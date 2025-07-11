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Война в Украине может затянуться почти на сто лет?

Георгий Тука
11 июля 2025, 08:00
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Активные боевые действия продлятся еще около полутора лет, потом и Россия, и Украина истощатся – и война может стать окопной. Надолго.
После окончательного истощения России и Украины через примерно полтора года война может стать окопной и продолжаться хоть сто лет
Через полтора года активные боевые могут закончиться, но война может длиться еще десятилетиями / Коллаж: Главред

России с нынешними темпами наступления понадобится 89 лет, чтобы захватить Украину, пишет издание The Economist. Но давайте попробуем разобраться, возможна ли у нас почти столетняя война с Россией, и сколько вообще могут продолжаться боевые действия в Украине.

Прежде всего, следует отметить, что завершение или замораживание войны может произойти только при трех условиях:

  • когда одна из сторон истощена настолько, что она больше не способна участвовать в активных боях – это может быть и сторона, которая обороняется, и та, которая нападает. Так, например, во время Второй мировой войны Германия подписала капитуляцию тогда, когда ее войска еще находились на территории Франции, потому что она поняла, что истощена и не в состоянии дальше воевать;
  • когда одна из сторон достигает цели, которую она перед собой ставила. Да, цель Украины заключается в освобождении своих территорий, цель России – в их захвате. И пока нет никаких оснований говорить о том, что РФ или мы приблизились к реализации своих целей;
  • когда обе стороны истощаются, не достигнув своих целей, и обе становятся неспособными эффективно воевать.

У нас сейчас происходит процесс истощения обеих сторон. Оккупантам постепенно, по 150-200 метров удается продвигаться, это факт. Но они за это платят очень высокую цену. Далеко не лучшее состояние экономики Российской Федерации, далеко не все так хорошо с вооружением российского войска и так далее, то есть Россия тоже истощается. Об Украине нечего и говорить, поскольку мы все это прекрасно чувствуем. Поэтому сейчас идет соревнование, кто истощится раньше.

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Украине крайне необходима помощь союзников, ведь если бы не помощь Запада, мы бы уже давно вели партизанскую войну. К счастью, поддержка есть, и она не уменьшается, решимость лидеров европейских стран не меняется. И, несмотря на все, нет оснований говорить, что шансы Украины на победу уменьшились. Нам трудно, но еще в первые дни полномасштабного наступления российских войск было понятно, что будет сложно и будет много крови. Я еще тогда прогнозировал, что война продлится 3-5 лет.

Если уровень помощи Украине будет таким, как был перед отказом Трампа поддерживать нас, то, по моей оценке, активная фаза конфликта продлится еще полтора года. После этого должна начаться фаза, когда обе стороны будут истощены. Обе стороны будут недовольны результатами, но обе не будут иметь возможности продолжать боевые действия. И в этот момент появятся основания для прекращения или приостановления активной фазы боевых действий. Пока что предпосылок для этого нет.

Так что, условно говоря, у России нет потенциала вести боевые действия более полутора лет. Условно – потому что может измениться позиция Китая, и он может перейти к прямой поддержке РФ. "Ось зла", то есть Китай, Россия, Северная Корея и Иран, подверглась значительным ударам в последнее время, и последствия этих ударов непоправимы в ближайшей перспективе. Поэтому "ось зла" ослаблена, причем существенно, прежде всего, из-за действий Израиля и США в отношении Ирана. Также начинают действовать, причем достаточно эффективно, санкции против теневого флота Российской Федерации. Если в ближайшее время будут приняты действенные механизмы в отношении определенных стран, прежде всего Индии и Китая, которые помогают России обходить санкции и торговать дальше энергоносителями, то ресурсы России подвергаются существенным ограничениям, и пополнять их нечем.

Недаром уже три месяца в России продолжается просто невиданная волна арестов – от заместителей Шойгу (они уже получили приговор – 13 лет заключения) и Золотова (которые уже сидят) до руководства Ростеха. То есть там осознали, что с такими темпами разворовывания бюджета Путину не победить даже Украину. Вот Путин и начал арестовывать тех своих "эффективных менеджеров", которые в течение 25 лет разворовывали Россию.

В течение нескольких лет "хорошие русские" скармливали нам тезисы о будущем восстании "великого русского народа", но это – сказка. Причем даже если будет использован "последний довод королей", то есть цена на водку повысится в сто раз, россияне не выйдут на протест и... просто будут гнать брагу. А изменения в финансово-экономической ситуации особо не возмутят эту публику, ведь она годами живет без канализации и водопровода. Поэтому сценарий, предусматривающий протест россиян, невозможен.

Теоретически в России возможен мятеж элит. Но за последние годы, особенно за последние два года, Путин и вся его камарилья очень активно и небезрезультатно зачистили оппозицию внутри страны, поэтому оппозиции в России просто не существует. Но там до сих пор существует борьба "башен Кремля". Этот процесс продолжается и сейчас. И в очередной раз в подковерной борьбе вроде бы вернули себе влияние братья Ковальчуки. Развитие борьбы "башен Кремля" трудно предсказать. Впрочем, пока я не вижу даже намеков на то, что в ближайшей перспективе там могут разворачиваться какие-то активные процессы.

Другой момент – насколько продолжительность войны зависит от пребывания Путина у власти или среди живых. 89 лет, о которых написал The Economist, Путин точно не проживет – мне бы хотелось, чтобы он еще вчера испустил дух. Впрочем, я бы не преувеличивал единоличную роль Путина в нынешних событиях. Ведь за 25 лет этот режим выстроил "коллективного Путина", который, конечно, не является однородным – там сохраняется конкуренция и за влияние на принятие решений, и за доступ к "кормушкам". Но всех их сейчас объединяет не физическая фигура Путина, так что если они найдут альтернативу Путину, абсолютно безболезненно произойдет замена. Но политика Москвы в отношении Украины и войны при этом не претерпит никаких изменений. При Путине эта политика не изменится стопроцентно, но и после него шанс на появление человека, который плавно начнет разворачивать этот корабль нынешней идеологии, поглотившей все российское общество, совсем незначителен, да и процесс этот будет длиться очень долго.

Итак, возвращаясь к тезису, который озвучило издание The Economist, ни Украина, ни Россия не в состоянии воевать в течение 89 лет. Разве что война будет в таком виде, как была в течение последних месяцев Первой мировой войны, то есть окопной войны, когда позиции остаются неизменными, а стороны слабо обмениваются выстрелами время от времени, сидя в окопах.

Георгий Тука, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, специально для Главреда

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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