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Четыре причины, почему Россия готовит наступление на Украину

Александр Хара

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

29 декабря 2021, 06:28

Россия в 2021 году стала открыто проявлять великодержавность глобального масштаба.

Война России против Украины будет продолжаться и в 2022 году, и далее в различных формах
Угроза войны, как Дамоклов меч, будет висеть над Украиной, пока существует Россия в ее нынешних границах / УНИАН

Цели и планы Кремля в отношении Украины остаются неизменными: там не видят возможности существования суверенного независимого государства Украина в признанных миром границах. А потому война России против Украины будет продолжаться и в 2022 году, и далее в разных формах: сейчас это конфликт низкой интенсивности, но в течение ноября-декабря 2021 года часто звучали предостережения о том, что в новом году РФ осуществит открытое широкомасштабное вторжение. Эта угроза, как Дамоклов меч, будет висеть над Украиной до тех пор, пока существует Россия в ее нынешних границах, и пока в РФ остается нынешнее политическое руководство с его неоимперскими идеями. Самое главное, чего очень часто не замечают на Западе: широкие слои российского населения либо молча, либо с энтузиазмом поддерживают такой взгляд на мир и агрессивные планы Кремля.

В этом смысле для Украины за 2021 год ничего не изменилось.

Единственное, что изменилось – риторика и тактические подходы Москвы. Этим 2021 год был чрезвычайно важным. На то было несколько причин.

Первая причина действия Украины

Прежде всего, ряд шагов украинской власти за 2021 год заставил россиян осознать: они теряют возможность навязать свое видение Украине, а также посредством Минских договоренностей ограничить суверенитет нашего государства и его право быть частью западного мира – мира безопасности, благосостояния, верховенства права, демократии, то есть всех тех вещей, за которые стоял не один майдан.

Это – ключевая причина, почему идет война.

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К тому же, Россия ошиблась в Зеленском: ей казалось, что такого русскоязычного простачка без особых национальных, то есть украинских, корней будет легко обвести вокруг пальца. Российское руководство полагалось на то, что Зеленский не разбирается ни во внешней политике, ни в политике безопасности. Кроме того, в Кремле надеялись, что желание Зеленского быть популярным подтолкнет его к согласию на определенные шаги, например, признание России посредником, а "ДНР" и "ЛНР" – стороной конфликта, а затем и на проведение выборов на оккупированной территории, то есть легитимацию российских прокси в украинском политическом поле. А самое главное – россияне надеялись заставить Зеленского осквернить Конституцию Украины.

Но – Зеленский продолжил линию Порошенко: они оба сумели избежать фиксации "хотелок" Кремля в украинском законодательстве.

Реакция Москвы не заставила себя долго ждать. Вспомните хамскую статью Медведева, где он заявил, что России нет смысла разговаривать с Зеленским, поэтому российские власти подождут, пока в Украине сменится президент.

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Затем российский МИД обнародовал переписку "нормандской четверки", а такой шаг можно расценивать исключительно как торпедирование минского процесса и повышение ставок в шантаже Украины и ее западных партнеров.

Далее и сам Путин на своей пресс-конференции фактически заявил, что готов к войне с Украиной, когда на вопрос о том, что он будет чувствовать, когда даст приказ россиянам стрелять в украинцев, он не заверил, что этого не сделает, потому что мы же "один народ", но сказал: "А что чувствует киевское руководство?".

Фактически Путин продолжает настаивать на том, что Украина должна выполнять Минские договоренности в трактовке Москвы. Он подтвердил, что с нынешней украинской властью он не собирается разговаривать, потому что все решается в Вашингтоне. Россияне договорились до того, что не только с Украиной нет смысла разговаривать, но и с Европой. То есть Россия стала проявлять великодержавность глобального масштаба.

Далее Путин четко отметил, что ему не нравится ни наш закон о языке, ни о переходном периоде, ни о коренных народах, ни Крымская платформа – все это его чрезвычайно раздражает. А, значит, Украина все сделала правильно.

Также напомню, что в Украине были прикрыты пророссийские телеканалы-помойки, а один из ключевых "серых кардиналов", который помогал Путину влиять на украинскую политику, то есть Медведчук, получил серьезные проблемы, а потому теперь у него нет времени заниматься подрывом Украины.

