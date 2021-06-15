УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Вырвет ли Россия гнилыми зубами Украину у НАТО и Запада

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

15 июня 2021, 20:10

Вашингтон деликатно втягивает Россию на такой путь, каким двигался почивший в бозе СССР.

Разговор с Байденом заставит Путина протрезветь и отказаться от агрессивных планов в отношении Украины
Заявления лидеров НАТО по Украине дали понять Путину, что Запад не считается с его "красными линиями" в отношении украинского государства / Reuters

Очень важно, что лидеры НАТО накануне встречи президентов США и Российской Федерации Джозефа Байдена и Владимира Путина четко артикулировали позицию Альянса по Украине: украинское государство рано или поздно станет членом НАТО. Таким образом, Путину дали понять, что Украина будет членом Альянса, а потому свои "красные линии" он может рисовать где угодно, но к украинскому государству они не имеют никакого отношения. Это – важный момент, который Путин должен будет учесть во время разговора с Байденом в Женеве.

В общем, для Украины прозвучал позитивный сигнал, но не хватает конкретики, которая уже давно должна быть сформулирована. Тогда не возникали бы риторические вопросы: "почему Украина не в НАТО?", "когда она будет в НАТО?" и пр. Если бы Украина и страны Альянса сподобились на подготовку конкретного плана действий, после выполнения которого наша страна сразу получила бы условный ПДЧ, многие вопросы снялись бы с повестки дня.

К большому сожалению, мы до сих пор почему-то не можем предложить НАТО такой план действий, а, соответственно, Альянс не реагирует на эту реальность и приглашает нас продолжать заниматься реформами. А реформы – это дело бесконечное, они продолжаются постоянно, и, кстати, все страны НАТО проводят реформы.

Поэтому Украине стоит двигаться по пути, который она один раз уже прошла с Европейским Союзом – подготовить план действий, как когда-то по безвизу, выполнить его и получить желаемый результат. Тогда у обеих сторон будет понимание того, чего мы хотим друг от друга. Да и Украина будет понимать: если она выполнила согласованный план за год, значит, она получит ПДЧ. И тогда опять-таки у нас не будет возникать вопросов "когда" и "почему".

В 2008 году Запад еще продолжал надеяться на то, что Путин – это лидер нового типа, ведь еще в 2003 году он говорил о том, что Россия рассматривает возможность вступления в НАТО. Тогда Путин еще ассоциировался с реформаторами, экономика РФ тогда росла, а связи России с Западом укреплялись. То есть тогда происходило то, что Запад воспринимает как позитив. На этом фоне предоставить Украине и Грузии ПДЧ означало резко затормозить и отказаться от взаимовыгодного сотрудничества, надежд и т.д.

Сегодня мы имеем кардинально противоположную ситуацию, когда Россия является угрозой, и это признано во всем цивилизованном мире, когда против РФ ведется политика сдерживания и политика экономических и политических санкций, когда Путина называют "убийцей", причем не только журналисты, но и ключевые политические деятели. То есть при сегодняшних обстоятельствах фраза о том, что Украина станет членом НАТО, имеет совсем другое звучание, потому что обстоятельства изменились не в пользу Российской Федерации.

Не отреагирует ли Путин на заявления относительно членства Украины в НАТО более агрессивными шагами в отношении нашей страны? Думаю, эта тема будет обсуждаться на встрече Путина и Байдена: ему обозначат варианты действий, в частности, на случай если он вдруг начнет вести себя более агрессивно – ему положат на стол перечень шагов, которые будут осуществлены в ответ, и они на него произведут отрезвляющий эффект, потому что Путин поймет, что ему это будет очень дорого стоить.

Украина все больше и больше воспринимается на Западе как часть цивилизованного мира, которая еще находится в "прихожей" коллективного Запада, которая еще не является членом ни ЕС, ни НАТО, но, вместе с тем, она уже совсем по-другому воспринимается. Если посмотреть глазами любого западного политика или эксперта на постсоветское пространство, то мы увидим четкую картину: с одной стороны, Россия и Беларусь – ячейки тоталитаризма и неприятия западных ценностей, а с другой – Украина, Грузия и Молдова, которые явно тяготеют к западному пространству. Исходя из этого, трудно представить, что могут найтись вещи, которые Западу покажутся настолько выгодными, что он сможет пожертвовать Украиной, Грузией и Молдовой.

В стратегическом смысле Украина для США является принципиально важным субъектом международных отношений, потому что успех украинской демократии – это пролог к возможному успеху демократии на всем постсоветском пространстве. Разве что за исключением России, потому что там ситуация пока бесперспективная.

Впрочем, так же, как для США, Украина является стратегически важной и для России. А потому возникает вопрос, не попытается ли Россия "вырвать зубами" Украину из рук Запада. Однако, что касается "зубов", то Путин не так давно говорил, что Россия "даст по зубам" всем, кто посягнет на "священную русскую землю". Но на самом деле "зубы" у России гниловатые. Несмотря на то, что Путин активно размахивает "ядерной дубинкой", экономика РФ стремительно приближается к нулю. Российская экономика – это экономика сырьевого придатка, и сейчас этот придаток становится не западным, а восточным, то есть переориентируется на Китай, но от этого экономика России не становится сильнее. Поэтому у Путина вряд ли хватит ресурсов для того, чтобы противостоять США.

