама думать о своих перспективах и выходить из этой ситуации самостоятельно, не надеясь, что кто-то будет делать нам подарки.

Чем больше Украина будет кричать о том, что Венгрия - это марионетка России, тем хуже ей от этого будет. Вместо того, чтобы нормализовать отношения и понять, что есть вещи, которые могут быть неприятными и болезненными, но на которые мы не имеем влияния, Украина просто начинает поучать весь мир. Хотя на самом деле нам уже давно стоит понять, что экономические интересы диктуют политическое поведение, а не наоборот. Но Украина упорно пытается показать, как политику можно поставить впереди экономики, а политические и идеологические лозунги можно сделать доминирующими над экономическими интересами. Именно это мы успешно демонстрируем еще со времен 2014 года, и это на себе уже испытал едва ли не каждый гражданин, но зато мы можем гордиться тем, что сидим на Печерских холмах и тычем кукиш в сторону России.

Сомневаюсь, что этот скандал может в дальнейшем спровоцировать остановку двусторонних дипломатических связей - разве что обе страны могут вызвать к себе послов для консультаций. У Украины есть контракт по прокачке определенных объемов газа со стороны Российской Федерации до 2024 года и РФ от него не отказывается. Пока что Украина ничего не потеряет от венгерского контракта - это возможно после 2024 года, но все будет зависеть от дальнейших договоренностей между Россией и Украиной.

Читайте также"Это удар, и мы ответим": Кулеба жестко отреагировал на соглашение Венгрии с российским ГазпромомВенгрия, в свою очередь, будет получать газа более чем 10 миллиардов кубов в год по обходным путям и это создает прецеденты, в соответствии с которыми решение Еврокомиссии отдельными субъектами Европейского Союза просто не выполняются. И именно это сегодня больше всего пугает Украину.

Константин Бондаренко политолог, историк, руководитель фонда "Украинская политика", специально для Главреда

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Газпром Кость Бондаренко газовый контракт новости Украины новости Венгрии
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