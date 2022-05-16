Четыре причины, почему Путин не нажмет ядерную кнопку

Путин яростно цепляется за власть и не собирается умирать раньше времени / Коллаж фото Reuters

Говорят, что Путин, если будет катастрофически проигрывать войну с Украиной, как "загнанная крыса", может решиться на самое страшное преступление и абсурдное действие – применить тактическое ядерное оружие против Украины или стран Восточной Европы.

Во-первых, Путин – не только вечный лидер "путинской России", но и обычный 73-летний (или 69-летний) старик со своим болячками и болезнями, который яростно цепляется за власть и не собирается умирать раньше времени – ни на один час или день.

Хорошо видно, что Путин цепляется за свою жизнь, которая уходит от него быстрее, чем его могущественная власть над россиянами. При всей своей ненависти к Украине, как старческом маразме, Путин верит, что власть продлевает жизнь правителям.

Но Путин, как человек, который панически боится микробов, вирусов, ковида или банального отравления, тем более, боится ядерного конфликта.

Во-вторых, Путин чрезвычайно богат (триллион), так зачем ему в ходе "ядерной дуэли" со всем миром все это терять.

В-третьих, Путин уже начинает догадываться, что не он управляет миром и Россией, а им манипулируют те, кто вокруг него прикидываются его соратниками, друзьями или слепыми исполнителями его воли.

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После нападения России на Украину и мощных международных санкций в процесс принятия решений в России втягиваются все новые группы элиты: близкие соратники Путина типа Патрушева, российские олигархи, пострадавшие от санкций, чекисты, генералитет армии. А после провала блицкрига войны в Украине Путин – уже реально не лидер России и не арбитр элиты, а исполнитель чужой воли, которая постоянно меняется в Кремле в зависимости от того, кто в данный момент влияет на Путина.

Вот почему стратегические цели Кремля и направление военного удара российских войск постоянно меняются – от тотального уничтожения Украины как независимого европейского государства до захвата Донбасса, Херсона и Одессы.

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Единственное, что остается в "распоряжении" Путина – это его требование победы над Украиной "любой ценой".

В-четвертых, в любом случае, все группы окружения Путина – от "ястребов" до "голубей", которые влияют на решения Путина, не хотят погибать в ядерной войне и не допустят Путина до "ядерной кнопки". Ибо он все равно уходит, а они остаются. Поэтому они не позволят Путину утащить их в прошлое вместе с собой.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"