А Штаты очень деликатно, не объявляя об этом на телеканалах, втягивают Россию в гонку вооружений. Видимо, Вашингтон имеет в виду опыт почившего а бозе СССР, который в свое время надорвался в этой самой гонке и умер даже быстрее, чем на это рассчитывали. Поэтому это нормальная тактическая линия, которая приведет Россию к тому самому финалу.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследования России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

НАТО новости США Советский Союз Владимир Путин Владимир Огрызко членство в НАТО Джозеф Байден Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережитьМагнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережить Телеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в ГрузииТелеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в Грузии Какого числа День отца 2021 и как поздравляютКакого числа День отца 2021 и как поздравляют Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дараГороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Сын Григория Чапкиса озвучил причину его смертиСын Григория Чапкиса озвучил причину его смерти

Последние новости

20:18

Гороскоп на завтра 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала

20:10

Вырвет ли Россия гнилыми зубами Украину у НАТО и Запада мнение

19:57

"Не плясала под чью-то дудку": Катерина Кухар раскрыла свою миссию

19:51

Крупнейший розничный продавец мебели IКЕА угодил в скандал и выплатит штраф

19:44

Лимонная вода для организма и тела: названы семь преимуществ Видео

Реклама
19:22

Опасно для здоровья: украинцам запретили купаться в Черном море Видео

19:14

Виктор Павлик рассказал, как прошли роды супруги и кого возьмут крестными

18:46

Ученые рассказали, сколько нужно добавить шагов в день, чтобы прожить дольше Видео

18:43

Названы 10 знаков, которые предупреждают об опасности Видео

18:37

Ученые поведали, кто рискует повторно заболеть коронавирусом Видео

18:23

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

18:15

Под Киевом двое детей угодили в выгребную яму: погибла 10-летняя девочка

18:06

Блогерша, назвавшая украинский "еб*ным", пожаловалась на угрозы и не хочет перед всеми извиняться Видео

17:39

В Кременчуге медики вымогали у женщины 40 тысяч за бесплатную операцию Видео

17:37

Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки Видео

17:17

"Сало и не только": Зеленский у родителей кормил американскую журналистку, опубликовано фото

16:51

Ксения Мишина похвасталась алмазом, выращенным из ее крови

16:47

Авто разбилось вдребезги: в Винницкой области пьяный полицейский лишил жизни 28-летнюю девушку Видео

16:24

В Украине сети АЗС подняли цены на топливо Видео

16:22

Что можно есть на Троицу: меню и вкусные рецепты Видео

Реклама
16:13

Журналисты предупредили об опасности налоговых инициатив украинских властей

16:13

Зеленский в тренде или нет: эксперт оценила необычный дизайн кабинета в ОП Видео

16:12

"Я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык": ирпенскую блогершу захейтили за высказывания Видео

16:11

В Харькове дорожники решили купить кроссовер за 1 млн грн с защитой от разбитого асфальта

15:46

"Большая стройка" Зеленского отправит в небытие текущие средние ремонты дорог

15:25

Пытались изнасиловать - еле удрала: в Индии украинка угодила в скандал с убийством борца Видео

15:01

День Ольги 2021 – какого числа и что за праздник Видео

14:51

В детсаду Мелитополя воспитательница ударила ребенка: грянул скандал Видео

14:36

Вокруг Shum: песня Go-A забралась на вторую строчку престижного хит-парада Видео

14:33

Эксперты рассказали, почему инвесторы боятся вкладывать в экономику Украины (видео) Видео

14:30

Рак крови: странное ощущение на коже, которое может быть первым признаком Видео

14:27

В "Метинвест Политехнике" рассказали об особенностях обучения в новом горно-металлургическом вузе

13:48

Как избавиться от плесени на ткани: три топовые техники Видео

13:47

Россия ненасытна: Зеленский предупредил американцев, что завтра война может прийти к ним Видео

13:40

В моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучках Фото Видео

13:37

Китайский ученый опроверг утечку коронавируса из Уханьской лаборатории

13:24

Эксперт объяснил проблему неравных условий на рынке электроэнергии

12:40

Опасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садиться Видео

12:31

После пива - в баню: во Львове придумали новый трюк для ненавистников российской сборной

12:18

Экс-тренер сборной Украины: "Я с уважением отношусь к России"

Реклама
12:01

В Киеве в фитнес-центре во время тренировки умер мужчина Видео

11:56

В Украину идут жара и разгул стихии Видео

11:37

Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

11:36

"Большая стройка" Зеленского модернизировала приемные отделения Мукачевской и Воловецкой больниц

11:27

Рада поддержала налоговую амнистию для украинцев: что изменилось Видео

11:17

Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование

10:51

В Украине начал действовать новый режим для растаможки "евроблях"

10:49

"У порохоботов - помутнение": скандал с питанием бойцов ВСУ получил продолжение

10:25

Их ворсейшества: в Киеве ямы во дворе "залатали" коврами Видео

09:42

Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять