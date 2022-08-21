Трегубов рассказал, будет ли нападение из Беларуси 24 августа / Reuters, УНИАН

Меня спросили, верю ли я в нападение из Беларуси на Киев на 24 августа.

Уже немножечко устал от кружка свидетелей русских ответов и сюрпризов. Поэтому скажу так.

Из Беларуси россияне уже, кажется, нападали. При несопоставимо лучшей для себя ситуации. Завершилось самыми эпичными трындюлями в их новейшей истории и позорным бегством. Даже трупы замученных не успели скрыть. Какая логика заставляет вас думать, что они попробуют еще раз, в значительно более затруднительных для себя обстоятельствах?

То же касается рассказов о том, что вот сейчас мы что-то сделаем, русские обидятся и как ух!

Не ух, а другое подобное слово. Потому что мы уже унизили российские вооруженные силы и высшее государственное руководство такими способами, что на Порнхабе забанят за видео. Мы уже доказали им, что можем бить по территории Российской Федерации и по любой точке оккупированного Крыма, можем убивать их генералов и коллаборантов, топить флагманы, уничтожать целые авиаполки прямо на аэродромах.

Где ответочка, я вас спрашиваю?

А нету ответочки. И не потому, что они ждут какой-то даты, а потому, что сложно собирать выбитые зубы сломанными пальцами.

Просто. Мы. Их. Пи...дим.

А не отвечают они не потому, что чего-то ждут, а потому, что уже нечем. Ракет осталось на дне, а те, что есть, наше ПВО перехватывает значительно лучше, чем их - наши. Фронты заклялки, склады пылают, авиация горит.

Так что давайте вы, дорогие, научитесь бороть в себе неполноценность и культ тревоги. Давайте вы не будете переоценивать нашего противника. Мы воюем с огромной махиной, но состоит эта машина из воров, распи...дяев, трусов и дегенератов. И мы ее бьем. И у них все быстрее заканчиваются опции. И нет у них тузов в рукавах, как и самих рукавов. Есть растерянность и незнание, что же дальше врать своему плебсу, которому всю жизнь продавали рассказы о том, что живет хоть и в дерьме, но в сверхдержаве.