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Собственно, все это объясняет, почему началось обострение в российско-украинских отношениях, почему Россия угрожает Украине вторжением, почему российское руководство не хочет разговаривать с нынешним украинским президентом и будет пытаться расшатать ситуацию в Украине. В худшем случае Россия может прибегнуть к военной операции, чтобы показать свое величие и могущество и принудить Украину к капитуляции на российских условиях.

Для украинского общества позитив в том, что наша власть сделала довольно много важных и интересных вещей во внешней политике за 2021 год. Петр Алексеевич мог бы позавидовать Владимиру Александровичу ввиду содержания Хартии стратегического партнерства Украины и США, подписанной в 2021 году.

Другой вопрос – насколько нынешняя американская администрация готова идти дальше в поддержке Украины...

Вторая причина действия и позиция администрации Байдена

Первая встреча Путина и Байдена усилила уверенность россиян в том, что США являются слабыми, и они начинают отступать от своих глобальных позиций. Свидетельством этого в России считают выход США из Афганистана.

Внешнеполитические и стратегические подходы администрации Байдена иные – нынешняя американская администрация демонстрирует желание иметь стабильные и предсказуемые отношения с Российской Федерацией. Это – нонсенс для тех, кто разбирается в политике РФ в 2000-2021 годах, в период, когда у власти находится Путин.

Кроме того, очевидно нежелание нынешней американской администрации вмешиваться в конфликты и создавать возможности для новой конфронтации и нового конфликта. С одной стороны, продолжается сотрудничество Украины и США, в частности, американцы помогают нам оружием и не только. Но с другой – администрация Байдена не хочет раздражать Путина, а потому, даже несмотря на угрозу вероятного вторжения РФ в Украину, она не оказывает экстренных объемов помощи нашей стране. Все это для Москвы является определенным сигналом о том, что можно продвигаться дальше и вести себя еще более нагло.

Третья причина события на европейском направлении

Во Франции в 2022 году состоятся президентские выборы, и сейчас Макрон сосредоточен прежде всего на борьбе за переизбрание на новый президентский срок. То есть Франции не до Украины.

В Германии в 2021 году образовалась новая коалиция. И Германия традиционно больше хочет диалога с Россией, чем конфронтации с ней. Тем более, социал-демократы в свое время были просоветскими, а потом стали пророссийскими и особо не меняют своих позиций. Хотя определенные сигналы об изменениях есть, потому что новые депутаты, молодая поросль к России относится более критично и способна на более или менее жесткие шаги в отношении РФ.

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Также следует вспомнить совместное заявление Меркель и Байдена о Северном потоке-2, которое фактически дало "зеленый свет" для достройки этого газопровода. Это, безусловно, в России воспринимается как собственная победа и слабость Вашингтона, а, следовательно, РФ делает вывод, что ей можно двигаться дальше.

Все эти вещи – нежелание российского руководства разговаривать с Украиной из-за того, что определенные ее шаги не нравятся Москве, восприятие Кремлем США как слабого звена, восприятие россиянами европейцев как второго слабого звена – подталкивают Путина к более активным действиям в отношении Украины.

Четвертая причина процессы в самой России

Впрочем, есть еще одна причина, о которой Путин не говорит – ухудшение ситуации в самой России прежде всего из-за экономической и политической модели управления Путина, а также из-за санкций и пандемии коронавируса.

***

Россия прекрасно понимает, что Украине ни в 2022 году, ни через несколько лет не стать членом НАТО. Но в Кремле видят, что украинское войско очень изменилось: оно чрезвычайно усилилось, по сравнению с 2014 годом, техникой, вооружениями и тренировками, которые проводят инструкторы из США, Великобритании, Канады и некоторых других стран.

То есть Путин осознает, что, таким образом, уменьшается уязвимость Украины перед возможным вторжением РФ. Следовательно, окно возможностей в военном смысле для России становится уже.

Поэтому, если Россия не может остановить процесс вооружения американцами Украины, ей лучше начать войну тогда, когда мы к ней недостаточно готовы, не являемся убийственными для РФ и не способны сдержать ее от нападения.

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат, специально для Главреда

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